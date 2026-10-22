Lặng thầm gieo mầm tri thức

Năm 2003, chị Lan được tuyển dụng vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1, giảng dạy môn Ngoại ngữ tại Khoa Cơ bản-Kỹ thuật cơ sở. Năm 2012, chị được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn, đảm nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn Ngoại ngữ-Tin học và giảng dạy tiếng Anh cho học viên hệ cao đẳng, trung cấp.

Trung tá Trần Thị Phương Lan trong giờ lên lớp. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong màu áo lính, nữ giảng viên sinh năm 1978 luôn giữ tác phong nghiêm túc, chấp hành kỷ luật, tận tụy với công việc. Trên giảng đường, chị không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho học viên. Ngoài giờ lên lớp, chị tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu và tìm tòi phương pháp giảng dạy mới, góp phần nâng cao tính thiết thực, sinh động và hiệu quả của mỗi bài giảng.

Nhớ lại những ngày đầu đứng lớp, chị Lan cho biết, môi trường Quân đội có nhiều điều mới mẻ đối với một giảng viên tốt nghiệp dân sự. Từ chế độ sinh hoạt, giờ giấc đến cách xưng hô, chào hỏi, chị đều phải nhanh chóng thích nghi. Khó khăn lớn hơn là những thuật ngữ kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành quân sự còn xa lạ. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, chị chủ động học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức và từng bước hoàn thiện phương pháp giảng dạy.

Đến nay, chị Lan có 14 năm giảng dạy tiếng Anh cho học viên các ngành trung cấp kỹ thuật ô tô, kỹ thuật trạm nguồn điện và cao đẳng kỹ thuật ô tô quân sự. Chị còn tham gia giảng dạy các lớp tiếng Anh trình độ A1, A2, B1 cho cán bộ, giáo viên nhà trường, góp phần bảo đảm 100% học viên tham gia đạt chứng chỉ A1, A2, B1, B2. Bên cạnh đó, chị tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi và đáp án môn Tiếng Anh phục vụ hội giảng nhà trường ở trình độ A1, A2.

Nhiều năm đứng lớp, chị Lan luôn tâm niệm, dạy nghề phải đi đôi với dạy người. Trước đối tượng học viên đa dạng, chị chủ động đổi mới phương pháp, linh hoạt điều chỉnh cách truyền đạt và tổ chức bài giảng phù hợp với từng lớp học, giúp học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu và vận dụng hiệu quả. Sự tận tâm, linh hoạt trong giảng dạy cũng giúp chị không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

Không chỉ tâm huyết với từng giờ lên lớp, chị Lan còn dành nhiều tâm sức cho nghiên cứu khoa học. Chị là tác giả của sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu “Sổ tay tiếng Anh chuyên ngành ô tô” được nghiệm thu đạt loại xuất sắc năm 2021; sáng kiến cấp cơ sở “Từ điển tiếng Anh chuyên ngành ô tô” loại A năm 2021; tác giả tài liệu điện tử cấp cơ sở “Tiếng Anh chuyên ngành trạm nguồn điện” năm 2022; chị cũng là tác giả tài liệu “Xe ô tô Kamaz 43253” năm 2026 và biên soạn các bài giảng điện tử môn Tiếng Anh có sử dụng phần mềm Ispring, AI. Những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm trong công việc của chị Lan đã được các cấp ghi nhận, đó là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2021; Bằng khen của Tổng cục Kỹ thuật năm 2023, 2024; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020, 2021, 2022; danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2022; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023.

Trong thời đại số, giáo viên có nhiều thuận lợi khi khai thác dữ liệu, học liệu điện tử và video trên internet để phục vụ giảng dạy. Việc ứng dụng công nghệ với hình ảnh, âm thanh, slide giúp bài giảng sinh động, tạo hứng thú cho học viên. Nắm bắt lợi thế đó, chị Lan chủ động tự học, tìm tòi, làm chủ công nghệ và chọn lọc nguồn học liệu uy tín để đưa vào bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Kết hôn năm 2005, chị Lan có hai người con. Con trai cả hiện là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, con gái là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sự trưởng thành của các con là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực để chị tiếp tục nỗ lực trong công việc. Không áp đặt lựa chọn của con, song chị vẫn ấp ủ mong ước nếu có duyên và nguyện vọng, các con sẽ tiếp bước mình, đứng trên bục giảng trong màu áo quân nhân, gắn bó với sự nghiệp giáo dục trong môi trường Quân đội.

Phía trước chị Lan vẫn là những giờ lên lớp, những bài giảng được đổi mới mỗi ngày và những thế hệ học viên nối tiếp nhau. Với chị, đứng trên bục giảng không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm và niềm say mê đã được vun đắp qua năm tháng. Chị mong mình luôn đủ sức khỏe để tiếp tục truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, góp phần bồi dưỡng những học viên vững chuyên môn, nghiêm kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bởi với chị, niềm vui lớn nhất của người giảng viên là được chứng kiến học viên trưởng thành, mang những điều đã học vận dụng vào thực tiễn công tác.