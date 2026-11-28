Xã Lìa là địa bàn biên giới giáp với nước bạn Lào, có diện tích rộng với hơn 91% dân số là đồng bào Bru-Vân Kiều và Pa Kô. Do đặc điểm địa hình đồi núi, dân cư sinh sống phân tán cùng tập quán đi rừng, làm nương rẫy, một số thôn, bản vẫn tiềm ẩn nguy cơ người dân cất giữ súng tự chế để săn bắn. Bên cạnh đó, tình trạng tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép dịp cuối năm luôn tiềm ẩn phức tạp.

Trước thực trạng đó, Công an xã Lìa xác định công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ là nhiệm vụ phải thực hiện kiên trì, thường xuyên. Không quản ngại đường sá khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích cho bà con. Hiểu rõ tác hại của việc giữ súng tự chế trong nhà, anh Hồ Văn Thử, ở thôn Thanh Mới, xã Lìa đã chủ động mang vũ khí đến trụ sở Công an xã giao nộp.

Anh Thử chia sẻ: “Trước đây, tôi làm chiếc ống hơi và khẩu súng tự chế mang đi rừng săn bắn cải thiện bữa ăn gia đình. Khi cán bộ Công an xã cùng già làng đến tận nhà giải thích việc cất giữ súng rất nguy hiểm, dễ gây thương tích cho bản thân, người xung quanh tôi đã hiểu và tự nguyện mang súng tự chế đến giao nộp”.

Cán bộ Công an xã Lìa phổ biến quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ cho người dân - Ảnh: K.S

Trong công tác tuyên truyền, vai trò của các già làng, trưởng thôn và người có uy tín đóng vai trò rất quan trọng. Bằng tiếng nói uy tín và sự am hiểu phong tục, họ trở thành cầu nối tin cậy giữa lực lượng Công an với dân bản. “Muốn bà con nghe và làm theo thì mình phải làm trước. Hằng ngày, đi làm rẫy hay tham gia họp thôn, tôi đều nhắc nhở bà con không chế tạo, không cất giữ súng tự chế, không mua bán pháo nổ. Thấy được cái sai, cái nguy hiểm, nhiều hộ dân đã tự giác mang súng, nỏ tự chế ra nộp cho Công an xã”, ông Hồ Văn Ở, người có uy tín ở thôn A Xing, xã Lìa cho hay.

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã thực hiện 102 lượt tuyên truyền qua loa phát thanh; lực lượng Công an tổ chức 5 buổi tuyên truyền tập trung thu hút 2.450 lượt người tham gia và trực tiếp vận động tại 340 hộ gia đình, đồng thời, vận động 179 hộ gia đình cùng 10 hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tàng trữ, mua bán vũ khí, pháo nổ trái phép.

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đã chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Người dân đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 2 vũ khí thô sơ có tính sát thương cao, 7 nỏ săn bắn và 1,7kg pháo nổ các loại.

Bên cạnh đó, Công an xã Lìa tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, tăng cường lực lượng tuần tra tại các khu vực giáp ranh đường biên, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời lập hồ sơ tiếp nhận, xử lý tang vật thu hồi theo đúng quy định.

Trung tá Trần Thị Nga, Phó Trưởng Công an xã Lìa cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong công tác thu hồi là thói quen cất giữ súng tự chế từ lâu của người dân để đi rừng, làm rẫy. Vì vậy, đơn vị chọn phương châm "lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kiên trì vận động kết hợp phát huy vai trò của các vị uy tín trong cộng đồng". Thời gian tới, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027, Công an xã tiếp tục tăng cường tuần tra, nắm chắc địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm ngăn chặn tình trạng tàng trữ, sử dụng pháo nổ, vũ khí trái phép, quyết tâm giữ gìn bình yên cho các thôn, bản”.