Nếu thông tin này chính xác, iPhone 20 Pro có thể đánh dấu bước tiến đáng kể về chất lượng nhiếp ảnh, thay vì chỉ cải tiến những tính năng nhỏ như các thế hệ gần đây.

iPhone 20 Pro có thể được trang bị cảm biến camera thế hệ mới

Một trong những nâng cấp camera đáng chú ý trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là khẩu độ thay đổi linh hoạt (variable aperture).

Công nghệ này cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp. Tuy nhiên, trên thực tế, cải tiến này chưa mang lại sự khác biệt quá lớn về chất lượng ảnh so với thế hệ trước.

Một concept iPhone 20 Pro. Ảnh: Fpt.

Trong khi những tin đồn về iPhone 20 Pro ngày càng xuất hiện nhiều hơn, Apple dường như đang chuẩn bị một bước nâng cấp có ý nghĩa hơn cho hệ thống camera trên mẫu iPhone đặc biệt ra mắt vào năm tới.

Theo một bài đăng ngắn trên mạng xã hội Weibo, tài khoản rò rỉ thông tin công nghệ Ice Universe cho biết Apple đang phát triển một cảm biến hình ảnh tiên tiến hơn dành cho camera chính của iPhone 20 Pro.

Dù chưa tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật cụ thể, nguồn tin cho biết cảm biến mới sẽ sử dụng tiến trình logic 17nm.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi hệ thống mạch logic bên trong cảm biến có nhiệm vụ đọc tín hiệu từ các điểm ảnh nhạy sáng, đồng thời xử lý dữ liệu hình ảnh thu được.

Việc chuyển sang tiến trình tiên tiến hơn có thể giúp hệ thống xử lý tín hiệu hoạt động hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng hơn. Qua đó, Apple có thêm cơ hội cải thiện chất lượng ảnh chụp, đặc biệt trong những điều kiện ánh sáng phức tạp.

Thông tin về cảm biến 17nm cũng khá trùng khớp với những báo cáo trước đây liên quan đến hoạt động hợp tác giữa Apple và Samsung.

Theo các nguồn tin từng xuất hiện, Samsung đang sản xuất cảm biến hình ảnh dành cho Apple tại cơ sở của hãng ở Austin, bang Texas (Mỹ).

Những cảm biến này được cho là sử dụng thiết kế xếp chồng ba lớp (three-layer stacked), trong đó có một thành phần được chế tạo bằng tiến trình 17nm.

Diễn biến này cũng phù hợp với báo cáo từ năm 2024, cho biết Samsung đang phát triển quy trình Low-Power Value (LPV) 17nm dành cho bộ xử lý tín hiệu hình ảnh CMOS (CIS).

Hiện chưa thể xác định liệu công nghệ LPV 17nm nói trên có chính là thành phần được đề cập trong những tin đồn mới nhất hay không.

Tuy nhiên, việc nhiều nguồn tin khác nhau cùng nhắc đến tiến trình 17nm cho thấy khả năng Apple đang thực sự chuẩn bị một thế hệ cảm biến camera mới là khá đáng chú ý.

iPhone 20 Pro cần tạo khác biệt rõ rệt về chất lượng ảnh

Trên iPhone 18 Pro, Apple đã mang đến một số cải tiến đáng kể so với iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, phần lớn thay đổi vẫn thiên về thiết kế và những nâng cấp chưa thực sự tạo ra bước ngoặt về trải nghiệm nhiếp ảnh.

Điều này cho thấy Apple vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện hệ thống camera trên dòng iPhone Pro, đặc biệt khi các đối thủ Android đang liên tục đầu tư vào phần cứng nhiếp ảnh.

iPhone 20 Pro sẽ có nâng cấp camera vượt trội iPhone 18 Pro? Ảnh: Tom's Guide

Nếu muốn thực sự khẳng định vị thế camera chuyên nghiệp trên iPhone, Apple có thể cần nhiều hơn một cảm biến mới hay khẩu độ thay đổi linh hoạt.

Một cảm biến có kích thước lớn hơn, kết hợp với công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, mới có thể tạo ra khác biệt rõ ràng về chất lượng ảnh.

Một trong những điểm Apple cần cân nhắc nếu muốn nâng tầm camera iPhone chính là kích thước cảm biến.

Những thương hiệu smartphone hàng đầu Trung Quốc đang ngày càng chú trọng cảm biến lớn trên các mẫu flagship, qua đó cải thiện khả năng thu sáng, độ chi tiết và chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Cảm biến lớn hơn không chỉ giúp nâng cao chất lượng ảnh mà còn có thể khiến tính năng khẩu độ thay đổi linh hoạt trở nên hữu ích hơn đối với đông đảo người dùng.

Khi kết hợp hai công nghệ này, camera có thể kiểm soát ánh sáng tốt hơn, đồng thời mang lại nhiều lựa chọn sáng tạo trong quá trình chụp ảnh.

Hiện tại, mọi thông tin về iPhone 20 Pro vẫn dừng ở mức tin đồn. Apple nhiều khả năng chỉ công bố những chi tiết chính thức vào mùa thu năm 2027, trong sự kiện ra mắt iPhone thường niên vào tháng 9.

(Theo PhoneArena, Notebookcheck)