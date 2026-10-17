Giảm tải quốc lộ 51

Nút giao Tân Hiệp kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Tùng

Trước đó, vào tháng 6-2026, nút giao Long Thành kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được thông xe, đưa vào khai thác.

Nối thông các tuyến cao tốc

Các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu là những trục giao thông kết nối chiến lược của vùng Đông Nam Bộ.

Trong đó, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã được đưa vào khai thác từ năm 2015 và đang đầu tư mở rộng một phần đoạn tuyến. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sau hơn 20 năm triển khai thi công đã được đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến từ đầu tháng 10-2026. Trong khi đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác tạm toàn bộ tuyến chính từ tháng 5-2026. Việc các tuyến cao tốc lần lượt được đưa vào khai thác đã góp phần tăng cường kết nối giao thông, đồng thời bước đầu giảm áp lực cho quốc lộ 51, một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối các địa phương trong vùng.

Hiện nay, sau khi 3 tuyến cao tốc được đưa vào khai thác đồng bộ hoặc khai thác tạm, cùng với việc nút giao Long Thành đã mở toàn bộ các nhánh để đưa vào khai thác, kết nối giữa tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành.

Trong khi đó, công tác thi công xây dựng nút giao Tân Hiệp kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã cơ bản hoàn thành. Các cơ quan chức năng đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông để thông xe, đưa nút giao này vào khai thác.

Đầu tháng 10-2026, khi kiểm tra thực tế các dự án giao thông kết nối và Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông để đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác, qua đó nối thông tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tăng kết nối, giảm áp lực giao thông

Cùng với yêu cầu thông xe, đưa vào khai thác nút giao Tân Hiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thiện phương án để trong tháng 10-2026, các phương tiện gồm: xe con, xe khách, xe tải và các xe cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến tại nút giao với quốc lộ 56 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nút giao Tân Hiệp chưa thông xe, từ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành các phương tiện phải rẽ xuống quốc lộ 51 để lưu thông đến khu vực Vũng Tàu.

Hiện nay, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới được đưa vào khai thác tạm tuyến chính nên chỉ có xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi được phép lưu thông. Do đó, nếu phương án cho phép các phương tiện cơ giới đủ điều kiện lưu thông trên tuyến cao tốc này được triển khai, áp lực giao thông trên quốc lộ 51 sẽ giảm.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, khi nút giao Tân Hiệp được thông xe, đưa vào khai thác, đồng thời các phương tiện cơ giới đủ điều kiện được lưu thông trên một phần đoạn tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, các phương tiện có thể đi theo các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành để đến khu vực Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) và ngược lại mà không phải đi qua quốc lộ 51. Qua đó, áp lực giao thông và tình trạng ùn tắc, kẹt xe trên tuyến quốc lộ 51 sẽ giảm.

Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân ở phường Long Thành cho rằng: Hiện nay, mặc dù tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được khai thác toàn tuyến nhưng do nút giao Tân Hiệp chưa thông xe nên các phương tiện khi lưu thông đến nút giao quốc lộ 51 phải rẽ xuống quốc lộ 51 để đi đến khu vực Vũng Tàu. Do đó, khi nút giao Tân Hiệp được thông xe, cùng với việc các phương tiện đủ điều kiện được lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 sẽ giảm, góp phần giảm tình trạng ùn tắc, kẹt xe.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 54km, trong đó, đoạn từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến tại nút giao quốc lộ 56 thuộc các dự án thành phần 2, 3 có chiều dài gần 38km.