Khi khách cần hơn lời chào

Trong bức ảnh chụp tại vòng sơ khảo Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng ngày 23.11, phía sau thí sinh là đề bài xử lý tình huống: khách vừa đến khách sạn, hành lý ký gửi bị thất lạc và cần được hỗ trợ. Đây là tình huống nghiệp vụ được đưa ra trong cuộc thi, nơi gần 40 thí sinh từ các cơ sở lưu trú và đào tạo du lịch tranh tài về nghiệp vụ lễ tân, ngoại ngữ.

Đề bài đặt người làm nghề trước nhu cầu cụ thể của khách, vượt ra ngoài những thao tác đón tiếp quen thuộc. Hành lý thất lạc có thể nằm ngoài trách nhiệm của khách sạn, nhưng sự lúng túng của người vừa tới thì đang ở ngay trước quầy. Giới hạn trách nhiệm cần rõ, khả năng hỗ trợ cũng cần được tìm đến cùng. Chính ở khoảng giữa ấy, tay nghề và văn hóa ứng xử gặp nhau.

Thí sinh tham gia phần thi xử lý tình huống tại vòng sơ khảo Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng, sáng 23.11.2026. Phía sau là tình huống hỗ trợ khách bị thất lạc hành lý. Ảnh: Ngọc Hà/Báo Đà Nẵng

Từ tình huống này, có thể hình dung yêu cầu của cách phục vụ chuyên nghiệp: nghe đủ để hiểu khách đang thiếu gì, xác định việc nào có thể hỗ trợ ngay, việc nào cần phối hợp, rồi giải thích bằng ngôn ngữ rõ ràng. Lời hứa phải nằm trong khả năng thực hiện. Sự tận tình vì thế cần cả hiểu biết lẫn khả năng tổ chức công việc.

Nụ cười rất quý, nhưng người đang gặp khó còn cần biết bước tiếp theo mình phải làm gì. Khi được hướng dẫn đúng, được theo dõi và phản hồi đến nơi đến chốn, họ có thêm căn cứ để tin cậy. Lòng hiếu khách lúc ấy có hình hài của công việc đã được giải quyết.

Người trẻ bước vào nghề bằng năng lực

Hội thi do Sở VHTTDL Đà Nẵng tổ chức có sự tham gia của cả nhân viên khách sạn và sinh viên. Theo Văn Hoá, hoạt động này cụ thể hóa kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của thành phố, đồng thời tạo cơ hội kết nối cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động.

Việc người đang học được đứng cùng sân chơi với người đang làm nghề có ý nghĩa thực tế. Kiến thức đã học cần được thử bằng câu hỏi có nhiều cách xử lý, nơi thí sinh phải lựa chọn, giải thích và chịu trách nhiệm về phương án của mình. Ngoại ngữ cũng trở về đúng chức năng: giúp hiểu chính xác nhu cầu và trao đổi được giải pháp.

Đó là cơ hội để người trẻ nhìn nghề bằng chiều sâu của nó. Đằng sau dáng vẻ chỉn chu ở quầy đón tiếp là yêu cầu về sự bình tĩnh, khả năng phối hợp và cách ứng xử với những điều không diễn ra như dự tính. Khi năng lực ấy được nhận diện, rèn luyện và ghi nhận, công việc phục vụ có thêm sức hấp dẫn của nghề nghiệp đáng theo đuổi lâu dài.

Phát biểu tại hội thi, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ lễ tân vững nghiệp vụ, tận tâm, tinh tế và am hiểu văn hóa. Đây là định hướng đào tạo, phát triển đội ngũ; kết quả cần được tiếp tục thể hiện trong chất lượng phục vụ hằng ngày.

Am hiểu văn hóa cũng cần đi vào những lựa chọn cụ thể: giới thiệu điểm đến đúng với nhu cầu của khách, giải thích tập quán địa phương chính xác, nhận ra khác biệt để giao tiếp phù hợp. Người lao động nhờ đó góp phần kể câu chuyện về quê hương bằng kiến thức và cách cư xử của chính mình. Hình ảnh điểm đến được bồi đắp qua những cuộc tiếp xúc như thế.

Chăm lo người làm nên chất lượng

Bàn về nhân lực du lịch Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, đã đề xuất doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, phúc lợi, lịch làm việc, cơ hội đào tạo và lộ trình thăng tiến. Trong cùng bài viết, ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh hướng đào tạo kết hợp học với làm, giúp người học tích lũy tay nghề và có thu nhập.

Những đề xuất ấy nhắc đến phía còn lại của chất lượng dịch vụ: người phục vụ cũng cần được chăm lo. Muốn nhân viên đủ kiên nhẫn với khách, doanh nghiệp phải tổ chức công việc hợp lý. Muốn họ xử lý tình huống tốt, cần cho họ được học, được góp ý về quy trình và có thẩm quyền phù hợp. Sự chuyên nghiệp khó bền nếu chỉ trông vào cố gắng riêng của từng người.

Từ hội thi, điều có thể tiếp tục làm là đưa những tình huống sát thực tế trở lại lớp học và từng bộ phận khách sạn. Người có kinh nghiệm cùng phân tích cách xử lý; sinh viên được hướng dẫn về chỗ chưa vững; doanh nghiệp nhận ra phần cần điều chỉnh trong vận hành. Khi đó, giá trị cuộc thi được nối dài bằng cơ hội học nghề của nhiều người hơn số thí sinh được trao giải.

Đầu tư cho nhân lực du lịch có phần việc lặng lẽ như vậy. Hiệu quả cần được nhìn ở khả năng làm việc tốt hơn của người lao động, cơ hội nghề nghiệp rõ hơn của người trẻ và trải nghiệm thuận lợi hơn của du khách. Những thay đổi ấy làm cho mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến trở nên cụ thể, có thể kiểm chứng.

Trở lại tình huống hành lý thất lạc, điều đáng suy ngẫm nằm ở câu hỏi người làm nghề tự đặt cho mình: trong phạm vi công việc, mình có thể giúp được gì? Biết tìm câu trả lời và đủ năng lực thực hiện nó là cách lòng hiếu khách đi vào đời sống. Qua người đứng quầy lễ tân, du khách có thể bắt đầu cảm nhận về đất nước mình đang đến bằng sự tin cậy rất gần gũi ấy.