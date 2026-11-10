Kỳ Duyên lấn át Thiên Ân

Đường đua phim Việt cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2026 chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có hai người đẹp Kỳ Duyên và Thiên Ân. Cùng thử sức với điện ảnh, cả hai đang nhận được sự quan tâm khi những dự án có sự tham gia của họ ghi nhận kết quả phòng vé khác biệt.

Theo số liệu thống kê phòng vé mới nhất, Chị Chị Em Em 3 có sự tham gia của Kỳ Duyên hiện đạt tổng doanh thu 107,04 tỷ đồng tính đến 10/11. Tác phẩm tiếp tục giữ vị trí No.1 bảng xếp hạng doanh thu trong ngày với khoảng 595 triệu đồng, bán ra 7.761 vé trên tổng số 2.338 suất chiếu. Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy sức hút của bộ phim vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.

Chị Chị Em Em 3 hiện đạt tổng doanh thu hơn 107 tỷ đồng.

Trong khi đó, Án Mạng Karaoke có sự tham gia của Thiên Ân hiện đạt tổng doanh thu 48,38 tỷ đồng tính đến 10/11. Tuy nhiên, doanh thu trong ngày của bộ phim chỉ còn khoảng 4,9 triệu đồng, tương ứng 79 vé bán ra với 117 suất chiếu. So với đối thủ, khoảng cách doanh thu trong ngày lên đến gần 590 triệu đồng.

Đặt hai con số cạnh nhau, Kỳ Duyên đang có lợi thế rõ rệt về thành tích phòng vé. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng Án Mạng Karaoke đã tích lũy được gần 48,4 tỷ đồng, một kết quả không thể bỏ qua, dù sức mua vé hiện tại đã giảm đáng kể.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật tiểu thư nổi tiếng tài sắc trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Sinh sống giữa những lễ giáo và khuôn phép khắt khe, nhân vật phải đối diện với những rung động tình cảm, mối quan hệ chồng chéo cùng nhiều toan tính liên quan đến danh dự và tình yêu.

Đây là một thử thách đáng chú ý với Kỳ Duyên khi người đẹp có cơ hội thể hiện bản thân trong một dự án điện ảnh quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Steven Nguyễn, Chi Pu, Quốc Anh, Ninh Dương Lan Ngọc và NSND Lê Khanh. Sự xuất hiện của Kỳ Duyên cũng khiến bộ phim nhận được thêm sự quan tâm từ khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp và giới giải trí.

Đáng chú ý, hành trình của Kỳ Duyên trên màn ảnh rộng đang có thêm một dấu mốc khi Chị Chị Em Em 3 vượt 107 tỷ đồng. Từ một người đẹp được biết đến chủ yếu qua các hoạt động thời trang, giải trí và danh hiệu sắc đẹp, cô đang từng bước mở rộng trải nghiệm nghệ thuật sang lĩnh vực diễn xuất.

Thiên Ân tham gia Án Mạng Karaoke.

Ở phía đối diện, Thiên Ân góp mặt trong Án Mạng Karaoke với dàn diễn viên gồm Đại Nghĩa, Vân Dung và Quỳnh Lý. Bộ phim khai thác câu chuyện một người hàng xóm mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại tại homestay biệt lập trên núi. Từ một chuyến hành hương, nhóm người trong xóm bị cuốn vào những tình huống vừa hài hước vừa căng thẳng để tìm ra sự thật.

Với Thiên Ân, dự án tiếp tục là cơ hội tích lũy kinh nghiệm diễn xuất sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Người đẹp đang từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh hoa hậu tại các sự kiện giải trí.

Dù doanh thu trong ngày chưa đạt kết quả khả quan, Án Mạng Karaoke vẫn có tổng doanh thu gần 48,4 tỷ đồng. Đây là thành tích cần được nhìn nhận trên toàn bộ hành trình phát hành, thay vì chỉ dựa vào một ngày bán vé.

Hiện tại, sự đối lập giữa hai dự án khiến màn cạnh tranh của Kỳ Duyên và Thiên Ân trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại phòng vé Việt. Trong đó, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, còn Án Mạng Karaoke đang bước vào giai đoạn giảm nhiệt sau thời gian ra rạp.