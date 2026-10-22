Mỹ Đình trước 'cơn bão' Big Bang

Nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc Big Bang sẽ tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10. Chuyến lưu diễn mới của Big Bang quy tụ ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Họ vừa tái hợp trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella hồi tháng 4, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Hai ngày trước đêm diễn của Big Bang, không khí ở sân Mỹ Đình náo nhiệt. Từ sáng 22/10, ban tổ chức đổi vòng cho khán giả đã mua vé. Hoạt động đổi vòng sớm diễn ra từ 10h đến 19h trong hai ngày 22 và 23/10.

Chiều 22/10, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng nghìn khán giả nườm nượp đổ về Mỹ Đình để đổi vòng tay vào sân, sẵn sàng đón thần tượng.

Khu vực đổi vòng được chia theo từng hạng vé. Mỗi cổng đều có nhân viên an ninh và nhân viên hướng dẫn để hỗ trợ khán giả khi cần.

Khu check-in được phân chia theo từng hạng vé, gồm hạng từ Cat 1 đến Cat 5, Premium, Ultimate, Diamond, Gold và Skybox. Khu vực dành cho các hạng vé Cat1 đến Cat 5 nằm ở đầu lối vào cổng chính. Hạng Premium được bố trí ở giữa cổng, bên cạnh là các khu Ultimate, Diamond, Gold và Skybox.

Các poster quảng bá concert cùng hình ảnh riêng của từng thành viên Big Bang cũng được căng lên tại khu vực sân vận động, góp phần hâm nóng không khí trước giờ G.

Xe hơi hạng sang được người hâm mộ chuẩn bị để quảng bá cho concert ba ngôi sao Hàn Quốc. Đây là hình thức quảng cáo lưu động trên đường phố phổ biến, nhằm lan tỏa sự kiện.

Các hạng mục sân khấu tiếp tục được lắp đặt, hoàn thiện để phục vụ hai đêm diễn.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả chuẩn bị sẵn vé điện tử trước khi đến lượt kiểm tra để quá trình xác minh diễn ra nhanh chóng. Trường hợp gặp sự cố khi sử dụng vé điện tử, người tham dự cần đến quầy hỗ trợ thông tin được bố trí tại khu vực tổ chức để được nhân viên hướng dẫn xử lý.

Dòng người xếp hàng trước khu vực đổi vòng tay.

Vé của cả hai đêm diễn đã được bán hết sau ba đợt mở bán chính thức và một đợt bổ sung. Trải nghiệm tại cửa hàng với gần 70 dòng merchandise chính hãng, bao gồm những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Việt Nam như áo thun phiên bản Hà Nội và lightstick (gậy phát sáng) kỷ niệm 20 năm cũng thu hút đông đảo khán giả.