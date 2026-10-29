Đoàn Thiên Ân gặp rắc rối lớn

Mới đây, Án Mạng Karaoke do Đoàn Thiên Ân đóng chính trở thành cái tên đáng chú ý tại phòng vé Việt. Bộ phim mở các suất chiếu sớm từ ngày 21/10, trước khi dự kiến khởi chiếu chính thức vào ngày 30/10. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích doanh thu khả quan, tác phẩm cũng bắt đầu nhận về những ý kiến trái chiều về chất lượng nội dung và diễn xuất.

Trong phim, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, một nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án mạng bí ẩn. Tác phẩm do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa giữ vai trò giám đốc sáng tạo, quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Dung, Thanh Sơn, NSƯT Đại Nghĩa, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Quỳnh Lý, Tạ Lâm và Trịnh Thảo.

Poster phim Án Mạng Karaoke.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm người tìm đến khu lưu trú biệt lập trên núi để tham gia chuyến đi chữa lành. Tại đây, bà Thủy, người có sở thích hát karaoke bất kể ngày đêm, liên tục gây khó chịu cho những người xung quanh. Khi một vụ án mạng bất ngờ xảy ra giữa khung cảnh mưa bão, những người có mặt đều trở thành nghi phạm. Các bí mật riêng tư, mâu thuẫn và lời nói dối lần lượt được hé lộ, đẩy nhóm nhân vật vào cuộc truy tìm hung thủ đầy nghi vấn.

Tuy nhiên, chính cách triển khai câu chuyện đang trở thành điểm gây tranh luận. Theo một số bài đánh giá, Án Mạng Karaoke chưa cân bằng tốt giữa yếu tố hài hước và trinh thám. Những màn đối đáp ồn ào, tình huống gây cười xuất hiện với tần suất dày, đôi lúc làm gián đoạn không khí căng thẳng của vụ án. Trong khi đó, một bộ phim trinh thám cần duy trì sự tò mò, dẫn dắt khán giả qua từng manh mối và khiến lời giải cuối cùng đủ sức thuyết phục.

Bên cạnh đó, việc đưa vào nhiều nghi phạm và bí mật chưa đồng nghĩa với một kịch bản chặt chẽ. Một số nhận xét cho rằng nhịp phim thiếu đồng đều, các tình tiết chưa được kết nối đủ thuyết phục và động cơ của nhân vật chưa được khai thác sâu. Những hạn chế này có thể khiến người xem khó thỏa mãn nếu kỳ vọng vào một màn phá án nhiều lớp lang, giàu tính suy luận.

Đoàn Thiên Ân cũng không nằm ngoài những ý kiến trái chiều. Với vai Tâm, nàng hậu phải thể hiện hình ảnh một nữ phóng viên chủ động, nhạy bén và có khả năng lần theo manh mối. Tuy nhiên, một số bài review nhận xét cách nhả thoại của cô đôi lúc chưa tự nhiên, biểu cảm còn hạn chế và động lực theo đuổi vụ án của nhân vật chưa được làm nổi bật. Dẫu vậy, những đánh giá này không đại diện cho toàn bộ khán giả, bởi trước đó Thiên Ân cũng nhận được phản hồi tích cực sau các suất chiếu đặc biệt.

Đoàn Thiên Ân vai Đoàn Thiên Tâm trong phim Án Mạng Karaoke.

Ở chiều ngược lại, Án Mạng Karaoke vẫn có khởi đầu đáng chú ý về doanh thu. Theo số liệu Box Office Vietnam được công bố ngày 28/10, phim thu hơn 39 tỷ đồng sau gần một tuần chiếu sớm. Riêng ba ngày cuối tuần 23-25/10, tác phẩm đạt hơn 21,7 tỷ đồng, vượt Trại Buôn Người để dẫn đầu phòng vé.

Với Đoàn Thiên Ân, đây tiếp tục là cơ hội để cô khẳng định khả năng diễn xuất sau những dự án điện ảnh trước đó. Dẫu vậy, doanh thu khả quan chưa đồng nghĩa bộ phim đã chinh phục hoàn toàn khán giả. Liệu Án Mạng Karaoke có thể vượt qua những tranh luận về chất lượng, duy trì sức hút sau ngày khởi chiếu chính thức và tiến tới cột mốc trăm tỷ đồng, qua đó nối dài thành tích phòng vé của Thiên Ân?