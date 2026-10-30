Hơn 450 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tháng 10 với diễn biến đầy biến động. Sau khi mở cửa, áp lực bán gia tăng mạnh trong buổi sáng và tiếp tục dồn dập vào đầu phiên chiều, có thời điểm đẩy VN-Index mất hơn 25 điểm, lùi về sát 1.728 điểm.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện sau 14h giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm. VN-Index hồi phục khoảng 14,6 điểm so với mức thấp nhất trong ngày, nhưng vẫn không thể lấy lại mốc 1.750 điểm.

VN-Index hồi phục đáng kể trong phiên chiều nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu trụ.

Kết phiên 30/10, VN-Index dừng tại 1.741,62 điểm, giảm 13,99 điểm, tương đương 0,8%. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của chỉ số. Trên HoSE, chỉ có 67 mã tăng giá, trong khi số mã giảm lên tới 245 Tính trên cả ba sàn, có 453 cổ phiếu giảm giá.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 15.770 tỷ đồng, riêng HoSE đạt hơn 14.600 tỷ đồng. Giao dịch tăng trong bối cảnh chỉ số giảm sâu cho thấy áp lực cung vẫn lớn, dù lực cầu cuối phiên đã giúp thị trường tránh được một nhịp giảm mạnh hơn.

Nhóm ngân hàng trở thành một trong những lực cản lớn nhất đối với thị trường. Trong rổ VN30, toàn bộ 13 cổ phiếu ngân hàng đều giảm giá. LPB, TCB và SSB cùng mất trên 3%; MBB giảm hơn 2%. ACB, BID, HDB và CTG cũng giảm trên 1%.

Mở rộng ra toàn ngành, chỉ có 2 trong số 28 cổ phiếu ngân hàng giữ được sắc xanh. EIB giảm mạnh nhất nhóm với mức mất 4,17%. Thanh khoản nhóm ngân hàng chỉ đạt gần 2.794 tỷ đồng, thấp nhất trong 20 phiên, cho thấy sức mua suy yếu rõ rệt.

Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống. VIX giảm 3,23%, ORS mất hơn 4%, trong khi VCI và SSI cùng giảm. Nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ như GEX, PNJ, DGW, NLG cũng giảm từ 3% trở lên. Đáng chú ý, có 6 mã trên HoSE giảm hết biên độ, gồm GIL, KSB, HII, BKG, TMT và AAT.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực nâng đỡ thị trường. VIC hồi phục từ mức giảm gần 4% để đóng cửa tại giá tham chiếu 241.000 đồng/cổ phiếu. VHM tăng 1,45%, GAS tăng 2,63%, góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index. Tuy nhiên, lực kéo từ các mã này chưa đủ bù đắp sức ép trên diện rộng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý. Trong phiên 30/10, khối ngoại bán ròng hơn 641 tỷ đồng trên cả ba sàn, với tổng giá trị bán ra gần 1.947 tỷ đồng, trong khi mua vào khoảng 1.306 tỷ đồng.

VIC là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất, với giá trị gần 354 tỷ đồng. TCB đứng tiếp theo với hơn 133 tỷ đồng, ngoài ra còn có MBB, VPL và VNM.

Ở chiều mua, khối ngoại giải ngân vào VHM gần 69 tỷ đồng, VCB hơn 37 tỷ đồng và VJC hơn 31 tỷ đồng.