Định hình phát triển đô thị Đà Nẵng

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075 định hướng tính chất đô thị của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. TRONG ẢNH: Đô thị trung tâm Đà Nẵng hôm nay. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cân bằng cơ cấu kinh tế,phát huy các lợi thế

Quy hoạch chung thành phố định hướng phát triển với cơ cấu kinh tế cân bằng hơn, phát huy các tiềm năng, lợi thế mà ít có địa phương nào trong nước có được để hiện thực mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Gia tăng tỷ trọng công nghiệp

Trong cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng, tỷ trọng ngành dịch vụ năm 2025 là 54,89% và 9 tháng đầu năm 2026 là 54,93%, lần lượt giảm 16,25% và 15,15% so với tỷ trọng ngành dịch vụ của thành phố Đà Nẵng cũ trong năm 2024 (71,14%) và 6 tháng đầu năm 2025 (70,08%); tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tăng lần lượt từ 18,5% lên 25,99% và từ 19,51% lên 26,46%; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng mạnh từ 1,77% lên 6,86% và từ 1,74% lên 7,28%. Cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng đang hướng đến sự cân bằng trong phát triển.

Bên cạnh đó, không gian phát triển của thành phố đang tạo ra chuỗi giá trị từ sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp…) đến tiêu thụ và xuất khẩu cũng như tạo tiền đề vững chắc để xây dựng một đô thị biển sinh thái, hiện đại; trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực Đông Nam Á… như định hướng của Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075.

Quy hoạch chung định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số. Ảnh: HOÀNG HIỆP

TS. Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Chương trình công nghệ môi trường và phát triển bền vững (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) nhìn nhận, các chỉ tiêu về kinh tế của Đà Nẵng đang ở nhóm khá của cả nước, riêng chỉ tiêu về phát triển du lịch rất cao. Thực tế, du lịch - dịch vụ của Đà Nẵng đang là lĩnh vực phát triển mũi nhọn. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang phát triển mạnh về năng lượng, sản lượng điện thương phẩm; công nghiệp và xây dựng; nông, lâm và thủy sản…

“Với những định hướng trong Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075, thành phố hoàn toàn có thể phát triển, trở thành một trung tâm công nghiệp dược liệu của cả nước, mang lại giá trị tăng trưởng cao cho ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong quy hoạch chung cũng đề cập phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe; đầu tư năng lượng sạch vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng cao, vừa đạt các tiêu chí xanh…”

TS. NGUYỄN HOÀNG NAMGiám đốc Chương trình công nghệ môi trường và phát triển bền vững (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội)

Đà Nẵng đang tăng trưởng cao về du lịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trao đổi với phóng viên, PGS-TS. Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) cho rằng, trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075 vừa được Thủ tướng phê duyệt, đã định hình cho Đà Nẵng những tiềm năng phát triển mới, nhất là phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp về công nghiệp, dịch vụ, du lịch lại đang hội tụ tại thành phố.

“Tiềm năng, lợi thế phát triển mới này đang giúp Đà Nẵng “đi đều bằng hai chân” là công nghiệp và dịch vụ. Thành phố phát triển cân bằng hơn để hướng tới tăng trưởng, thu nhập cao trên nền tảng vững chắc của công nghiệp và đi lên bằng công nghiệp hóa. Thành phố cũng còn một vùng đất rộng lớn để phát triển nông nghiệp, cây trồng đặc thù”

PGS-TS. HOÀNG VĨNH HƯNGViện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng)

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội

Trong đồ án quy hoạch chung, du lịch được định hướng phát triển trên toàn thành phố theo các loại hình du lịch biển, đường thủy nội địa, sinh thái - cộng đồng, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử, tâm linh… với quy mô sử dụng đất khoảng 9.700 - 10.200ha.

Về thương mại, tài chính, hình thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; tuyến phố thương mại, tài chính; Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với các đầu mối giao thông lớn; phát triển chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm logistics gắn với chợ đầu mối tại xã Thăng Bình với diện tích đất khoảng 13ha; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô khoảng 300-320ha.

Môi trường biển, sông, hồ sẽ được duy trì để đảm bảo tái tạo và phát triển các nguồn lợi thủy sản. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đà Nẵng tập trung phát triển công nghệ cao và công nghệ số với quy mô sử dụng đất khoảng 2.370 - 2.470ha và hình thành cụm đổi mới sáng tạo tại phía nam thành phố gắn liền với khu đô thị nghiên cứu - đào tạo. Quy hoạch chung định hướng phát triển công nghiệp và kho tàng (logistics) với quy mô sử dụng đất khoảng 21.420 - 21.920ha.

