Văn nghệ tại chương trình truyền thông.

Chương trình thu hút sự tham gia 1.100 học sinh, cùng cán bộ, giáo viên nhà trường, đại diện lực lượng công an địa phương và các chuyên gia an toàn số.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo cho trẻ em, song cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo và xâm hại trên môi trường số. Tiếp nối thành công của những năm trước, chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với chủ đề “Kết nối không tổn thương” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, giúp học sinh không chỉ nhận biết nguy cơ mà còn biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời khi gặp sự cố.

Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện truyền thông trực tiếp cho các em học sinh.

Tại chương trình, các chuyên gia an toàn số hướng dẫn học sinh nhận diện những nguy cơ trên không gian mạng như: lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội. Thông qua những câu chuyện thực tế, hoạt động tương tác, hỏi đáp và sân khấu hóa tình huống, các em được trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm.

Đại diện VNPT Lai Châu giới thiệu giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường học; lực lượng Công an tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến an toàn trên không gian mạng, giúp học sinh nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa các hành vi xâm hại trực tuyến.

Đại diện Công an xã Sin Suối Hồ hướng dẫn các em cách nhận diện các thông tin xấu, độc.

Chương trình góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn số cho học sinh, giáo viên; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Qua đó, lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em.

Đại diện lãnh đạo VNPT Lai Châu, Phòng an ninh mạng (Công an tỉnh Lai Châu) tặng bộ máy tính cho nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình các đơn vị trồng cây lưu niệm tại nhà trường.

Dịp này, VNPT Lai Châu phối hợp với Phòng an ninh mạng tặng bộ máy tính và bộ sản phẩm dịch vụ an ninh mạng safe school solution trị giá 170 triệu đồng cho nhà trường.