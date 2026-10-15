Đồng hành cùng nữ đoàn viên

Nữ đoàn viên lao động khám sức khỏe trong chương trình Ngày hội vì sức khỏe người lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tháng 4/2026

Hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang quản lý trực tiếp 213 công đoàn cơ sở (CĐCS) và nghiệp đoàn cơ sở với trên 13.000 ĐVNLĐ, trong đó, nữ ĐVNLĐ chiếm gần 70%. Với số lượng ĐVNLĐ nữ chiếm tỷ lệ lớn, các cấp công đoàn quan tâm triển khai gắn công tác nữ công với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tùy điều kiện thực tế, hằng năm, trên 90% CĐCS tổ chức ít nhất một hoạt động như tọa đàm, hội thi văn nghệ, cắm hoa, tham quan, du lịch, thăm hỏi và tặng quà cho nữ ĐVNLĐ. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, ghi nhận đóng góp của lao động nữ, tạo không khí phấn khởi tại đơn vị, doanh nghiệp.

Chị Hà Thúy Kiều, đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Y tế Quốc tế Lạng Sơn (phường Đông Kinh) cho biết: Ngày 9/10 vừa qua, CĐCS công ty tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Trong chương trình, chị em chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện và nhận quà. Đây là nguồn động viên thiết thực giúp chúng tôi thêm niềm vui, động lực trong công việc.

Cùng với chăm lo về tinh thần, các CĐCS cũng chú trọng bảo vệ quyền lợi của lao động nữ. Chị Vi Thanh Thùy, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (xã Đồng Đăng), cho biết: Ngoài giám sát việc thực hiện các chế độ cho lao động nữ theo quy định của pháp luật, trong quá trình thương lượng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, CĐCS còn đề xuất với chủ doanh nghiệp bổ sung quyền lợi riêng dành cho nữ ĐVNLĐ như tổ chức tặng quà, hưởng thêm thời gian nghỉ trong ngày ngày 8/3, 20/10. Hằng năm, CĐCS còn phối hợp với công ty tổ chức các hoạt động dành cho nữ ĐVNLĐ với kinh phí trung bình trên 100 triệu đồng.

Từ năm 2025 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn” cho 24 nữ ĐVNLĐ. Triển khai Chỉ thị số 17 ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tuyên truyền, phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho trên 6.600 ĐVNLĐ, trong đó có nhiều nữ ĐVNLĐ.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, LĐLĐ tỉnh cũng chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng công tác nữ công tại cơ sở. Đến nay, 100% CĐCS đủ điều kiện đã thành lập ban nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Hoàng Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các CĐCS đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhu cầu của nữ ĐVNLĐ. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; gắn công tác nữ công với các phong trào thi đua, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong công việc và cuộc sống.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn, nữ ĐVNLĐ đã có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, nâng cao sức khỏe, yên tâm lao động và tích cực tham gia các phong trào thi đua. Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ nữ đoàn viên đăng ký thực hiện phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đạt trên 97% (tăng khoảng 2% so với giai đoạn 2016 - 2020).

Có thể khẳng định, sự chăm lo của công đoàn đang từng bước được chuyển hóa thành động lực, tạo điểm tựa để lao động nữ vượt qua khó khăn, nỗ lực trong công việc, phát huy phẩm chất, năng lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.