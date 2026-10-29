Mùa hoa gọi nắng

Giữa đồi hoa bát ngát bỗng xuất hiện một ngôi nhà nhỏ, trên lối đi nhuộm vàng chợt bắt gặp bác nông dân ra vườn. Phía bìa rừng xôn xao tiếng nói cười của người yêu hoa rủ nhau đi chụp ảnh. Thấp thoáng sau những vạt hoa, ai đó đang trao cho nhau một nụ hôn rực rỡ…

Mùa dã quỳ trên cao nguyên vì thế không chỉ là chuyện của hoa. Đó còn là câu chuyện về con người với một miền đất, nơi mỗi khoảnh khắc trôi qua đều thăng hoa và cao nguyên sẽ trở thành niềm thương nhớ.

''Mùa vàng'' thức dậy.

Như người tình không bao giờ lỡ hẹn, cứ vào độ tháng 10 hằng năm, mùa hoa dã quỳ lại trở về trên cao nguyên Langbiang (Lâm Đồng) với sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp rực rỡ. Những ngày này, nhiều cung đường, ngọn đồi ngoại ô của Đà Lạt đang bừng lên sắc hoa dã quỳ. Mỗi bông hoa như một mặt trời, cả rừng hoa như có hàng triệu mặt trời lấp lánh.

Nhìn thật gần, dã quỳ là những cánh vàng mỏng ôm lấy nhụy hoa, nổi bật giữa màu xanh của lá. Lùi ra một chút, sắc vàng nối thành bụi, thành vạt, men theo dáng núi. Rồi khi tầm mắt mở rộng, hoa như một nét cọ phóng khoáng của người họa sĩ loang khắp cao nguyên.

Hoa bên đời.

Quanh năm sống đời hoang dã, nhưng dã quỳ không không tách mình ra khỏi đời sống con người. Chẳng ai trồng dã quỳ nhưng dã quỳ vẫn luôn ở bên người, vẫn mọc từng khóm trong vườn, kết thành hàng rào, sinh sôi thành dải bên đường hay bát ngát, mênh mông trên những ngọn núi. Với người Tây Nguyên, dã quỳ không chỉ là hiện thân cho vẻ đẹp hoang dã và sức sống mãnh liệt mà còn là chỉ dấu của thời gian. Khi dã quỳ đơm bông, người ta biết rằng mùa mưa đã qua, mùa khô đang tới, vòng quay thời gian của một năm sắp khép lại.

Gặp gỡ giữa mùa hoa.

Đi theo những triền hoa màu này sẽ thấy cuộc gặp gỡ dịu dàng giữa con người và thiên nhiên. Trước sắc vàng trải rộng, bước chân chậm lại, những bận rộn thường ngày cũng lắng xuống. Có người đứng ngắm nắng xuyên qua cánh mỏng; có người chọn góc máy, muốn giữ cả mùa hoa trong một khuôn hình.

Đôi lứa yêu nhau, mùa dã quỳ là dịp hẹn hò. Họ sánh bước trên con đường viền hoa, dừng lại bên một triền dốc, sửa cho nhau mái tóc trước ống kính. Giữa trời xanh, nắng dịu và hoa vàng, một cái nắm tay, một ánh nhìn, một nụ hôn sẽ trở thành khoảnh khắc đi theo cả đời người.

Mùa sẽ còn ở lại trong ký ức và mỗi khuôn hình.

Những cuộc gặp gỡ ấy sẽ giữ lại mùa hoa ở lại lâu hơn trong mỗi người. Mùa hoa đi qua, nhưng ký ức và những khuôn hình kỷ niệm về mùa hoa còn ở lại.