Khi cấp ủy sâu sát cơ sở

Gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc

Những tháng cuối năm, nhịp độ làm việc ở xã Tân Trịnh trở nên khẩn trương hơn. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cần được rà soát, những nhiệm vụ còn khó khăn phải có giải pháp tháo gỡ; công tác chuẩn bị Lễ hội Nhảy lửa cấp tỉnh được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, yêu cầu kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.

Xã Trung Hà phát huy thế mạnh của từng vùng, từng nhóm hộ trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy xã Tân Trịnh chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, gắn chủ trương với trách nhiệm thực hiện. Trên cơ sở các chỉ tiêu tỉnh giao và điều kiện thực tế của địa phương, cấp ủy cụ thể hóa nhiệm vụ vào chương trình công tác, phân công trách nhiệm theo từng lĩnh vực, từng bộ phận; thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá tiến độ, kịp thời nhận diện những chỉ tiêu còn khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm được đặt ra trong từng khâu thực hiện, qua 10 tháng năm 2026, xã có 17 chỉ tiêu hoàn thành hoặc vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt tiến độ; các chỉ tiêu còn lại tiếp tục được đánh giá. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 2 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán năm; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.628 tấn; số cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 157/155 cơ sở. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,4%. Đến ngày 15-10, xã đã giải ngân toàn bộ hơn 10,5 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 100% kế hoạch; không có dự án đầu tư tồn đọng, kéo dài; 8/9 công trình đã hoàn thành quyết toán.

Theo đồng chí Ma Thị Niệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Trịnh chia sẻ: “Trong bối cảnh khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là nắm vững chuyên môn mà còn phải chủ động phối hợp, xử lý công việc linh hoạt và chịu trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng chung chung, hình thức. Đây là yếu tố quan trọng để chủ trương của cấp ủy được chuyển hóa thành hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân”.

Khơi dậy nội lực từ lợi thế địa phương

Men theo những nếp nhà sàn nép mình bên vùng hồ Na Hang, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm hiện lên với vẻ bình yên, đậm sắc màu văn hóa của đồng bào Tày. Những mái nhà truyền thống, phong tục tập quán, món ăn bản địa và cảnh sắc sông nước làm nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này. Thôn cũng đang tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026, nhằm tôn vinh những điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu, có thế mạnh về cảnh quan, bản sắc văn hóa và khả năng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn thôn có 154 hộ với 698 nhân khẩu, trong đó hơn 40 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng. Hiện thôn có 20 hộ kinh doanh homestay, khả năng phục vụ khoảng 450 khách lưu trú cùng 7 mô hình trải nghiệm gắn với khám phá cảnh quan sinh thái vùng hồ, hoạt động nông nghiệp và tìm hiểu văn hóa bản địa. Mỗi nếp nhà sàn, mỗi món ăn truyền thống, mỗi câu chuyện về phong tục của người dân đều có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá của du khách.

Đồng bào dân tộc Pà Thẻn xã Tân Trịnh tích cực chuẩn bị các sản phẩm thêu dệt đặc trưng phục vụ Lễ hội Nhảy lửa cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Lâm cho biết: “Để những lợi thế ấy thực sự trở thành nguồn lực phát triển, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng định hướng người dân đa dạng hóa dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Quan trọng hơn, người dân được khuyến khích không chạy theo phát triển du lịch đơn thuần về số lượng mà phải giữ gìn những giá trị làm nên bản sắc riêng của bản làng, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh”.

Tại xã Trung Hà, trong lĩnh vực nông nghiệp, việc khơi dậy nội lực được bắt đầu từ đổi mới tư duy sản xuất. Thay vì vận động người dân phát triển theo một mô hình chung, xã lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường, phát huy thế mạnh của từng vùng, từng nhóm hộ. Qua đó, giúp người dân từng bước chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác.

Điển hình như thôn Bản Túm, mô hình trồng dưa chuột trên diện tích 4 ha đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Với sản lượng 83 tấn, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 398 triệu đồng/vụ. Giá trị kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa, tạo thêm động lực để người dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, đưa những cây trồng có giá trị cao vào đồng ruộng.

Anh Ma Văn Nghiệp, Trưởng thôn Bản Túm cho hay: “Cùng với dưa chuột, cây mía cũng trở thành cây thoát nghèo cho bà con. Với diện tích 16,6 ha, thu hút 40 hộ tham gia, mô hình cung ứng cho nhà máy khoảng 1.000 tấn mía cây, mang lại nguồn thu ròng 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mô hình trồng măng lục trúc trên diện tích 1 ha và cây sa nhân dược liệu với sự tham gia của 20 hộ dân tiếp tục được triển khai, từng bước đa dạng hóa cây trồng và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho người dân”.

Khi trách nhiệm của cán bộ được đề cao, lợi thế địa phương được phát huy, người dân được khuyến khích chủ động tham gia phát triển kinh tế, các chủ trương của Đảng sẽ có sức sống trong đời sống. Đó chính là nền tảng để củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đưa ý Đảng hòa cùng lòng dân, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.