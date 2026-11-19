Thị trường điện ảnh Việt những ngày gần đây ghi nhận sự chú ý dành cho Trại giam hạnh phúc, bộ phim do đạo diễn Trung Lùn thực hiện. Theo số liệu được ghi nhận đến sáng 19/11/2026, tác phẩm đã vượt mốc 10 tỷ đồng doanh thu nhờ lượng vé đặt trước và các suất chiếu sớm. Thành tích này giúp bộ phim tạo lợi thế trên đường đua phòng vé ngay trước ngày khởi chiếu chính thức 20/11.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Tiến Luật, Gi A Nguyễn và Lương Thế Thành. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận nhân vật Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, một tù nhân có tính cách gai góc và là đối trọng với nhân vật Phúc do Tuấn Trần thủ vai. Sự xuất hiện của Lương Thế Thành trong hình tượng nhân vật có màu sắc phản diện mang đến một thử thách diễn xuất đáng chú ý, nhất là khi anh vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn lịch lãm, giàu tình cảm.

Trại giam hạnh phúc vượt mốc 10 tỷ đồng trước ngày khởi chiếu chính thức.

Tín hiệu phòng vé của Trại giam hạnh phúc càng được chú ý khi đặt cạnh kết quả từ dự án điện ảnh trước đó mà Lương Thế Thành tham gia. Ra rạp trong năm 2026, Mesdames Thanh Sắc có sự góp mặt của Thanh Hằng, Hồng Ánh và Lương Thế Thành, từng nhận nhiều kỳ vọng nhờ dàn diễn viên tên tuổi cùng mức đầu tư cho bối cảnh, phục trang và mỹ thuật. Tuy nhiên, sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim chỉ đạt khoảng 16,6 tỷ đồng và chính thức khép lại hành trình tại rạp.

Theo những thông tin được công bố về dự án, Mesdames Thanh Sắc cần khoảng 70 - 80 tỷ đồng doanh thu để chạm ngưỡng hòa vốn. Khoảng cách lớn giữa kết quả thực tế và kỳ vọng ban đầu khiến tác phẩm đối diện bài toán thương mại đáng tiếc. Dù vậy, doanh thu của một bộ phim không đồng nghĩa với khoản tiền nhà sản xuất thực nhận, bởi còn phải phân chia cho hệ thống rạp, đơn vị phát hành và các chi phí liên quan.

Với Trại giam hạnh phúc, thành tích bán vé sớm mang đến khởi đầu tích cực hơn cho hành trình điện ảnh của Lương Thế Thành trong năm nay. Dẫu vậy, đây mới là kết quả ban đầu và bộ phim vẫn cần duy trì sức hút sau khi chính thức phát hành để đánh giá khả năng chinh phục phòng vé.

Tạo hình của Lương Thế Thành trong Trại giam hạnh phúc.

Sinh năm 1982 tại Tiền Giang, Lương Thế Thành tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh sớm trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Những bộ phim như Miền đất phúc, Cổng mặt trời, Mùi ngò gai và Cát đỏ góp phần tạo dựng tên tuổi của nam diễn viên.

Bên cạnh truyền hình, Lương Thế Thành còn có hành trình tham gia điện ảnh kéo dài gần hai thập kỷ. Anh từng góp mặt trong Nước mắt phương xa (2008), Hello cô Ba (2012), Tía ơi!, Bay vào cõi mộng (2013) và Tik tak, anh yêu em (2016). Sau đó, nam diễn viên xuất hiện với vai khách mời trong Làm giàu với ma (2024), tiếp tục đảm nhận vai Lỗ Đạt trong Hoàng tử quỷ (2025). Năm 2026, anh có thêm hai dự án là Mesdames Thanh Sắc và Trại giam hạnh phúc. Những lần thử sức với các nhân vật có màu sắc riêng cho thấy nỗ lực duy trì hoạt động nghệ thuật và mở rộng hình ảnh của anh.

Ngoài sự nghiệp, Lương Thế Thành còn được quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân bên diễn viên Thúy Diễm. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong một dự án phim truyền hình, tổ chức đám cưới vào năm 2016 và đón con trai đầu lòng năm 2018. Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình và ủng hộ công việc nghệ thuật của nhau.

Ở tuổi 44, Lương Thế Thành vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 44, Lương Thế Thành vẫn duy trì sự hiện diện trên màn ảnh qua nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Với thành tích mở màn tích cực của Trại giam hạnh phúc, nam diễn viên có thêm một tín hiệu đáng mừng trong hành trình hoạt động nghệ thuật, sau kết quả thương mại chưa như mong đợi của Mesdames Thanh Sắc.