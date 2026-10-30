“Khoảng trống” vỉa hè ...

Đường Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành thông thoáng, sạch đẹp sau khi được lập lại trật tự hành lang, vỉa hè.

1. Tính từ ngày 28/8 đến 10/10/2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.173 trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã tháo dỡ, thu giữ 566 mái tôn, mái vẫy; 1.962 biển quảng cáo và 3.434 vật cản, trường hợp vi phạm khác...

Cây xanh cũng là một trong những vật cản buộc phải xử lý để trả lại đường thông, hè thoáng. Những cây tán rộng che khuất tầm nhìn, vướng đường dây điện, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhất là khi mùa mưa bão về. Nhiều cây phải huy động xe cẩu hỗ trợ để thợ cưa, chặt hạ hoàn toàn... Nhìn cây bị hạ xuống, không ít người tiếc nuối. Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi đời cây cũng như đời người, cũng gieo mầm, đâm chồi, nảy lộc rồi trưởng thành. Cây cũng đi qua bao mùa nắng mưa..., giống như con người trải qua những thăng trầm, biến cố... Hơn cả một bóng mát, cây xanh trước nhà qua hàng chục năm đã trở thành một “nhân chứng”, một phần kỷ niệm gắn bó với bao vui buồn, bao thanh xuân của một gia đình.

Nhắc lại hôm phải chia tay cây vú sữa trước nhà, bà V. ở đường Quảng Xá (phường Hạc Thành) vẫn chưa hết ngậm ngùi. Hôm đấy, bà đã khóc. Cây vú sữa này đã gắn bó với gia đình bà hơn 20 năm. Bà tâm sự: “Cây trước nhà nhưng lại ngay sát đầu ngõ, che khuất tầm nhìn nên đành phải hạ. Chủ trương thì mình phải chấp hành. Trồng cây đâu mong thu quả, chỉ mong lấy bóng mát”.

​Cây bị đốn hạ, để lại một “khoảng trống” lớn trên vỉa hè: đường thoáng hơn, xe cộ đi lại dễ dàng hơn. Nhưng nó cũng để lại trong lòng bà V. một “khoảng trống” mênh mang nỗi nhớ và niềm tiếc nuối.

​2. Việc thiết lập lại trật tự công cộng, hành lang vỉa hè giúp bảo đảm an toàn giao thông, làm đẹp mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các lực lượng chức năng xã Hoa Lộc ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

​Nhưng đằng sau những vệt sơn kẻ thẳng tắp trên vỉa hè ấy, là bài toán đầy trăn trở về sinh kế của người dân. Chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng mà đã xử lý tới 2.173 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, rõ ràng đây là một con số không nhỏ. Sau giải tỏa, vẫn còn đó những nỗi niềm và người dân chắc chắn phải linh hoạt tìm hướng mưu sinh mới để tiếp tục với “miếng cơm, manh áo”. Nhưng, sự “tiếp tục” ấy đòi hỏi một lối đi mới, thay vì tái phạm.

​Quán cà phê An Sơn ở ngõ 4 Tân Thảo, phố Tây Sơn 3 (phường Hạc Thành) ra đời cách đây khoảng 5 năm. Chủ quán từng tận dụng vỉa hè để đặt vài bộ bàn ghế nhỏ, một không gian rất nhỏ, thậm chí hơi chật hẹp nhưng khá bắt mắt nhờ cách bày trí.

​Sau khi địa phương lập lại trật tự hành lang vỉa hè, anh Hùng, chủ quán cà phê An Sơn đã chủ động dọn bàn ghế vào trong nhà. Hơn 10 ngày nay, anh thuê thợ sửa sang lại gian nhà chính sao cho phù hợp với không gian bán hàng mới như anh chia sẻ: “Chúng tôi chuyển sinh hoạt lên tầng trên, nhường toàn bộ gian tầng trệt để mở quán, xem như tất cả phải làm lại từ đầu”.

​Còn ở xã Hoa Lộc, sau khi thiết lập lại trật tự công cộng, nhiều hàng quán vỉa hè cũng đã chấp hành nghiêm quy định. Nhưng ở đó, như chia sẻ của ông Phạm Văn Tạo, chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Hoa Lộc, việc thực thi công vụ không chỉ bằng trách nhiệm mà còn phải bằng cả tinh thần sẻ chia. Bởi có những cụ già đã 60, 70 tuổi, gánh hàng chỉ vỏn vẹn vài bó rau, quả trứng, nhưng đó lại là cả nguồn sống, là cuộc mưu sinh thường nhật của họ.

​Hay như tại Cụm công nghiệp Liên Hoa đóng trên địa bàn xã, hành lang ngoài cụm công nghiệp từ lâu đã là nơi mưu sinh của một số người dân tự phát. Trước thực tế này, ông Phạm Văn Tạo cho biết thêm: “Xã đã chủ động kết nối với Ban quản lý cụm công nghiệp để giới thiệu, tuyển dụng họ vào làm việc nếu họ có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện. Làm sao để vừa đảm bảo trật tự hành lang giao thông, vừa tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế hoặc quy hoạch không gian kinh doanh phù hợp để người dân đồng thuận, tự giác chấp hành mà không tái phạm là điều chúng tôi trăn trở. Biết là rất khó, nhưng vẫn phải kiên trì vận động và đồng hành cùng​ người dân”.

Trả lại sự thông thoáng cho lòng đường, vỉa hè là điều bắt buộc phải làm để lập lại trật tự công cộng. Thế nhưng, giá trị cốt lõi của sự phát triển không nằm ở những mệnh lệnh hành chính khô khan, mà nằm ở chỗ làm sao để những “khoảng trống” vỉa hè sau giải tỏa không trở thành “khoảng trống” trong lòng dân. Khi chủ trương đúng đắn đi cùng một giải pháp thấu tình đạt lý, vỉa hè không chỉ sạch đẹp, bình yên, mà niềm tin và sinh kế của người dân cũng sẽ từ đó mà “đơm hoa, kết trái”.