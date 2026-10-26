Đồng lòng dựng xây quê hương

Những quả đồi của người dân xã Lãnh Ngọc nay đã phủ màu xanh của các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Ảnh: D.LỆ

Xã Lãnh Ngọc có lợi thế về kinh tế vườn, rừng, nên thời gian gần đây người dân tập trung phát triển lĩnh vực này. Đặc biệt, việc bỏ cây keo, chuyển sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao được người dân đồng thuận thực hiện.

Trên diện tích đất đồi khoảng 3,8ha, ông Võ Hồng Vĩ (thôn Tiên Lãnh) đã quyết định bỏ hoàn toàn cây keo từ cách đây 5 năm.

Ông mạnh dạn đầu tư 1,2 tỷ đồng làm vốn, cải tạo toàn bộ diện tích, đến nay đã trồng được hơn 8.000 cây cau, 120 cây măng cụt, 60 cây sầu riêng, 100 cây bưởi da xanh, 100 cây cam, đào ao nuôi cá và cũng là để chứa nước tưới vườn. Ông Vĩ còn nuôi bò để làm phân hữu cơ bón cho cây.

Ông Vĩ nói: “Cây cau tôi trồng trước nên năm nay đã thu được hơn 1 tấn, các loại cây bưởi, cam cũng bắt đầu cho trái. Hiệu quả ban đầu đã có nên tôi cũng có động lực để tiếp tục chăm vườn tốt hơn”.

Theo UBND xã Lãnh Ngọc, trên hành trình xây dựng xã Lãnh Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế vườn, rừng vẫn là nền kinh tế chủ đạo của xã nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

Người dân của xã Lãnh Ngọc đã mạnh dạn hơn trong việc phá bỏ cây keo trên những diện tích đất đồi thấp, chuyển sang trồng các loại cây trái có giá trị kinh tế cao hơn. Từ đó góp phần cho việc nâng cao giá trị kinh tế vườn, rừng của xã.

Ông Võ Hồng Vĩ đã cải tạo toàn bộ diện tích đất đồi, chuyển sang trồng các loại cây cho hiệu quả cao hơn. Ảnh: D.LỆ

Ông Đinh Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc cho biết: “Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã trước khi sắp xếp thành xã Lãnh Ngọc đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và quốc phòng - an ninh.

Giai đoạn mới, không gian rộng hơn, nhiều tiêu chí thay đổi với yêu cầu cao hơn, nên toàn bộ hệ thống chính trị xã Lãnh Ngọc phải đồng lòng, đoàn kết để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030”.

Xã Lãnh Ngọc đang tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành, duy trì và nâng cao chất lượng 44 chỉ tiêu áp dụng đối với xã nhóm 3; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế nông thôn bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh.

Nhiều giải pháp đã và đang được chính quyền, nhân dân xã Lãnh Ngọc đồng lòng thực hiện. Xã đã rà soát từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, từ đó đặt ra giải pháp, lộ trình thực hiện đối với từng tiêu chí nhằm đạt được một cách bền vững.