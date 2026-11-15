Khoảng trời ươm mầm xanh
Dưới bóng mát sân Trường mầm non Hoa Hồng (phường Đồng Hới), “Ngày hội của bé” không chỉ là những giờ phút rộn rã tiếng cười mà còn là khoảng trời ươm mầm những hạt giống đầu đời. Từ nhịp điệu đồng diễn khỏe khoắn, ánh mắt háo hức trước thử thách “Rung chuông vàng”, đến đôi tay nhỏ nhắn nắn nót từng sản phẩm tái chế hay bỡ ngỡ học bài học giao thông… mỗi khoảnh khắc đều gói trọn sự nâng niu, kiên nhẫn của những người “mẹ hiền” thứ hai. Giữa tháng 11 đầy tri ân, hành trình khôn lớn hồn nhiên của trẻ thơ chính là khúc hát đẹp nhất, lặng thầm tôn vinh tình yêu nghề và trái tim tận tụy của những người gieo mầm xanh cho tương lai.
Ảnh: Nguyễn Hải
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/phong-su-anh/202611/khoang-troi-uom-mam-xanh-25a4ec8/