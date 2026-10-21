Đổi mới quản lý đảng viên

Triển khai thực hiện theo Công văn số 1361-CV/BTCTW, ngày 30/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 22/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và các văn bản chỉ đạo về rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, từ tháng 8/2026 đến nay, xã Dân Hóa triển khai số hóa 794 hồ sơ thuộc phạm vi thực hiện, bao gồm hồ sơ của lực lượng công an, quân sự. Đến nay, 100% hồ sơ đã được số hóa, khoảng 95% cập nhật thành công lên hệ thống. Kết quả này cho thấy tiến độ tích cực, song việc hoàn thiện dữ liệu vẫn cần được tập trung thực hiện.

Khó khăn lớn nhất là một số hồ sơ cũ, thiếu tài liệu hoặc thông tin chưa thống nhất. Nếu chỉ dừng ở việc quét tài liệu mà chưa kiểm tra kỹ nội dung, dữ liệu điện tử thì sẽ khó đáp ứng yêu cầu quản lý lâu dài. Vì vậy, quá trình số hóa phải gắn với rà soát, đối chiếu và xác minh thông tin trên cơ sở hồ sơ gốc.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, xã Dân Hóa triển khai rà soát, số hóa hồ sơ đảng viên - Ảnh: Q.N

Anh Trần Đình Hới, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Dân Hóa, cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong quá trình số hóa hồ sơ đảng viên là một số hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, tài liệu chưa đầy đủ, thông tin ghi chép chưa thống nhất nên việc rà soát, đối chiếu mất nhiều thời gian. Có những trường hợp phải kiểm tra kỹ hồ sơ gốc, xác minh lại thông tin để bảo đảm dữ liệu cập nhật lên hệ thống chính xác, đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi xác định phải làm chắc từng hồ sơ, kịp thời phát hiện những nội dung còn thiếu hoặc sai lệch để xử lý theo đúng quy định, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng”.

Bên cạnh khó khăn về hồ sơ, cán bộ phụ trách công tác Đảng ở cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Việc bổ sung, xác minh thông tin đòi hỏi sự cẩn trọng và phối hợp giữa các chi bộ, cán bộ phụ trách với đảng viên. Những trường hợp có quá trình công tác, chuyển sinh hoạt Đảng qua nhiều giai đoạn càng cần được kiểm tra kỹ để hạn chế sai sót.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy xã Dân Hóa xác định phân loại từng nhóm hồ sơ, làm rõ những trường hợp đã hoàn thành, còn thiếu tài liệu hoặc cần xác minh thêm để có phương án xử lý phù hợp. Việc phân công người phụ trách, xác định thời hạn và theo dõi tiến độ được đặt ra nhằm tránh bỏ sót hồ sơ, đồng thời bảo đảm chất lượng trong từng khâu.

Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa Đinh Xuân Thông cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hoàn thành số hóa về mặt tiến độ, mà quan trọng hơn là bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất và có căn cứ kiểm chứng. Đảng ủy xã sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại từng hồ sơ; tăng cường phối hợp giữa Ban Xây dựng Đảng với các chi bộ, phân công rõ người phụ trách, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm trong từng khâu. Đối với những trường hợp thông tin chưa thống nhất, việc xác minh, điều chỉnh phải dựa trên hồ sơ gốc và tài liệu có căn cứ, thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định”.

Theo định hướng của Đảng ủy xã, các chi bộ chủ động rà soát hồ sơ thuộc phạm vi quản lý, báo cáo những trường hợp còn tồn đọng và nguyên nhân. Ban Xây dựng Đảng theo dõi tiến độ, tham mưu cấp ủy tháo gỡ khó khăn; đồng thời tăng cường kiểm tra, đối soát, hạn chế tình trạng nhập thiếu, nhập sai hoặc trùng lặp thông tin. Việc quản lý, khai thác hồ sơ điện tử cũng phải tuân thủ quy định về bảo mật, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu.

Với khoảng 5% hồ sơ chưa cập nhật thành công lên hệ thống, nhiệm vụ đặt ra đối với Dân Hóa không chỉ là hoàn thành phần việc còn lại mà còn phải tiếp tục kiểm tra chất lượng dữ liệu đã cập nhật. Sự chủ động của các chi bộ, trách nhiệm của cán bộ phụ trách và sự chỉ đạo của cấp ủy sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm kết quả thực chất.

Số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu điện tử phản ánh chính xác hồ sơ gốc, được quản lý an toàn và phục vụ thiết thực công tác tra cứu, thống kê, báo cáo. Từ thực tiễn tại xã biên giới Dân Hóa, yêu cầu xuyên suốt là lấy chất lượng dữ liệu làm trọng tâm, gắn tiến độ với trách nhiệm thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên trong tình hình mới.