Mở đường mới - Mở cơ hội phát triển

Nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng

Các xã khu vực phía Nam của tỉnh được đánh giá là có tiềm năng rất lớn về phát triển công nghiệp nhờ vị trí thuận lợi về địa lý, quỹ đất cũng như nhân lực. Tuy nhiên, việc phát triển, thu hút các dự án công nghiệp tại đây vẫn khiêm tốn, một phần rất lớn do hạn chế về hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp.

Đầu năm 2026, trong chuyến khảo sát trực tiếp cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, Khu công nghiệp Sơn Thủy, khảo sát tuyến đường từ trung tâm xã Sơn Thủy đi cầu Kim Xuyên xã Hồng Sơn và một số công trình giao thông kết nối vùng trên địa bàn xã Sơn Thủy đến xã Phú Lương và xã Trường Sinh, nút giao IC4 đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã yêu cầu các ngành chức năng, địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch bảo đảm đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển chung của tỉnh; chú trọng khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh kiểm tra thiết kế dự án đường.

Đối với các tuyến giao thông, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng công nghiệp, giao thông và logistics có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn với công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Sau chuyến khảo sát, làm việc, Dự án đầu tư đường từ trung tâm xã Sơn Thủy - cầu Kim Xuyên, xã Hồng Sơn và đường nối IC4 đi Sơn Thủy lên cụm công nghiệp Phúc Ứng được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 (tháng 8-2026) và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án đường mới được kỳ vọng là bước đệm quan trọng hoàn thiện hạ tầng và phát triển mạnh mẽ lợi thế thu hút đầu tư của cụm các xã phía Nam của tỉnh. Theo đó, dự án có chiều dài hơn 21,71km, thuộc Dự án nhóm B; có tổng mức đầu tư trên 2.780 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách Trung ương là hơn 2.048 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 731 tỷ đồng; được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh đã khẩn trương tiến hành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Đồng chí Bùi Công Phượng, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, Ban sẽ triển khai ngay các nhiệm vụ theo trình tự thủ tục, sớm đưa vào sử dụng ngày nào sẽ phục vụ hiệu quả cho phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ các xã phía Nam của tỉnh.

Đón đầu làn sóng đầu tư

Theo đồng chí Bùi Công Phượng, mục tiêu đầu tư dự án là hình thành trục giao thông kết nối liên hoàn từ khu vực IC4 - Sơn Thủy - Cụm công nghiệp Phúc Ứng đến khu vực cầu Kim Xuyên, kết nối các khu dân cư với các trục giao thông chính của tỉnh; tăng khả năng thu gom, phân phối lưu lượng, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo quy hoạch và giảm áp lực lên tuyến Quốc lộ 2C. Đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các xã Sơn Thủy, Phú Lương, Trường Sinh, Hồng Sơn và khu vực lân cận; nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc triển khai dự án là rất cần thiết cho sự phát triển công nghiệp, kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đây cũng là động lực quan trọng để các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào địa phương. Đồng chí Vũ Văn Tiến, Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang cho biết: Khi đầu tư con đường sẽ tác động rất lớn đến các khu, cụm công nghiệp trong vùng, trong đó trọng điểm là 4 xã Sơn Thủy, Trường Sinh, Hồng Sơn, Phú Lương.

Đầu tư tuyến đường, cùng với mở rộng, hoàn thiện các khu công nghiệp trong khu vực sẽ đảm bảo việc thu hút các nhà đầu tư cấp đầu tư thuận lợi hơn. Cùng với các bên liên quan, Ban quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh sẽ phối hợp với các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu công nghiệp Nhữ Khê, Tam Đa. Đồng thời phối hợp mời gọi xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp mới để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cũng như thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.

Việc đầu tư dự án đường từ trung tâm xã Sơn Thủy - cầu Kim Xuyên, xã Hồng Sơn và đường nối IC4 đi Sơn Thủy lên cụm công nghiệp Phúc Ứng sẽ góp phần tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, nhu cầu đi lại của nhân dân và đẩy mạnh thu hút đầu tư, là tiền đề quan trọng để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững và có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.