Lưu danh tinh thần hiếu học

Xuyên qua cổng chính rêu phong, du khách như bước vào khoảng không gian hoàn toàn tách biệt với phố thị ồn ào. Quần thể được bố cục đăng đối theo trục Bắc - Nam, dẫn dắt người ghé thăm qua những khu vực riêng biệt.

Cổng Văn Miếu xây kiểu tam quan.

Từ cổng chính qua Ðại Trung Môn rồi dừng chân trước Khuê Văn Các, lầu gác gỗ thanh thoát với cửa tròn biểu trưng cho Sao Khuê toả sáng, cũng là biểu tượng kiêu hãnh của Thủ đô Hà Nội.

Khu Bia Tiến sĩ với giếng Thiên Quang hình vuông "soi ánh sáng bầu trời" bao gồm 82 tấm bia tiến sĩ đặt trên lưng rùa đá - Di sản tư liệu thế giới ghi danh các bậc hiền tài từ năm 1442 đến 1779. Là những di vật quý nhất của khu di tích, bia đá minh chứng cho tinh thần hiếu học, ghi danh những người đã làm rạng rỡ quê hương trong mỗi khoa thi.

Giếng Thiên Quang cùng Khuê Văn Các là địa điểm được nhiều du khách chọn để lưu giữ những hình ảnh gắn với quần thể di tích.

Giếng Thiên Quang như tấm gương phản chiếu bầu trời.

Du khách cũng bắt gặp không gian tâm linh trung tâm mang nét kiến trúc Nho học đặc trưng tại khu Bái đường và Thượng cung. Hay bước vào khu Thái Học phía sau cùng, là không gian tôn vinh danh sư Chu Văn An và các vị vua có công sáng lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Từ tỉnh Cà Mau, chị Nguyễn Phương Tú (phường An Xuyên) xúc động chia sẻ khi cùng con gái nhỏ bước qua cổng Ðại Trung Môn: “Dù con còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của từng khoa thi hay bảng vàng vinh danh, nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tâm đưa cháu đến đây. Tôi muốn con được đến nơi cổ kính này, để con cảm nhận được niềm tự hào dân tộc và thêm yêu quê hương đất nước”.

Cùng chung cảm xúc ấy, anh Huỳnh Phước Cảnh (phường Hoà Thành) cẩn thận nắm tay con đi dạo quanh khu di tích. Anh gửi gắm niềm tin vào biểu tượng truyền thống hiếu học ngàn năm của dân tộc: “Ðưa con từ Cà Mau ra thăm trường đại học đầu tiên của nước nhà, tôi mong cháu hiểu được giá trị của sự học với bản thân, với đất nước”.

Du khách xin chữ thầy đồ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2012, là điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước. Ghé thăm trường đại học đầu tiên của đất nước sẽ là sợi dây truyền lửa hiếu học, giúp thế hệ tương lai thêm vững bước trên con đường tri thức.