Nông nghiệp được định hướng phát triển với quy mô diện tích đất sản xuất khoảng 167.572 - 169.772ha, trong đó có phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp công nghệ cao tại các xã ở phía tây. Quy mô diện tích đất lâm nghiệp khoảng 763.742 - 764.742ha, tập trung chủ yếu ở khu vực đồi núi phía tây và bán đảo Sơn Trà; trong đó, đất rừng sản xuất khoảng 274.509 - 275.509ha...

“Là đơn vị làm tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075, chúng tôi cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã cụ thể hóa các tiềm năng, lợi thế; chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế cũng như những quyết sách, chính sách đặc thù tại các nghị quyết của Trung ương, thành phố Đà Nẵng và tích hợp vào đồ án. Qua đó, định hình hướng đi chung, cơ cấu kinh tế, không gian phát triển thành phố Đà Nẵng mới, nhất là các cụm động lực về công nghiệp, logistics và các cực phát triển về đô thị, dịch vụ, du lịch… để giúp thành phố phát triển”

PGS-TS. HOÀNG VĨNH HƯNGViện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng)

Ngày 23/10, phát biểu tại Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Đà Nẵng, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Công ty Kiến trúc và quy hoạch NgoViet Architects & Planner cho rằng, Đà Nẵng không chỉ là nơi có nền kinh tế năng động trong nước, mà cũng là mô hình phát triển cho nhiều địa phương tham khảo. Kinh nghiệm và thực tế tại thành phố Đà Nẵng cho thấy, việc đồ án quy hoạch được tích hợp toàn bộ hệ thống hạ tầng với phát triển đô thị, chương trình phát triển kinh tế… đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Huy động nguồn lực đầu tư

Trong quá trình thực hiện Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, căn cứ phân kỳ quy hoạch, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đầu tư và khả năng huy động nguồn lực, thành phố Đà Nẵng rà soát, đề xuất bổ sung các chương trình, dự án ưu tiên.

Dự án bến cảng Liên Chiểu đang được nhà đầu tư triển khai thi công giai đoạn tiếp theo. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các chương trình, dự án thực hiện quy hoạch chung được phân kỳ theo từng giai đoạn 2026 - 2030; 2030 - 2040; 2040 - 2050 và sau năm 2050. Trước mắt, trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch không gian ngầm, chương trình và kế hoạch phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ.

Trong giai đoạn này cũng ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, hình thành khung hạ tầng chiến lược; triển khai các dự án động lực như: Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và đô thị lấn biển. Đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Thành phố sẽ triển khai đầu tư phát triển khu đô thị lấn biển trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Quy hoạch chung cũng định hướng các chương trình và dự án sẽ được ưu tiên đầu tư. Theo đó, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn gắn với phát triển đô thị, gồm: tuyến đường sắt đô thị (metro hoặc tàu điện nhẹ), tuyến đường sắt tốc độ cao (HSR) và các khu đô thị phát triển theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD).

Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư đầu mối hạ tầng logistics và giao thương quốc tế, như: các bến cảng, khu logistics, hậu cần cảng tại cảng biển Liên Chiểu; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Chu Lai gắn với trung tâm logistics hàng không; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Cùng với đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng tài chính, thương mại và đô thị động lực, gồm: xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và hạ tầng khu vực tài chính tập trung; đầu tư phát triển các khu đô thị lấn biển. Thành phố cũng ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng và quốc tế, như: các tuyến giao thông chiến lược thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây (nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ 14B, 14D, 14E và kết nối cửa khẩu quốc tế)…

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho hay, vốn đầu tư thực hiện quy hoạch trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến hơn 710 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công khoảng 160 nghìn tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương hơn 138 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư công chỉ đáp ứng khoảng một phần (22%) nhu cầu vốn đầu tư và được dùng làm vốn mồi, tập trung vào đầu tư hạ tầng dùng chung, giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng kết nối, chuẩn bị đầu tư. Phần lớn nguồn vốn đầu tư còn lại đang được thành phố huy động từ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030

Dự kiến

Hơn 710 nghìn tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch trên địa bàn thành phố

