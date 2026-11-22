Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh, Đức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Qatar, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng và trật tự quốc tế đứng trước những thách thức.

Về phần mình, Quốc vương Qatar khẳng định Đức là đối tác quan trọng của nước này, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Friedrich Merz hoan nghênh cam kết của Qatar về việc đầu tư bổ sung 15 tỷ euro vào nền kinh tế Đức, cho rằng nguồn vốn này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và hàng không.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các cơ quan an ninh của hai nước sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng, chống các cuộc tấn công mạng.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, nhà lãnh đạo Đức đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Qatar trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông.