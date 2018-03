Khởi tố tiến sĩ 'rởm' dùng bằng giả đi làm ở trường đại học

Bị trường đại học nơi mình làm việc phát hiện, làm đơn tố giác đến cơ quan an ninh về việc sử dụng bằng cấp giả, ông Huy vẫn tiếp tục dùng các văn bằng, chứng chỉ này để dự tuyển vào 1 trường đại học khác ở Hà Nội.

Chiều 29/3, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, CQĐT đã khởi tố Nguyễn Hữu Tuấn Huy (40 tuổi), trú phường Nam Dương, quận Hải Châu về hành vi sử dụng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Báo Công an TP HCM đưa tin, tháng 11/2017 vừa qua, trong quá trình xác minh đơn thư trình báo của Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng), Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng phát hiện ông Huy sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để vượt qua các vòng tuyển dụng, được vào làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Bộ hồ sơ giả gồm giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh; bằng tốt nghiệp đại học ngành Tin học, giấy chứng nhận bảo vệ thành công luận án tiến sĩ...

Nhiều văn bằng, chứng chỉ giả được ông Huy sử dụng để xin việc. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, ông Huy cũng sử dụng hồ sơ giả nói trên để xin việc tại Sở Nội vụ và được Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng tiếp nhận, bố trí công tác tại Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông từ ngày 2/3/2009 đến 1/9/2010.

Sau khi nghỉ việc ở đây, ông Huy tiếp tục nộp hồ sơ và trúng tuyển, được ký hợp đồng làm việc tại Trường Đại học Đông Á, giữ chức Trưởng ban sau Đại học.

Theo tin trên báo VnExpress, trong thời gian làm việc tại trường, ông Huy còn sử dụng email cá nhân phát tán hồ sơ nhân sự, đưa tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo nhà trường, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Mặc dù bị trường đại học nơi mình làm việc phát hiện, làm đơn tố giác đến cơ quan an ninh, song ông Huy vẫn tiếp tục dùng các văn bằng, chứng chỉ giả để dự tuyển vào một trường đại học ở Hà Nội.

Khi bị mời lên cơ quan công an làm việc, người này đã thừa nhận hành vi.

Bảo Khánh (T/h)