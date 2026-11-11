Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Để tinh thần hiếu học được duy trì và lan tỏa, bên cạnh sự chăm lo của mỗi gia đình còn cần có sự quan tâm, chung sức của cả cộng đồng. Thời gian qua, các mô hình "Cộng đồng học tập" trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò kết nối, huy động sự tham gia của người dân bằng những việc làm thiết thực, góp phần tiếp sức cho thế hệ trẻ và khuyến khích tinh thần học tập suốt đời.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Đầu tháng 11, theo chân ông Huỳnh Thế Thắng - Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Tổ dân phố Vạn Thái (phường Nha Trang), chúng tôi tìm đến gia đình em Đặng Phi Hổ - sinh viên năm thứ 2 ngành Khoa học hàng hải, Khoa Kỹ thuật biển, Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Trường Đại học Nha Trang. Trong căn hộ nhỏ tại Chung cư A Chợ Đầm, góc học tập của Hổ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Ông Huỳnh Thế Thắng (thứ 2 từ phải sang) đại diện cộng đồng học tập Chung cư A chợ Đầm và ông Quảng Đại Thính (thứ 4 từ phải sang) đại diện cộng đồng học tập thôn Mỹ Nghiệp nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh cung cấp)

Em Phi Hổ lớn lên trong gia đình chỉ có hai mẹ con. Mẹ em - bà Bùi Thị Loan không có nghề nghiệp ổn định, phải làm đủ việc để nuôi con. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống nhiều lúc chật vật, nhưng trong câu chuyện của bà Loan, niềm tự hào về cậu con trai luôn hiện rõ. “Từ khi còn học cấp 3, Phi Hổ luôn đạt học sinh xuất sắc. Biết được hoàn cảnh gia đình tôi, địa phương và Chi hội Khuyến học Tổ dân phố Vạn Thái luôn quan tâm, hỗ trợ, động viên, tặng quà vào dịp kết thúc năm học và lễ, Tết. Sự quan tâm ấy giúp con tôi có thêm động lực, nỗ lực học tập”, bà Loan chia sẻ.

Ngoài trường hợp của Hổ, những năm qua, Chi hội Khuyến học Tổ dân phố Vạn Thái còn quan tâm, hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn thông qua nguồn quỹ khuyến học được duy trì từ sự đóng góp tự nguyện của người dân trong khu dân cư. Trong số những người nhiều năm đồng hành với hoạt động này có bà Nguyễn Thị Hữu Tuyết, một tiểu thương tại Chợ Đầm. Công việc buôn bán bận rộn, nhưng mỗi khi chi hội vận động đóng góp, bà đều nhiệt tình hưởng ứng. Bà Tuyết chia sẻ: “Đồng hành với công tác khuyến học không chỉ là trao một phần quà, học bổng cho học sinh, sinh viên mà còn là cách động viên, khích lệ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, để các cháu biết rằng mình luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia trên con đường học tập”.

Ông Huỳnh Thế Thắng trao đổi với phụ huynh về kết quả học tập của em Đặng Phi Hổ.

Nhờ những tấm lòng như thế, phong trào khuyến học ở Chung cư A Chợ Đầm được duy trì qua nhiều năm. Hiện nay, chung cư có 154 hộ với 450 hội viên thuộc Chi hội Khuyến học Tổ dân phố Vạn Thái. Hằng năm, trên 95% hộ gia đình trong chung cư đạt và hoàn thành tốt các mô hình: “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Công dân học tập”. Chi hội duy trì việc trao quà cho học sinh có thành tích tốt, học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; kịp thời động viên những em có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được huy động từ nhiều hình thức, trong đó có phong trào nuôi “Heo vàng” - hình thức tiết kiệm tự nguyện của hội viên. Mỗi năm, phong trào này đóng góp khoảng 70 triệu đồng để khen thưởng học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó là sự ủng hộ của các mạnh thường quân và tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, góp phần bổ sung nguồn kinh phí để chi hội duy trì hoạt động khuyến học.

