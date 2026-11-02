Lấy khách hàng làm trung tâm

Điện lực Quảng Trạch hiện có 68.189 khách hàng (KH). Xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Điện lực Quảng Trạch đã tập trung nguồn lực, cải tiến quy trình và đơn giản hóa các thủ tục cấp điện, dịch vụ điện, tạo điều kiện cho KH tiếp cận các dịch vụ nhanh chóng, thuận lợi, hài lòng và hiệu quả.

Chị Nguyễn Việt Hằng, ở phường Ba Đồn chia sẻ: “Trước đây, khi cần đăng ký cấp điện, tôi phải đến Điện lực Quảng Trạch để tìm hiểu thủ tục và thực hiện hồ sơ. Nhưng nay, tôi có thể liên hệ ngay tại nhà để được hướng dẫn, trường hợp cần hỗ trợ trực tiếp, nhân viên điện lực sẽ đến tận nơi, giúp giảm bớt thời gian và công sức đi lại. Nhân viên đơn vị còn hướng dẫn cách sử dụng các ứng dụng tiện ích của DVKH nên gia đình tôi có thể kiểm tra lượng điện tiêu thụ hằng ngày, chủ động điều chỉnh mức sử dụng phù hợp với nhu cầu của gia đình, hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết…”.

Điện lực Quảng Trạch chăm sóc, hỗ trợ khách hàng cài đặt thủ tục tiện ích về dịch vụ điện - Ảnh: V.Minh

Trong 9 tháng năm 2026, tỉ lệ KH thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn đạt 100%. Con số này đã phản ánh sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp của ngành Điện với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, từng bước hình thành thói quen giao dịch điện tử trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thọ Vinh, Phó trưởng Điện lực Quảng Trạch cho biết: Các công trình cải tạo lưới điện hạ áp, lắp đặt công tơ mới đều được đơn vị triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa bàn. Đặc biệt, tại các khu vực nông thôn, vùng núi, việc phối hợp triển khai cấp điện và giải quyết nhu cầu của khách hàng được chú trọng, giúp người dân sớm tiếp cận nguồn điện phục vụ đời sống và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trong tiến trình chuyển đổi số, Điện lực Quảng Trạch xác định việc công khai, minh bạch quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của khách hàng. Thông qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp đều được đơn vị tiếp nhận, ghi nhận, phân loại và theo dõi quá trình xử lý theo quy trình.

Việc ứng dụng hệ thống không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tăng cường khả năng giám sát tiến độ, hạn chế bỏ sót yêu cầu và nâng cao trách nhiệm của các bộ phận liên quan. Cùng với việc nâng cao chất lượng giải quyết yêu cầu khách hàng, Điện lực Quảng Trạch còn tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Điện lực Quảng Trạch đã cấp điện mới hạ áp cho 1.389 khách hàng. Kết quả này thể hiện nỗ lực của đơn vị trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân.

Tính đến hết tháng 9/2026, Điện lực Quảng Trạch đã tiếp nhận và giải quyết 26.409 yêu cầu của KH trên hệ thống CRM, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Kết quả này cho thấy sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị trong việc lắng nghe, tiếp nhận phản hồi và giải quyết nhu cầu của KH. Đồng thời, đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản trị.

Đặc biệt, đơn vị luôn chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại và tổ chức trung gian thanh toán để đa dạng hóa phương thức thanh toán, tạo điều kiện cho khách hàng lựa chọn hình thức phù hợp như Internet banking, Mobile banking, ví điện tử, quét mã QR và các kênh thanh toán điện tử khác. Việc mở rộng phương thức thanh toán giúp khách hàng chủ động giao dịch mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian đi lại, hạn chế sử dụng tiền mặt.

Phó trưởng Điện lực Quảng Trạch Nguyễn Thọ Vinh khẳng định: “Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng số trong quản lý và cung cấp dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kiểm soát tiến độ xử lý yêu cầu và tối ưu hóa các dịch vụ trực tuyến. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích số, nhất là tại những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ…”.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Điện lực Quảng Trạch tiếp tục đổi mới tư duy phục vụ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên và từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Qua đó, không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.