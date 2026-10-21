Hansi Flick: 'PSG mạnh hơn Barca'

Hansi Flick nhận thua PSG. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận, nhà cầm quân 61 tuổi thẳng thắn nhìn nhận thực tế: "Tôi cho rằng đây là một màn so tài đỉnh cao của cả hai bên. Tuy nhiên, PSG sau cùng đã chứng minh họ vẫn là tập thể mạnh hơn chúng tôi vào thời điểm này. Chúng tôi chấp nhận thất bại, nhưng đội bóng cũng rút ra được nhiều bài học đắt giá".

Chiến lược gia người Đức đặc biệt cảnh báo sự chênh lệch trong khâu vận hành chiến thuật: "PSG sở hữu phẩm chất phi thường ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, thực sự là chất lượng vượt trội. Toàn đội sẽ phải ngồi lại mổ xẻ kỹ lưỡng những gì đã xảy ra để cải thiện ngay trong thời gian tới".

Dù để thủng lưới 4 bàn, Flick vẫn ghi nhận các học trò đã thực hiện tốt nhiều yêu cầu đề ra, đặc biệt là sự kỷ luật của hệ thống phòng ngự trong phần lớn thời lượng trận đấu.

Dẫu vậy, vấn đề suy kiệt thể lực ở giai đoạn quyết định đã khiến đội bóng sụp đổ hoàn toàn. "Trong 10 đến 15 phút cuối trận, chúng tôi không còn duy trì được nền tảng thể lực tối ưu. Đây không phải lời bào chữa, nhưng rõ ràng Barcelona không có được sự chuẩn bị lý tưởng nhất cho trận đại chiến đòi hỏi cường độ cao như thế này", ông nhấn mạnh.

Đây cũng là trận thua đầu tiên của Barcelona trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Thất bại này khiến "Los Blaugrana" tạm thời tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League.

Sau khi nhận trái đắng trên đất Pháp, đội chủ sân Camp Nou sẽ chuyển hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Real Madrid trong trận El Clasico vào ngày 26/10, tại vòng 10 La Liga.

PSG quá mạnh Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League rạng sáng 21/10 một lần nữa khẳng định vị thế số một châu Âu từ PSG.