22%

Khoảng 160

Vốn đầu tư công, đáp ứng khoảng 22% nhu cầu, dùng làm vốn mồi

Hơn 138

Nguồn ngân sách địa phương, trong tổng vốn đầu tư công

Phần lớn còn lại

Huy động từ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Đơn vị: nghìn tỷ đồng. Độ dài thanh tỷ lệ với quy mô vốn. Nguồn: Sở Tài chính.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ cho các dự án, đất đai tồn đọng, vướng mắc để khơi thông nguồn lực. Ảnh: HOÀNG HIỆP

“Để hiện thực hóa quy hoạch này, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung cấp xã… Đồng thời công bố danh mục các dự án, công trình cần thực hiện, trong đó có các dự án đủ điều kiện đấu giá, đấu thầu cũng như dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Cùng với đó, thành phố tập trung khai thác quỹ nhà công sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; tháo gỡ cho dự án, đất đai còn tồn đọng, vướng mắc theo các nghị quyết của Quốc hội để khơi thông nguồn lực…

Bên cạnh huy động nguồn vốn đầu tư công để thực hiện các công trình, dự án, thành phố phát huy cho vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ nhà ở… cũng như huy động nguồn lực qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Thành phố cũng tập trung thực hiện hiệu quả việc huy động nguồn lực thông qua các hình thức đầu tư theo đối tác công - tư…”

TRẦN THỊ THANH TÂMGiám đốc Sở Tài chính

Không gian,động lực phát triển mới

Quy hoạch chung định hướng thành phố Đà Nẵng theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp với cấu trúc 3 vùng phát triển, 3 cực phát triển, 2 trục liên kết Bắc - Nam, 4 hành lang Đông - Tây. Đồng thời định hướng hệ thống trung tâm về tài chính, du lịch, kinh tế biển, logistics, các khu vực đô thị theo hệ thống giao thông công cộng (TOD), khu vực lấn biển, không gian ngầm…, tạo không gian, động lực phát triển mới.

Quy hoạch chung định hướng xây dựng vùng ven biển phía đông là không gian tập trung kinh tế dịch vụ, đô thị và công nghiệp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Những “trục xương sống”

Đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác lập 3 vùng phát triển là vùng ven biển phía đông (không gian tập trung kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị); vùng trung du, miền núi phía tây (phát triển nông nghiệp, di sản, sinh thái); vùng biển phía đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo (phát triển kinh tế biển, bảo tồn hệ sinh thái biển, nghiên cứu khoa học và bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo).

Ba cực phát triển, gồm cực phía bắc (khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, đô thị Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển); cực phía nam (gồm Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành); cực liên kết nam Hội An (gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn). Hai trục liên kết bắc - nam ở phía đông (quốc lộ 1, đường cao tốc bắc - nam, đường sắt, đường ven biển, đường đô thị tốc độ cao, đường sắt đô thị…) và phía tây (đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, đường mới phía tây). Bốn hành lang đông - tây (gồm quốc lộ 40B; quốc lộ 14E, 14H và đường Hồ Chí Minh qua Khâm Đức nối Bờ Y; quốc lộ 14D; quốc lộ 14G, ĐT604).

Cấu trúc không gian theo Quy hoạch chung

Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ

3vùng phát triển 3cực phát triển 2trục bắc - nam 4hành lang đông - tây

Quần đảoHoàng Sa Vùng biểnphía đông Trung du,miền núiphía tây Ven biển phía đông QL14G · ĐT604 QL14D QL14E · 14H · HCM QL40B Trục phía tây Trục phía đông Cực phía bắcCực liên kếtnam Hội AnCực phía nam B

Mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp với cấu trúc 3 vùng phát triển, 3 cực phát triển, 2 trục liên kết Bắc - Nam, 4 hành lang Đông - Tây.Chọn từng lớp phía trên để xem trên sơ đồ.

