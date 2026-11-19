Khơi dậy nguồn lực trong Nhân dân

Tháng 7/2026, UBND xã Quang Bình ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về huy động Nhân dân duy tu, bảo dưỡng và tự nguyện hiến đất mở rộng đường thôn, đường xóm giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Kế hoạch hướng tới nâng cấp hạ tầng giao thông, xác định người dân là chủ thể xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình; phân định trách nhiệm của chính quyền, MTTQ, đoàn thể và từng thôn trong tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý thôn Yên Trung đo đạc diện tích đất người dân tự nguyện hiến, phục vụ mở rộng đường xóm, thôn.

Theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, việc huy động bảo đảm tự nguyện, công khai, để người dân góp ý, giám sát và thống nhất trước khi triển khai. Kế hoạch đặt trọng tâm vào duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư: mỗi tuyến đường được duy tu ít nhất hai đợt/năm. Người dân tham gia phát quang hành lang, vệ sinh môi trường, khơi thông rãnh thoát nước, khắc phục hư hỏng nhỏ; các thôn duy trì tổ tự quản giao thông để theo dõi, bảo vệ công trình. Xã khuyến khích các doanh nghiệp, HTX hỗ trợ máy móc, vật liệu, kinh phí, huy động nguồn lực hợp pháp hoàn thiện hạ tầng.

Đến năm 2030, xã phấn đấu mở rộng 50% số km đường trục thôn, liên thôn đủ điều kiện, đạt nền đường rộng 5m; 75% tuyến đường thôn, xóm được bê tông hóa hoặc nhựa hóa, có rãnh thoát nước kiên cố. Qua đó nâng cao khả năng kết nối, phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Bùi Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Quang Bình nhấn mạnh: “Xã đã rà soát, xây dựng lộ trình, phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng thôn; hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra đôn đốc để việc mở rộng đường phù hợp quy hoạch, điều kiện thực tế, không phát sinh tranh chấp. Trọng tâm là bảo đảm người dân được bàn bạc, thống nhất và trực tiếp tham gia thực hiện”.

Chủ trương được cụ thể hóa từ cơ sở

Từ định hướng chung của xã, vai trò của chi bộ, trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận được thể hiện trực tiếp trong quá trình tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện. Việc mở rộng đường được bàn bạc, thống nhất lộ trình, xác định diện tích cần hiến; sau đó huy động ngày công, máy móc và nguồn lực tại chỗ để thi công.

Tại thôn Yên Trung, tuyến đường ở xóm 3 dài 1.900 m, rộng 4 m được mở rộng nhờ 28 hộ dân tự nguyện hiến tổng cộng 2.600 m2 đất. Thôn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có uy tín; lắng nghe ý kiến, giải đáp băn khoăn của các hộ. Sự công khai, thống nhất trong vận động đã tạo cơ sở để người dân tự nguyện hiến đất, cùng thực hiện công trình vì lợi ích chung.

Từ kế hoạch chung đến sự đồng thuận ở thôn, xóm, Quang Bình đang đưa quyền làm chủ của Nhân dân vào những công việc cụ thể, gắn quyền lợi với trách nhiệm cộng đồng. Sự tham gia bàn bạc, giám sát, đóng góp của người dân vào những công trình thiết thực không chỉ tạo nên những tuyến đường rộng mở mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để quản lý, bảo vệ hạ tầng lâu dài, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.