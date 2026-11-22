Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thái Văn Nam (sinh năm 1989, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 25/8, Nam lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 10/9, Nam mang giấy tờ giả này đến tiệm cầm đồ tại thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, do anh N.T.D. (sinh năm 1995, trú cùng địa phương) quản lý.

Tại đây, Nam sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố, nhận số tiền 25 triệu đồng. Sau khi có được tiền, Nam đã sử dụng toàn bộ vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Thái Văn Nam từng có 3 tiền án và chưa được xóa án tích.

Đối tượng Thái Văn Nam từng có 3 tiền án và chưa được xóa án tích. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định tố tụng đối với Thái Văn Nam để điều tra về hai tội danh nêu trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh, hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và các tình tiết cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Minh Đức (T/h)