Kết quả lượt trận chiều 8-11
Kết quả lượt trận chiều 8-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
13h30
Sân 1, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 2-0 THPT Thọ Xuân
Sân 2, Bảng Q: THPT Đan Phượng 1-2 THPT Phúc Lợi
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Xa La
Sân 4, Bảng R: THPT Lương Văn Can 1-2 THPT Olympia
Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 1-3 THPT Thanh Oai B
14h30
Sân 1, Bảng S: THPT Trần Nhân Tông 0-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng T: THPT Thực nghiệm 5-1 THPT Phenikaa
Sân 3, Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ 1-1 THPT Tạ Quang Bửu
Sân 4, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 4-0 THPT Văn Lang
Sân 5, Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức 5-0 THPT Hòa Bình Phú Diễn
15h30
Sân 1, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-0 THPT Lê Lợi Hà Đông
Sân 2, Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng 0-2 THPT Chuyên Sư phạm
Sân 3, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2-3 THPT Yên Hòa
Sân 4, Bảng V: THPT Đông Mỹ 0-0 THPT Mỹ Đình
Sân 5, Bảng X: THPT Hoài Đức B 9-0 THPT Chuyên Ngoại ngữ
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-luot-tran-chieu-8-11-post674932.antd