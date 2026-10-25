Giữ bình yên từ cơ sở

Với nhiều giải pháp đồng bộ trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, năm 2025, xã Tây Ninh Hòa được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự (ANTT)”. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của lực lượng Công an xã trong phát huy vai trò của Nhân dân, chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.

Duy trì hiệu quả mô hình tự quản

Tại xã Tây Ninh Hòa, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình tự quản tại khu dân cư. Mỗi mô hình có cách làm riêng, nhưng đều hướng đến nâng cao ý thức phòng ngừa, phát huy trách nhiệm của người dân trong giữ gìn ANTT.

Nổi bật là mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, được duy trì tại 5 thôn: Ninh Sim, Tân Khánh, Tân Lập, Lam Sơn và Đống Đa, với khoảng 80% hộ dân tham gia. Mỗi thôn được trang bị 1 loa cầm tay, 2 đèn pin, 2 kẻng báo động và 10 gậy tầm vông. Khi phát hiện vụ việc bất thường, người dân đánh kẻng để báo động, huy động lực lượng tại chỗ phối hợp xử lý và thông tin cho chính quyền, lực lượng chức năng. Các thành viên còn duy trì tuần tra định kỳ từ 22 giờ đến 24 giờ, góp phần chủ động phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc liên quan đến ANTT.

Các lực lượng chuẩn bị ra quân tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh, trật tự ban đêm trên địa bàn.

Sau hơn 20 năm hoạt động, mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong cộng đồng. Bà Võ Thị Ba (86 tuổi, thôn Tân Lập) cho biết: “Trước đây, tình hình ANTT trong thôn khá phức tạp, thỉnh thoảng xảy ra trộm cắp vặt, tụ tập gây gổ, mất trật tự. Từ ngày có mô hình, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, người dân cũng nâng cao cảnh giác nên tình hình ANTT được giữ vững, tình trạng trộm cắp vặt giảm rõ rệt”.

Không chỉ phục vụ phòng ngừa tội phạm, tiếng kẻng còn được sử dụng để nhắc nhở người dân phòng cháy, chữa cháy, nhất là vào mùa gặt, khi rơm rạ được phơi dọc lề đường. Khi xảy ra sự cố, tiếng kẻng giúp huy động người dân tham gia chữa cháy, góp phần hạn chế cháy lan.

Cùng với đó, mô hình “Camera an ninh” với 26 mắt camera tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT trên địa bàn xã hỗ trợ lực lượng công an nắm tình hình, phát hiện và xác minh vụ việc. Mô hình “Giáo họ Ana không có người vi phạm pháp luật” tại thôn Đống Đa phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và giáo dân trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật. Các mô hình: “Tuần tra nhân dân thôn Xóm Mới”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cộng đồng.

Công an xã cũng chú trọng củng cố lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư. Năm 2025, đơn vị tham mưu thành lập 13 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 39 thành viên. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng này được kiện toàn với 9 tổ, 35 thành viên, tiếp tục hỗ trợ Công an xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân và tham gia bảo đảm ANTT theo quy định.

Công an xã Tây Ninh Hòa phối hợp với các lực lượng tới tận nhà vận động người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Công tác phòng, chống ma túy được tập trung triển khai thông qua việc xây dựng các mô hình “Trạm hy vọng” và “Thôn Ninh Tây không ma túy”, góp phần vận động cộng đồng tham gia phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn xảy ra 3 vụ liên quan đến ma túy; trong đó, 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với 7 đối tượng liên quan và 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với 3 đối tượng. Các vụ việc đã được chuyển cơ quan chức năng thụ lý, khởi tố theo thẩm quyền. Công an xã đồng thời quản lý 45 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và phối hợp đưa các trường hợp đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Giữ gìn ANTT ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự tham gia tích cực của người dân. Tại xã Tây Ninh Hòa, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai thông qua các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tuần tra, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và duy trì những mô hình tự quản tại khu dân cư.

Công an xã Tây Ninh Hòa tập luyện võ thuật nâng cao nghiệp vụ.

Thời gian qua, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ANTT. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn và tuyên truyền trực tiếp, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Từ năm 2025 đến nay, toàn xã đã tổ chức hơn 50 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, 23 buổi họp thôn với hàng ngàn lượt người tham gia và 2 lượt tuyên truyền, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy với khoảng 900 lượt người. Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” được duy trì, tạo điều kiện để người dân phản ánh tình hình, kiến nghị giải pháp và đóng góp ý kiến về công tác bảo đảm ANTT.

Một buổi tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia.

Cùng với tuyên truyền, hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn được tăng cường với sự phối hợp của các lực lượng. Từ năm 2025 đến nay, toàn xã tổ chức hơn 200 lượt tuần tra, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập gây mất ANTT. Tại trường học, Công an xã phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, vận động ký cam kết thực hiện “3 không với ma túy”. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, định danh điện tử và tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID cũng được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Năm 2025, xã Tây Ninh Hòa được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm duy trì kết quả này.

Thiếu tá Trần Anh Dũng - Trưởng Công an xã Tây Ninh Hòa cho biết: “Để phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát huy hiệu quả bền vững, điều quan trọng là phải khơi dậy ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong mỗi người dân; đồng thời duy trì những mô hình phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp, trọng điểm về ma túy, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”.