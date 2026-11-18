Lễ Tuyên dương không chỉ là dịp để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trẻ và các em học sinh. Qua đó còn lan tỏa những tấm gương tích cực, cổ vũ tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện trong tuổi trẻ tỉnh nhà.