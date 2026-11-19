Mudryk trải qua giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Guest of Gordon, Mudryk lần đầu công khai chỉ đích danh những người mà anh cho là phải chịu trách nhiệm cho thời gian đen tối nhất sự nghiệp. Cầu thủ 25 tuổi khẳng định chất cấm meldonium được phát hiện trong mẫu xét nghiệm của mình đã xâm nhập cơ thể khi anh tập trung cùng tuyển Ukraine.

Mudryk bị đình chỉ thi đấu từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2026 sau khi mẫu thử phát hiện dấu vết meldonium. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) ban đầu đề xuất án cấm thi đấu lên tới 4 năm. Tuy nhiên, cầu thủ này kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và được giảm án. Anh thừa nhận vi phạm quy định chống doping, chấp nhận hình phạt tương ứng với khoảng thời gian bị đình chỉ.

"Tôi chưa từng nghe đến chất meldonium trước đây. Đây là loại chất chỉ có thể tìm thấy ở Đông Âu và nó chỉ có thể xâm nhập cơ thể tôi tại Ukraine, bởi ở Anh không có chất này", Mudryk khẳng định. Khi được hỏi có quy trách nhiệm cho đội tuyển quốc gia hay không, anh trả lời dứt khoát: "Đúng vậy".

Không dừng lại ở đó, Mudryk còn chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ukraine, Andriy Shevchenko vì không hỗ trợ anh đầy đủ trong giai đoạn khủng hoảng. Tiền đạo này cho rằng cách xử lý vụ việc của Liên đoàn khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, thậm chí thông tin trong quá trình điều tra bị rò rỉ ra bên ngoài.

Mudryk hiện khoác áo Tottenham dưới dạng cho mượn.

Khoảng thời gian bị đình chỉ cũng khiến Mudryk phải tự xoay xở mọi thứ. Dù Chelsea vẫn trả lương, anh không được sử dụng các cơ sở tập luyện của CLB. Cầu thủ này tiết lộ tiêu tốn hàng triệu bảng cho luật sư, thuê sân tập, chuyên gia vật lý trị liệu và huấn luyện viên cá nhân.

Mudryk mô tả thời điểm nhận kết quả xét nghiệm dương tính giống như "cú sét đánh ngang tai". Anh bật khóc, tìm đến rượu bia và rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài. Nghiêm trọng hơn, tiền đạo người Ukraine thừa nhận nghĩ đến việc tự tử, nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải lối thoát.

Sau khi trở lại thi đấu trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải cùng Chelsea, Mudryk chuyển đến Tottenham theo dạng cho mượn. Anh tái hợp với HLV Roberto De Zerbi, người từng dẫn dắt anh tại Shakhtar Donetsk.

Cầu thủ này cho biết HLV Xabi Alonso vẫn kỳ vọng anh trở lại Chelsea sau khi tích lũy đủ thời gian thi đấu. Trước mắt, Mudryk muốn lấy lại phong độ và chứng minh bản thân sau gần hai năm bị gián đoạn sự nghiệp.

Hiện Mudryk dưỡng thương và mới có 1 lần ra sân cho Spurs ở Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Tottenham có quyền mua đứt Mudryk với mức phí vào khoảng 75 triệu bảng sau khi mùa giải kết thúc.