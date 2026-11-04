Giá trị phía sau danh hiệu

Học sinh, sinh viên tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện và cống hiến tại lễ tuyên dương các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố năm 2026.

Rèn luyện hôm nay, vững bước ngày mai

Là sinh viên duy nhất của TP. Huế nhận đồng thời danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng tiêu biểu” cấp Trung ương, Hoàng Ngọc Vĩnh An (sinh năm 2003), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho rằng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở sự ghi nhận mà còn ở những bài học trên hành trình phấn đấu.

Theo An, các cuộc thi học thuật giúp bản thân nhận ra thiếu sót, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tư duy phản biện và bản lĩnh trước đám đông. Những hoạt động tình nguyện trong chiến dịch Mùa hè xanh mở ra cơ hội tiếp xúc với thực tế, thấu hiểu hơn những hoàn cảnh của người dân và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với một sinh viên ngành y, những trải nghiệm ấy còn góp phần bồi đắp y đức, giúp An ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai đối với người bệnh. Nhờ chủ động cân bằng việc học và hoạt động phong trào, An từng bước tích lũy hành trang cho nghề nghiệp sau này.

Ở bậc phổ thông, Phạm Vũ Bảo Hân (sinh năm 2010), Chủ nhiệm CLB Kỹ năng xã hội Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế cũng nỗ lực phát triển bản thân qua học tập và hoạt động phong trào. Không chỉ đạt điểm trung bình cả năm học 9,6/10, Hân còn tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động Đoàn, câu lạc bộ và chương trình tình nguyện. Với Bảo Hân, học tập và trải nghiệm luôn bổ trợ cho nhau, giúp người trẻ khám phá năng lực, hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tinh thần cống hiến.

Nuôi dưỡng khát vọng tuổi trẻ

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cho biết, câu chuyện của Vĩnh An và Bảo Hân là những lát cắt tiêu biểu cho tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến của học sinh, sinh viên Huế. Mỗi gương mặt được vinh danh đều gắn với một hành trình nỗ lực, cho thấy vai trò của các phong trào trong việc khơi dậy động lực phấn đấu ở người trẻ.

Năm 2026, Thành đoàn Huế tuyên dương 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn - Hội. Trong đó, 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 36 sinh viên nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, 36 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 4 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, giá trị của các phong trào không chỉ nằm ở những danh hiệu mà ở quá trình mỗi học sinh, sinh viên nỗ lực hoàn thiện bản thân. Học tập giúp phát triển tư duy, năng lực tự học; rèn luyện giúp hình thành bản lĩnh, tính kỷ luật; trau dồi kỹ năng giúp người trẻ thích ứng, hợp tác và giải quyết những vấn đề thực tiễn. Quan trọng hơn, tinh thần trách nhiệm và cống hiến giúp người trẻ vận dụng năng lực để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Vì vậy, danh hiệu không phải là đích đến mà là động lực để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu. Thành đoàn kỳ vọng các gương mặt tiêu biểu sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bạn bè cùng tiến bộ, góp phần đưa phong trào đến gần hơn với đông đảo học sinh, sinh viên. Mục tiêu không chỉ là tôn vinh cá nhân xuất sắc mà còn xây dựng môi trường học tập, rèn luyện tích cực, tạo cơ hội để mỗi người trẻ phát huy thế mạnh và khẳng định bản thân.

Trong năm học 2026 - 2027, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Qua đó, khơi dậy tinh thần hiếu học, sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Huế bản lĩnh, trí tuệ, năng động và trách nhiệm.