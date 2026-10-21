Lấy văn hóa làm động lực phát triển

Quang cảnh phiên họp.

Trong quý III năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo tỉnh, việc triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả tích cực. Trong tổng số 25 nhiệm vụ được Trung ương giao, có 24 nhiệm vụ đã hoàn thành và đang thực hiện; có 60/61 nhiệm vụ tỉnh giao đã hoàn thành và đang triển khai thường xuyên. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, ban hành đồng bộ các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Nhờ đó, các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc tiếp tục được bảo tồn, phát huy; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; hệ thống thể chế và nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng được hoàn thiện. Đến nay, có 86,7% gia đình văn hóa; 86,6% thôn, tổ dân phố văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; di sản văn hoá UNESCO ghi danh được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số đạt 100%; ngành công nghiệp văn hoá đóng góp khoảng 4,5% giá trị tổng sản phẩm GRDP của tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khả thi để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị trong quý IV năm 2026…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù quá trình triển khai còn có những khó khăn, vướng mắc, song các cấp, các ngành đã chủ động vào cuộc và đạt được những kết quả bước đầu tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đưa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam đi vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn diện hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương và những nhiệm vụ mới phát sinh để bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn, khắc phục tình trạng bỏ sót nhiệm vụ hoặc chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, rà soát, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với từng cấp, từng ngành và đúng thẩm quyền; xác định rõ nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh công tác thể chế hóa các chủ trương, định hướng về phát triển văn hóa thành cơ chế, chính sách và nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất. Kết quả triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW cần được xem là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết số 80-NQ/TW nói riêng; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để chấn chỉnh, tháo gỡ, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu tại phiên họp.

Đối với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua, lễ hội, ngày hội bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự tham gia chủ động của toàn xã hội trong sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh và lấy văn hóa làm động lực phát triển.