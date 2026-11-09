Miền Bắc có nơi rét dưới 12 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, dông; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ lúc 7h sáng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi từ 15-18 độ C. Đáng chú ý, tại đặc khu Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ C.

Tại Hà Nội, trong sáng 9/11 có lúc xuất hiện mưa, trời rét.

Vùng núi cao của miền Bắc có nơi xuống dưới 12 độ C. Ảnh minh họa/Nguồn: VTV

Không chỉ gây rét, không khí lạnh còn khiến biển động mạnh. Trong ngày và đêm 9/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, riêng vịnh Bắc Bộ cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 9/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Sang ngày và đêm 10/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục duy trì mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 19-21 độ C. Riêng TP Huế, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ trung bình 21-23 độ C.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Cùng với diễn biến rét, mưa lớn tiếp tục là hình thái thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới.

Trong sáng 9/11, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Tại Nghệ An, mưa to đến rất to và dông được dự báo xảy ra trong ngày 9/11.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn tiếp tục gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải. Người dân, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.