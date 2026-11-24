Gucci phải điều chỉnh chiến lược tại Trung Quốc khi lượng khách đến cửa hàng suy giảm. Người tiêu dùng tại quốc gia này ngày càng cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu cho hàng xa xỉ.

Theo South China Morning Post (SCMP), thương hiệu Italy đang kết hợp các chương trình giảm giá với việc thu hẹp mạng lưới cửa hàng tại thị trường đại lục để ứng phó tình hình kinh doanh khó khăn. Một trong những động thái mới là giảm giá túi Padlock, từ 3.500 EUR xuống 2.450 EUR (gần 2.700 USD).

Đây không phải lần điều chỉnh đầu tiên trong năm. Từ tháng 1, Gucci đã giảm giá một số mẫu túi xách, giày thể thao và trang phục tại nhiều thị trường.

Việc giảm giá diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu xa xỉ phải cân nhắc giữa mục tiêu kích cầu trước mắt và nguy cơ làm suy yếu định vị cao cấp. Với những nhãn hàng vốn dựa vào tính độc quyền, việc sản phẩm thường xuyên xuất hiện trong các chương trình khuyến mại có thể khiến khách hàng trì hoãn quyết định mua sắm, chờ những đợt ưu đãi tiếp theo.

Gucci triển khai các chương trình giảm giá, đồng thời đóng nhiều cửa hàng tại Trung Quốc, hy vọng khôi phục hoạt động kinh doanh tại thị trường này. Ảnh: Shutterstock.

Giảm giá và đóng cửa hàng

Gucci không phải thương hiệu duy nhất thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc. Tháng 3/2025, SCMP đưa tin Prada chấm dứt hoạt động tại một điểm bán ở sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. Trước đó, nhiều thương hiệu xa xỉ khác cũng cắt giảm sự hiện diện tại các trung tâm thương mại lớn khi người tiêu dùng Trung Quốc thắt chặt chi tiêu.

Áp lực thể hiện rõ hơn qua kết quả kinh doanh của công ty mẹ Kering. Theo Reuters, trong quý III, doanh thu Gucci giảm 6% sau khi điều chỉnh tỷ giá, còn 1,29 tỷ EUR (khoảng 1,4 tỷ USD). Lưu lượng khách đến cửa hàng, đặc biệt tại Trung Quốc, tiếp tục là một trong những thách thức lớn của thương hiệu. Doanh thu Gucci đã suy giảm trong hơn 3 năm, khiến kế hoạch phục hồi của Kering gặp nhiều trở ngại.

Trong cùng kỳ, doanh thu toàn tập đoàn giảm 1%. Kering cho biết đã cắt giảm 105 cửa hàng trong hệ thống bán lẻ và đặt mục tiêu nâng tổng số cửa hàng đóng cửa lên 125 vào cuối năm. Tập đoàn đồng thời dự kiến tăng chi tiêu cho tiếp thị và cải thiện trải nghiệm mua sắm nhằm thu hút khách hàng trở lại.

Những con số cho thấy bài toán của Gucci không đơn thuần nằm ở số lượng cửa hàng hay mức giá sản phẩm. Thu hẹp mạng lưới có thể giúp giảm chi phí và tập trung nguồn lực vào những địa điểm kinh doanh hiệu quả hơn, song không tự động tạo ra nhu cầu mới.

Tương tự, giảm giá có thể thu hút nhóm khách hàng nhạy cảm với giá trong ngắn hạn, nhưng chưa chắc giúp thương hiệu khôi phục sức mua một cách bền vững.

Thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc thay đổi, đẩy Gucci vào thế khó. Ảnh: Gucci.

Người tiêu dùng Trung Quốc thay đổi thị hiếu

Khó khăn của Gucci phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn trên thị trường hàng xa xỉ Trung Quốc. Sau nhiều năm là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành hàng cao cấp toàn cầu, người tiêu dùng nước này ngày càng thận trọng trước các quyết định mua sắm có giá trị lớn.

Reuters dẫn dữ liệu ngành cho hay người tiêu dùng Trung Quốc từng chiếm khoảng 1/5 tổng chi tiêu cho hàng xa xỉ toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu suy yếu đáng kể sau đại dịch, trong bối cảnh thị trường bất động sản trì trệ và niềm tin tiêu dùng chưa phục hồi. Đến tháng 10, các quy định thuế mới liên quan tài sản ở nước ngoài của người giàu Trung Quốc tiếp tục tạo thêm áp lực lên chi tiêu của nhóm khách hàng có tài sản lớn.

Không chỉ khả năng chi trả, thị hiếu của người mua cũng thay đổi. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng 4, Luca de Meo, CEO Kering, thừa nhận Gucci cần xây dựng lại vị thế tại Trung Quốc sau thời gian dài tăng trưởng trong điều kiện thị trường thuận lợi.

Ông cho rằng thương hiệu có những cửa hàng ở vị trí chưa phù hợp và mô hình bán lẻ chưa theo kịp kỳ vọng của khách hàng, trong khi người mua ngày càng am hiểu và đòi hỏi cao hơn.

Theo ông Luca de Meo, người tiêu dùng hiện không còn chỉ quan tâm logo nổi bật trên sản phẩm, mà chú trọng hơn đến chất lượng, thiết kế và trải nghiệm mua sắm. Vì vậy, Gucci cần điều chỉnh mô hình cửa hàng theo đặc điểm của từng nhóm khách hàng, xây dựng thông điệp thương hiệu nhất quán và giảm phụ thuộc vào các kênh bán hàng giảm giá.

Sự thay đổi này cũng thể hiện qua kết quả kinh doanh tương đối giữa các thương hiệu. Reuters dẫn lời các nguồn tin trong ngành cho biết một số nhãn hàng theo đuổi phong cách xa xỉ thầm lặng (quiet luxury) như Brunello Cucinelli và Loro Piana có kết quả tốt hơn các thương hiệu sở hữu logo dễ nhận diện như Louis Vuitton và Gucci trong giai đoạn này.

Đây là dấu hiệu cho thấy một bộ phận khách hàng ưu tiên chất lượng và giá trị sản phẩm hơn khả năng thể hiện địa vị thông qua logo thương hiệu. Trước đó, Bloomberg cũng ghi nhận một số nhà mốt bắt đầu hạn chế giảm giá sâu tại Trung Quốc nhằm bảo vệ hình ảnh và tính độc quyền của thương hiệu.

Dữ liệu từ đơn vị tư vấn Re-Hub cho thấy Balenciaga không giảm giá sản phẩm trên nền tảng Tmall trong quý I/2025, trái ngược với mức giảm trung bình khoảng 41% trong cùng kỳ năm trước. Động thái này phản ánh sự chuyển dịch trong chiến lược kinh doanh, từ ưu tiên thúc đẩy doanh số ngắn hạn sang bảo vệ giá trị thương hiệu trong dài hạn.

Với Gucci, thách thức còn nằm ở việc làm mới sản phẩm và khôi phục sự kết nối với khách hàng. Nhà thiết kế Demna được kỳ vọng đưa thương hiệu trở lại với những thiết kế táo bạo, gợi nhớ giai đoạn Gucci đạt thành công dưới thời Tom Ford. Tuy nhiên, thay đổi về định hướng sáng tạo cần thời gian để chuyển hóa thành sức mua thực tế.

Theo Reuters, Kering không kỳ vọng quá trình phục hồi tại Trung Quốc diễn ra trong vài tuần. CEO de Meo ước tính thương hiệu có thể cần nhiều tháng, thậm chí khoảng một năm.