“Miếng mồi” giải phóng mặt bằng

Đánh tráo bản chất, kích động bất đồng

Không khó nhận diện phương thức hoạt động của các trang mạng, tổ chức và cá nhân có tư tưởng chống đối khi đề cập đến những vụ việc liên quan đến thu hồi đất, GPMB.

Các đối tượng thường lựa chọn những trường hợp người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khai thác những khúc mắc, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện để dựng lên câu chuyện mang tính một chiều.

Hình ảnh, video bị cắt ghép, phát ngôn bị tách khỏi bối cảnh, thông tin chưa được kiểm chứng được sử dụng như những bằng chứng nhằm dẫn dắt dư luận.

Từ một kiến nghị về giá đất, tranh chấp liên quan đến nguồn gốc đất đai hay trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, các đối tượng cố tình đẩy sự việc theo hướng đối đầu giữa người dân với chính quyền.

Những cụm từ như “cướp đất”, “dân oan”, “chính quyền tiếp tay cho doanh nghiệp” được lặp đi lặp lại, tạo cảm giác rằng mọi hoạt động thu hồi đất đều nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm người, còn quyền lợi của người dân bị gạt sang một bên.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá.

Đây thực chất là thủ đoạn đánh tráo bản chất vấn đề. Một vụ việc cụ thể, dù có những thiếu sót cần khắc phục, không thể trở thành căn cứ để phủ nhận toàn bộ chủ trương, chính sách về đất đai.

Càng không thể lấy sai sót trong quá trình thực thi để quy kết bản chất của cả hệ thống chính quyền. Việc cố tình đồng nhất những bất cập cá biệt với chủ trương, chính sách là cách thức làm sai lệch nhận thức, khiến người tiếp nhận thông tin khó phân biệt đâu là phản ánh có căn cứ, đâu là sự xuyên tạc có chủ đích.

GPMB vốn là công việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế và cuộc sống của người dân. Quá trình triển khai các dự án có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng khó tránh khỏi những vấn đề cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, tháo gỡ.

Có trường hợp hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp; có nơi việc kiểm kê, xác định tài sản, áp dụng chính sách bồi thường chưa thống nhất; cũng có trường hợp công tác tuyên truyền, đối thoại chưa thực sự hiệu quả.

Các đối tượng chống phá hiểu rõ những đặc điểm này nên thường tập trung khai thác thời điểm nhạy cảm, khi việc kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường hoặc bố trí tái định cư đang được triển khai.

Từ những bức xúc có thật, chúng khoét sâu mâu thuẫn, đẩy những bất đồng có thể giải quyết bằng đối thoại và pháp luật thành xung đột về nhận thức.

Mục đích không chỉ là gây hoài nghi đối với một dự án cụ thể mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Cần khẳng định rằng, quyền sử dụng đất và những lợi ích hợp pháp gắn với đất đai của người dân phải được tôn trọng, bảo vệ.

Thu hồi đất không đồng nghĩa với việc chính quyền có thể tùy tiện quyết định số phận tài sản, sinh kế của người dân.

Mọi hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Câu trả lời từ hiệu quả thực tiễn

Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc không có nghĩa là né tránh khuyết điểm hay phủ nhận những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Ngược lại, muốn phản bác thông tin sai lệch một cách thuyết phục, trước hết phải làm tốt công việc của mình.

Những kiến nghị chính đáng của người dân cần được lắng nghe, xác minh và giải quyết thấu đáo. Những thiếu sót trong tổ chức thực hiện phải được kiểm tra, chấn chỉnh; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Chính quyền các cấp cần công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin và tham gia đóng góp ý kiến theo quy định.

Cán bộ trực tiếp làm công tác GPMB phải sâu sát địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân, giải thích chính sách bằng thái độ cầu thị, tôn trọng.

Tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, trả lời chung chung hoặc kéo dài thời gian giải quyết kiến nghị, khiến những vướng mắc nhỏ tích tụ thành bức xúc lớn.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ giữa người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hợp pháp với những cá nhân cố tình lợi dụng tình hình để kích động, lôi kéo, gây rối.

Không thể vì một số hành vi vi phạm mà quy chụp tất cả những người chưa đồng thuận với phương án GPMB; cũng không thể nhân danh quyền khiếu kiện để bao biện cho hành vi vi phạm pháp luật. Giải quyết hài hòa hai yêu cầu này vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, vừa giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, chủ động nắm bắt tình hình, đối thoại và vận động Nhân dân ngay từ cơ sở.

Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng cần tham gia tuyên truyền, hòa giải, giúp người dân hiểu rõ chính sách, quyền và nghĩa vụ của mình. Khi những băn khoăn được giải đáp, quyền lợi được bảo đảm, các luận điệu kích động sẽ khó tìm được môi trường để lan truyền.

Trong môi trường số, mỗi người dân cũng cần tỉnh táo trước những thông tin liên quan đến GPMB. Không chia sẻ hình ảnh, video, bài viết chưa rõ nguồn gốc; không vội vàng kết luận từ những thông tin một chiều mà cần đối chiếu với các nguồn tin chính thống, có độ tin cậy. Khi phát hiện nội dung xuyên tạc, vu khống, kích động, cần phản ánh đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Phản biện, giám sát và góp ý chính sách là quyền chính đáng, cần thiết trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, phản biện phải dựa trên sự thật, tinh thần xây dựng và thượng tôn pháp luật, không thể đánh đồng với hành vi xuyên tạc, vu khống, kích động chống phá. Lợi dụng những bức xúc trong GPMB để phục vụ mưu đồ chính trị, gây mất ổn định xã hội là hành vi cần được nhận diện và đấu tranh.

Giải phóng mặt bằng nhanh giúp các công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Suy cho cùng, sức thuyết phục trong đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc không chỉ đến từ những lời phản bác mà trước hết phải được tạo dựng bằng kết quả giải quyết công việc trong thực tiễn.

Một phương án bồi thường đúng quy định, một kiến nghị được xem xét thấu đáo, một cuộc đối thoại thực chất có sức nặng hơn nhiều lời tuyên truyền.

Không để những vướng mắc trong GPMB trở thành “miếng mồi” cho các luận điệu chống phá phải bắt đầu từ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, nâng cao trách nhiệm công vụ và củng cố niềm tin từ cơ sở.