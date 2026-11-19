Thời gian qua, lực lượng công an xã luôn chú trọng công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị; chủ động phát hiện, phòng ngừa, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững tình hình an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và Công an xã cùng đối thoại với dân.

Các lực lượng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự 322 cuộc, 2.948 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây mất an ninh trật tự, với gần 60 đối tượng tham gia; nhắc nhở 4 trường hợp hát karaoke làm ảnh hưởng hộ dân khác và 25 phương tiện chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Ðến nay, Công an xã đã tiếp nhận, giải quyết 1.396 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%; thực hiện hàng ngàn lượt xác minh cư trú và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho Nhân dân; vận động thu hồi 1 súng quân dụng cùng đạn dược trong Nhân dân; củng cố 11 đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy. Ðáng chú ý, khi thiên tai, dông lốc bất ngờ xảy ra làm tốc mái, hư hại nhà ở, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng xuống hiện trường dọn dẹp cây ngã đổ, giúp bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Ðể phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, diễn đàn còn kết hợp song song 2 hình thức tiếp nhận ý kiến: phiếu khảo sát, phiếu tố giác tội phạm kín đáo và phát biểu góp ý công khai, trực tiếp tại hội trường.

Ông Tăng Văn Dững, ấp Ðầu Lá, kiến nghị lập chuyên án triệt phá tình trạng trộm cắp điện và đề nghị trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thượng tá Dương Trung Kiên, Trưởng Công an xã Long Ðiền, khẳng định: "Việc lắng nghe dân chính là phương thức quan trọng để xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công an xã cam kết cụ thể hoá toàn bộ ý kiến đóng góp của Nhân dân và chỉ đạo của cấp trên thành kế hoạch hành động định kỳ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm xây dựng lực lượng thực sự là “thanh bảo kiếm” bảo vệ bình yên cho Nhân dân".

Tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Ðiền, đã biểu dương nỗ lực bám địa bàn của lực lượng công an cơ sở, đồng thời nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: “Lắng nghe Nhân dân - gần dân - trọng dân - hiểu dân - phục vụ Nhân dân. Chính quyền xã đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị lực lượng Công an xã tập trung triển khai thực hiện, đặc biệt quan tâm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Kết quả giải quyết phải được công khai thông tin lại cho người dân giám sát, không để kiến nghị chính đáng bị chậm trễ hay rơi vào im lặng".