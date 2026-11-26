“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Câu ca dao như lời mẹ ru dịu dàng, tha thiết trong tâm hồn mỗi chúng ta. Ở miền Tây Nam bộ, những vần điệu nghĩa nhân như thế dường như đã hóa thành nếp sống, thành cốt cách của người dân từ thuở ông cha theo dòng phù sa khai hoang, mở đất.

Trên vùng châu thổ hoang sơ, con người muốn dựng nhà, lập xóm, gầy dựng cuộc sống thì trước hết phải biết nương tựa vào nhau. Một mái lá dựng lên có bàn tay chung sức của nhiều người. Đắp một con kinh, làm một chiếc cầu tre qua rạch đều in dấu công sức của xóm giềng. Tình làng nghĩa xóm vì thế không chỉ là tình cảm, mà còn là cách người miền Tây cùng nhau tồn tại và phát triển qua thăng trầm.

Từ những buổi giăng câu, đặt lờ, những mùa gặt vần công, những bữa cơm đạm bạc có thêm chén canh rau đồng, con cá tát đìa gửi qua nhà hàng xóm, đến chuyện ma chay, cưới hỏi, dựng nhà đều có bà con lối xóm chung tay.

Tất cả tạo nên một thứ tài sản vô hình quý giá. Người dân có thể không giàu tiền bạc nhưng không để hàng xóm thiếu ăn; không quen nói những lời hoa mỹ nhưng sẵn lòng chèo xuồng đưa người bệnh qua sông lúc giông gió nửa đêm.

Cái nghĩa tình ấy thấm vào lời ăn tiếng nói, vào cách dạy con cháu biết kính trên nhường dưới, biết thương người khó, trọng chữ tín và sống có trước có sau.

Thế nhưng, dòng chảy thời gian và nhịp sống hiện đại đang đặt những giá trị ấy trước nhiều thử thách. Thế hệ trẻ trưởng thành từ làng quê đi học, đi làm xa hòa cùng nhịp sống công nghiệp hối hả. Những cuộc gặp gỡ, chuyện trò bên hàng hiên, bến nước ngày một thưa vắng. Làng quê rạng ngời hơn trong hành trình đô thị hóa.

Có khi, người ở cạnh nhà nhau đã lâu mà không biết biết tên, trẻ nhỏ thuộc nhiều điều trên màn hình nhưng chưa chắc hiểu hết câu chuyện về người hàng xóm đã từng cưu mang gia đình mình.

Đáng suy ngẫm hơn, một số phong tục đẹp, lời ăn tiếng nói, tập quán tương trợ và sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng đang có nguy cơ mai một nếu thiếu người tận tâm truyền dạy, tiếp nối.

Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, nghĩ về văn hóa làng quê miền Tây cũng là dịp để mỗi người nhận ra rằng, văn hóa không chỉ nằm trong di tích, lễ hội hay những công trình được bảo tồn, mà hiện diện ngay trong cách chúng ta sống hòa nhã, tử tế với nhau mỗi ngày.

Gìn giữ văn hóa trước hết phải bắt đầu từ gia đình, từ việc kể cho con cháu nghe chuyện ông bà khai hoang lập nghiệp, giữ gìn tiếng nói quê hương, nếp nhà, phong tục tốt đẹp. Văn hóa hiển hiện từ những cuộc gặp gỡ xóm giềng, những hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ đờn ca tài tử, những câu chuyện được ghi chép, lưu giữ và lan tỏa bằng cả phương thức truyền thống lẫn công nghệ số.

Phát triển không có nghĩa là rời bỏ cội nguồn. Một miền quê đáng sống không chỉ có đường rộng, nhà cao, kinh tế sung túc, mà còn phải có những con người biết thương yêu, sẻ chia và gìn giữ nghĩa tình. Bởi mai này, khi những thế hệ đi trước đã thành người thiên cổ, điều còn ở lại không chỉ là đất đai, nhà cửa, mà còn là cách sống, cách thương người được truyền từ đời này sang đời khác.