Văn hóa

Khoảng trời ươm mầm xanh

Dưới bóng mát sân Trường mầm non Hoa Hồng (phường Đồng Hới), “Ngày hội của bé” không chỉ là những giờ phút rộn rã tiếng cười mà còn là khoảng trời ươm mầm những hạt giống đầu đời. Từ nhịp điệu đồng diễn khỏe khoắn, ánh mắt háo hức trước thử thách “Rung chuông vàng”, đến đôi tay nhỏ nhắn nắn nót từng sản phẩm tái chế hay bỡ ngỡ học bài học giao thông… mỗi khoảnh khắc đều gói trọn sự nâng niu, kiên nhẫn của những người “mẹ hiền” thứ hai. Giữa tháng 11 đầy tri ân, hành trình khôn lớn hồn nhiên của trẻ thơ chính là khúc hát đẹp nhất, lặng thầm tôn vinh tình yêu nghề và trái tim tận tụy của những người gieo mầm xanh cho tương lai.

Báo Quảng Trị
Gốc
Hoạt động ngoại khóa trên sân trường.

Hoạt động ngoại khóa trên sân trường.

Niềm vui của các Trạng nguyên nhí.

Niềm vui của các Trạng nguyên nhí.

Phần thưởng cho các bé đạt giải.

Phần thưởng cho các bé đạt giải.

Sắc vàng trên sân khấu.

Sắc vàng trên sân khấu.

Ảnh: Nguyễn Hải

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/phong-su-anh/202611/khoang-troi-uom-mam-xanh-25a4ec8/