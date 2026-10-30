Nâng chất lượng phục vụ Nhân dân

Đưa dịch vụ đến gần dân

Tại điểm phục vụ dịch vụ công số ở tổ dân phố Hòa Đình, phường Võ Cường, ông Bùi Trọng Sửu được cán bộ hướng dẫn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile. Tuổi cao, chưa thành thạo công nghệ, ông gặp khó khăn khi tự thực hiện các thao tác trên điện thoại. Nhưng nhờ được cán bộ hướng dẫn tận tình, ông đã hoàn thành việc nộp thuế mà không phải đi lại nhiều lần.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Quế Võ và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng kiểm tra công trình xử lý nước thải dân sinh tại tổ dân phố Yên Lâm.

Theo ông Nguyễn Văn Tuệ, tổ phó tổ dân phố Hòa Đình, điểm phục vụ dịch vụ công số được trang bị máy tính kết nối Internet, máy in, máy quét tài liệu và Wifi miễn phí. Cán bộ, đảng viên, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cả ngoài giờ hành chính, thứ Bảy và Chủ nhật. Nhờ đó, những người chưa thành thạo công nghệ có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi cư trú.

Với hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lớn, phường Võ Cường xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số phải đi cùng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ. Đảng ủy phường chú trọng phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và nắm tình hình qua giao ban với chi bộ các tổ dân phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết vấn đề người dân quan tâm. Cùng với tổ chức các điểm hỗ trợ tại khu dân cư, phường nâng cấp trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đưa trợ lý ảo “SmartBot - Võ Cường số” vào hỗ trợ tra cứu thông tin và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý, tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công được đưa vào giao ban hằng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường. Những khâu còn chậm được kịp thời chấn chỉnh. 9 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 14.780 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,22%. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: “Nâng cao chất lượng phục vụ phải gắn cải cách hành chính, chuyển đổi số với trách nhiệm thực thi công vụ. Mỗi cán bộ phải nắm rõ nhiệm vụ, hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ kịp thời; ứng dụng công nghệ phải giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhất là hỗ trợ người còn khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến”.

Gắn lắng nghe với giải quyết, giám sát

Tại xã Trung Kênh, hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân mới đây ghi nhận 43 ý kiến, kiến nghị; trong đó, 22 ý kiến được tiếp thu trực tiếp tại hội nghị. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9/2026, UBND xã tiếp 240 lượt công dân; giải quyết 159/193 đơn kiến nghị, còn 34 đơn đang giải quyết. Đối với các vụ việc tồn đọng, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu rà soát, phân loại theo thẩm quyền, xác định thời hạn và phân công cán bộ chuyên môn phụ trách. Việc giao nhiệm vụ cụ thể giúp cấp ủy có căn cứ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ xử lý.

Nâng cao chất lượng phục vụ phải gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ; lắng nghe, giải quyết, phản hồi kiến nghị của người dân, phát huy giám sát cộng đồng, kịp thời khắc phục hạn chế, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bên cạnh công tác tiếp dân, đối thoại, giám sát của cộng đồng là kênh để người dân trực tiếp tham gia theo dõi việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Ở công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông (dài hơn 1,2 km, mặt đường được mở rộng từ 3 m lên 5,5 - 6 m, thảm bê tông nhựa) thuộc tổ dân phố Lạc Xuân, phường Quế Võ, thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thường xuyên có mặt, theo dõi từng hạng mục, đối chiếu với hồ sơ thiết kế. Với người dân Lạc Xuân, giám sát là cách trực tiếp góp phần bảo đảm chất lượng công trình phục vụ cộng đồng.

Bà Vũ Thị Nguyệt, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố cho biết: “Qua kiểm tra, Ban phát hiện một đoạn thi công chưa bảo đảm độ dày theo thiết kế nên đã phản ánh, đề nghị các bên liên quan khắc phục trước khi tiếp tục thi công; đồng thời, báo cáo Ủy ban MTTQ phường”. Toàn phường Quế Võ đã thành lập 8 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tương ứng với 8 công trình, dự án. Đồng chí Nguyễn Đức Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: “MTTQ chú trọng lựa chọn người có uy tín, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, cán bộ Mặt trận tham gia giám sát; yêu cầu thường xuyên báo cáo tình hình để theo dõi, phối hợp xử lý vấn đề phát sinh”.

Chất lượng phục vụ Nhân dân được thể hiện từ những việc gần gũi hằng ngày. Khi cấp ủy, chính quyền biết lắng nghe những kiến nghị chính đáng, kịp thời điều chỉnh cách làm và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân ngày càng được củng cố, tạo nền tảng xây dựng hệ thống chính trị gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.