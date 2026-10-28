Đồng Nai vẫn rất khác biệt

Khởi đầu không như mong muốn, TP Đồng Nai vẫn khiến cả V-League tôn trọng về cách ửng xử.

Thế nhưng, đáp lại quyết định ấy, “bầu” Sơn (Phạm Hương Sơn) cùng ban lãnh đạo CLB chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: Không!.

Thái độ bình tĩnh và sự tin tưởng tuyệt đối của bầu Sơn dành cho HLV Nguyễn Việt Thắng giữa thời điểm gian khó này không phải là một phút ngẫu hứng. Ngược lại, đây là động thái tiếp theo của những của những người làm bóng đá có tầm nhìn dài hạn, kiên định với lộ trình đã chọn.

Để hiểu vì sao bầu Sơn lại kiên quyết giữ chân HLV Việt Thắng, hãy nhìn lại câu chuyện tiền mùa giải 2025/26. Khi CLB Quảng Nam xin rút lui khỏi V.League, chiếc vé thăng hạng danh giá đã được trao tay cho đại diện Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, Đồng Nai khi đó đã thẳng thừng từ chối suất đá V.League “trên trời rơi xuống”.

Đó không phải là quyết định vội vàng, mà là bài toán của sự tỉnh táo. Đội bóng hiểu rằng nếu thăng hạng khi chưa chuẩn bị đầy đủ về nền tảng tài chính, cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo trẻ và chất lượng nhân sự, chiếc vé V.League ấy sẽ chỉ là một “chiếc áo quá cỡ”, mang lại thảm họa nhiều hơn là vinh quang. Đồng Nai vẫn chọn ở lại Hạng Nhất, thi đấu kiên cường để tự tay giật lấy chức vô địch và thăng hạng bằng chính thực lực của mình.

Cách làm bóng đá căn cơ và kiên định ấy một lần nữa tái hiện ở thời điểm hiện tại. Một ban lãnh đạo đã từng đủ bản lĩnh từ chối lợi ích ngắn hạn thì chắc chắn sẽ không bao giờ hoảng loạn chỉ vì chuỗi 5 trận bết bát đầu mùa. Thay tướng giữa dòng khi giải đấu mới đi qua 1/5 quãng đường thường là giải pháp mang tính “hoảng loạn” của các đội bóng thiếu định hướng. Giữa lúc nhiều người ví CLB như “con nai vàng ngơ ngác” ở sân chơi V-League 1, Đồng Nai chọn niềm tin, chọn sự ổn định cabin huấn luyện để cùng nhau đi qua giông bão?

Tuy nhiên, niềm tin không đồng nghĩa với sự bảo thủ. Bản thân HLV Nguyễn Việt Thắng cũng đã thẳng thắn thừa nhận hạn chế lớn nhất của đội bóng lúc này là thể lực và sự già nua của bộ khung trụ cột. Nhiều nhân tố quan trọng từng chinh chiến nhiều năm đã qua thời đỉnh cao phong độ, không còn đủ sức cày ải trước cường độ va chạm và tốc độ khủng thiếp tại V.League. Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh hiện tại chưa tạo ra được sự khác biệt cần thiết để gánh vác lối chơi.

Nói như bầu Sơn “Mùa giải bây giờ mới thực sự bắt đầu”. Đồng Nai có đủ tiềm lực tài chính và sức hút để chuẩn bị cho một cuộc “đại phẫu” về lực lượng, mà gần nhất là giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa. Trong đó, HLV Nguyễn Việt Thắng cần những ngoại binh có khả năng độc lập tác chiến trên hàng công và một “đá tảng” thực sự ở tuyến giữa để gia cố khả năng tranh chấp. Cùng với việc tăng bổ sung những cầu thủ phòng ngự có thể hình, thể lực tốt và giàu kinh nghiệm chinh chiến tại V.League, việc đón chào sự trở lại của các trụ cột như Tấn Sinh hay Văn Sơn sau án treo giò ở vòng 6 sẽ là bước đầu tiên trong quá trình gia cố hàng thủ. Sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ giàu khao khát, dồi dào sức trẻ để bù đắp khoảng trống thể lực cho các cựu binh đã bước sang bên kia dốc sự nghiệp.

Bóng đá đỉnh cao luôn tàn nhẫn, nhưng bản lĩnh của một CLB không đo bằng những lúc chiến thắng, mà được thử thách ngay trong chính thời điểm khủng hoảng. Việc giữ lại HLV Nguyễn Việt Thắng là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn thể đội bóng: Ban lãnh đạo luôn ở phía sau làm tựa lưng vững chắc, nhiệm vụ của các cầu thủ là cởi bỏ gánh nặng tâm lý để chiến đấu.

Đồng Nai chọn con đường gian khó nhưng bền vững. Và với sự tỉnh táo, quyết đoán trên bàn chuyển nhượng sắp tới, tin rằng đại diện Đông Nam Bộ sẽ sớm lấy lại hình ảnh của một “kẻ ngáng đường” khó chịu, vượt qua cơn sóng dữ để khẳng định vị thế tại đấu trường V.League, thậm chí “sẵn sàng làm lại”!