Bền bỉ gieo mầm tri thức

Công tác khuyến học không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, động viên học sinh mà còn góp phần vun đắp tinh thần hiếu học trong mỗi cộng đồng. Tại thôn Mỹ Nghiệp (xã Ninh Phước), truyền thống ấy đã được người dân gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ. Với người dân nơi đây, tri thức được xem là con đường để mỗi gia đình mở rộng tương lai cho con em mình. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của làng Chăm Mỹ Nghiệp đã nỗ lực học tập, trở thành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trên nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi đến nhà bà Bá Nữ Quỳnh Giao (thôn Mỹ Nghiệp 2) đúng lúc bà vừa đón con gái là em Trượng Bá Anh Thái từ Trường Tiểu học Ninh Phước đi học về. Bà Giao cho biết, chồng bà làm nghề phụ hồ, còn bà nhận hàng may mặc gia công về làm tại nhà. Thu nhập của hai vợ chồng không ổn định, bà còn phải chăm sóc người cha lớn tuổi, chị gái và con nhỏ nên kinh tế gia đình khá khó khăn. Biết được hoàn cảnh của bà, hằng năm, địa phương, nhà trường và Chi hội Khuyến học của thôn đều quan tâm hỗ trợ quà, học bổng cho em Trượng Bá Anh Thái. Bà Giao chia sẻ: “Nhiều năm liền, cháu đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đây là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, là kết quả từ sự quan tâm, đồng hành của những người luôn hỗ trợ cháu trong học tập”.

Ông Quảng Đại Thính (ở giữa) đến thăm gia đình em Trượng Bá Anh Thái.

Ông Quảng Đại Thính - đại diện Chi hội Khuyến học thôn Mỹ nghiệp cho biết, tinh thần hiếu học ở Mỹ Nghiệp được vun đắp từ rất sớm. Năm 1981, người dân trong làng đã tự vận động thành lập “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ”. Đến năm 1986, quỹ được phát triển thành quỹ khuyến học - khuyến tài. Thời gian đầu, quỹ tập trung hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động thanh thiếu niên đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học và động viên giáo viên tổ chức các lớp học hè miễn phí. Qua từng giai đoạn, hoạt động khuyến học ngày càng được mở rộng, từ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến phát hiện, động viên và bồi dưỡng những học sinh có năng lực, thành tích học tập tốt. Từ quỹ khuyến học của làng, tinh thần hiếu học lan tỏa đến các tộc họ và từng gia đình. Nhiều tộc họ như: Hamu Bhaok 1, Hamu Bhaok 3, Gađak... đã xây dựng quỹ khuyến học và duy trì hoạt động thường xuyên. Tiêu biểu là Chi hội Khuyến học tộc họ Hamu Bhaok 1. Hằng năm, chi hội dành khoảng 30 triệu đồng khen thưởng con cháu đạt thành tích trong học tập. Đến nay, quỹ khuyến học của chi hội có khoảng 140 triệu đồng. "Nhờ duy trì hoạt động khuyến học qua nhiều năm, thôn Mỹ Nghiệp không còn tình trạng học sinh bỏ học. Mỗi năm, làng có khoảng 20 - 40 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi từ cấp THCS trở lên; hơn 20 em trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng”, ông Thính chia sẻ.

Có những giấc mơ được nuôi dưỡng từ sự chắt chiu của gia đình. Có những hành trình đến với tri thức được tiếp sức từ nguồn quỹ khuyến học của cộng đồng, dòng họ. Từ những việc làm bình dị, các giá trị tốt đẹp được gìn giữ và bồi đắp qua năm tháng. Sự quan tâm, trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng đối với việc học của thế hệ trẻ chính là nền tảng để truyền thống hiếu học tiếp tục được phát huy, tinh thần học tập suốt đời ngày càng lan tỏa.

Ông TRẦN QUANG MẪN - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh: Mô hình "Cộng đồng học tập" của Chung cư A chợ Đầm và thôn Mỹ Nghiệp là 2 mô hình học tập tiêu biểu vừa được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương, khen thưởng. Điểm chung nổi bật ở 2 mô hình này là sự đồng lòng, chung sức của người dân trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Khuyến học không chỉ dừng lại ở việc khen thưởng, hỗ trợ vật chất mà đã từng bước hình thành ý thức học tập suốt đời, coi tri thức là tài sản quý giá của mỗi người và toàn xã hội. Các địa phương có thể nhân rộng những kinh nghiệm thực tiễn của 2 mô hình này để góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.