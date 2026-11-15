Khoảng trời ươm mầm xanh

Là một người yêu thích các sự kiện văn hóa, tôi vẫn thường hay nghĩ: một ngày nào đó, khi nhắc đến Thanh Hóa, bên cạnh biển Sầm Sơn, miền di sản Lam Kinh hay vẻ đẹp đại ngàn Pù Luông, người ta còn nhớ đến một sự kiện văn hóa đặc sắc – nơi mỗi năm hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người mong đợi được trở lại?