Chỉ số MXV-Index giảm 0,16%, xuống 2.565 điểm. Nguồn: MXV

Thị trường hàng hóa thế giới chịu áp lực bán mạnh kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,16%, xuống 2.565 điểm. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đường thô và đường trắng dẫn dắt đà giảm.

Diễn biến giá đường kỳ hạn. Nguồn: MXV

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 giảm 4,88%, xuống 378,3 USD/tấn, thấp nhất 1,75 tháng. Giá đường trắng cùng kỳ hạn giảm 3,73%, xuống 488,2 USD/tấn, chạm đáy 3,5 tháng.

Theo MXV, áp lực giảm chủ yếu đến từ tỷ giá Brazil. Trong ba tuần qua, đồng Real mất khoảng 8,54% giá trị so với USD kể từ cuối tháng 10. Đồng nội tệ mất giá giúp doanh thu xuất khẩu quy đổi sang nội tệ tăng, tạo động lực để nhà sản xuất Brazil đẩy mạnh bán đường quốc tế.

Nguồn cung gia tăng từ Ấn Độ cũng gây sức ép lên giá. Sản lượng đường của quốc gia sản xuất lớn thứ hai thế giới đạt 2,36 triệu tấn từ ngày 1-10 đến 15-11, gấp hơn hai lần cùng kỳ mùa vụ trước. Trong khi đó, nhập khẩu đường tháng 10 của Trung Quốc giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, Tổ chức Đường quốc tế (ISO) dự báo niên vụ 2026-2027 tiếp tục thiếu hụt nguồn cung. El Nino được dự báo đạt cường độ mạnh trong giai đoạn tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, làm gia tăng rủi ro thời tiết tại các vùng sản xuất đường lớn.

Tại Việt Nam, giao dịch đường trầm lắng. Nguồn cung miền Bắc khan hiếm, giá chào bán tại nhà máy quanh 19.200-19.500 đồng/kg. Tại miền Nam, đường RS An Khê quanh mức 19.300 đồng/kg, đường KCP ở mức 20.000-20.100 đồng/kg. Đường nhập khẩu từ Myanmar và Thái Lan được chào bán 18.300-18.500 đồng/kg, nhưng sức tiêu thụ yếu.

Diễn biến giá đồng Comex và đồng LME. Nguồn: MXV

Ở nhóm kim loại, giá đồng COMEX kỳ hạn tháng 12 giảm 0,6%, xuống 12.420 USD/tấn, sát vùng thấp nhất 7 tháng. Áp lực giảm xuất phát từ tâm lý thận trọng, cổ phiếu công nghệ suy yếu và đồng USD mạnh lên. Chỉ số USD Index tăng lên 103,91 điểm trong phiên 19-11, cao nhất khoảng 19 tháng.

Đáng chú ý, giá đồng giảm trong khi nguồn cung giao ngay tại Trung Quốc khan hiếm. Lượng đồng đủ điều kiện giao nhận trên Sở Giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chỉ còn 2.270 tấn, trong khi vị thế mở hợp đồng tháng 11 tương đương 24.050 tấn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện Công ty cổ phần Hitech Finance, thành viên của MXV, đà giảm giá đồng phản ánh sự thay đổi trong đánh giá triển vọng nhu cầu dài hạn từ lĩnh vực AI. Nhà đầu tư quan tâm hơn đến tiến độ, hiệu quả đầu tư hạ tầng, khiến hoạt động mua vào thận trọng.