3 vùng phát triển

Vùng ven biển phía đông

Không gian tập trung kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị

Vùng trung du, miền núi phía tây

Phát triển nông nghiệp, di sản, sinh thái

Vùng biển phía đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo

Phát triển kinh tế biển, bảo tồn hệ sinh thái biển, nghiên cứu khoa học và bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo

3 cực phát triển

Cực phía bắc

Khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, đô thị Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển

Cực liên kết nam Hội An

Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn

Cực phía nam

Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành

2 trục liên kết bắc - nam

Phía đông

Quốc lộ 1, đường cao tốc bắc - nam, đường sắt, đường ven biển, đường đô thị tốc độ cao, đường sắt đô thị…

Phía tây

Đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, đường mới phía tây

4 hành lang đông - tây

Quốc lộ 14G, ĐT604

Quốc lộ 14D

Quốc lộ 14E, 14H và đường Hồ Chí Minh

Qua Khâm Đức nối Bờ Y

Quốc lộ 40B

Quy hoạch chung xác lập một trong những động lực phát triển mới là trung tâm dịch vụ - văn hóa - kinh tế biển và đô thị di sản phía đông. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhìn nhận, cấu trúc không gian nói trên đã khắc phục, vượt qua giới hạn phát triển chật hẹp của lõi đô thị cũ. Đồng thời định vị, tổ chức, phân công lại chức năng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên lợi thế địa lý tự nhiên và kết nối bằng hệ thống hạ tầng liên kết đa phương thức.

Các động lực phát triển mới của thành phố được phân bổ, gồm: khu vực động lực công nghệ cao - logistics - cảng biển phía bắc với khu công nghệ cao mở rộng, 7 khu chức năng của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu… Cực động lực logistics - công nghiệp - hàng không ở phía nam với Khu kinh tế mở Chu Lai (khoảng 27.040ha), cụm công nghiệp cơ khí, ô tô và Cảng hàng không quốc tế Chu Lai gắn với Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai, khu đô thị nghiên cứu - đào tạo và cụm đổi mới sáng tạo tại đô thị Tam Kỳ.

Trung tâm dịch vụ - văn hóa - kinh tế biển và đô thị di sản phía đông tập hợp Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (quy mô khoảng 300-320ha), các khu đô thị lấn biển (trong đó, khu lấn biển trên vịnh Đà Nẵng khoảng 1.500ha); chuỗi nghỉ dưỡng biển cao cấp và công nghiệp văn hóa sáng tạo kết nối chuỗi du lịch sinh thái sông nước sông Hàn - Cổ Cò - Trường Giang - Thu Bồn.

Vùng sinh thái - lâm nghiệp - dược liệu và kinh tế cửa khẩu phía tây phát triển kinh tế dược liệu dưới tán rừng, xây dựng “thủ phủ dược liệu” quốc gia với sâm Ngọc Linh, nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao và kinh tế biên giới gắn với Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang (khoảng 31.060ha) trên tuyến quốc lộ 14D.

Bên cạnh đó, cực liên kết nam Hội An cũng được thiết lập, giữ vai trò bản lề giao thoa, cân bằng dòng phát triển giữa phía bắc và phía nam, giữa không gian di sản sông nước với các hạ tầng công nghiệp hiện đại. Cực liên kết này tập trung phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

“Việc kết nối cực phía nam với cực phía bắc tạo nên trục động lực công nghiệp - dịch vụ song hành, gia tăng sức cạnh tranh cho thành phố”

LÊ VĂN TUẤNPhó Giám đốc Sở Xây dựng

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Điện Bàn Tây. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Kết nối các cực tăng trưởng

Ngoài 4 tuyến quốc lộ kết nối bắc - nam, 4 tuyến quốc lộ kết nối đông - tây, quy hoạch chung định hướng hình thành mới các tuyến đường tỉnh bắc - nam phía đông có năng lực kết nối tốc độ cao cùng các tuyến đường tỉnh phía tây nhằm mở rộng kết nối vùng trung du và miền núi; các tuyến đường tỉnh kết nối đông - tây nhằm tăng cường liên kết, mở rộng không gian phát triển của thành phố. Quy hoạch xây dựng các trục đường liên xã kết nối tối thiểu qua 3 xã hoặc kết nối 2 xã với quốc lộ, đường tỉnh.

Hoàn thiện khung giao thông đô thị theo cấu trúc đa cực, liên kết bắc - nam, đông - tây và các đường vành đai; tăng cường kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, bến cảng, cảng hàng không và các đầu mối giao thông quan trọng.

Định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị trên các hành lang vận tải có nhu cầu giao thông lớn; hình thành mạng lưới vận tải xe buýt thu gom cho hệ thống tàu điện vận chuyển hành khách khối lượng lớn (MRT), đường sắt đô thị nhẹ (LRT)...

Các công trình, dự án ở Cảng biển Liên Chiểu đang được triển khai thi công. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, việc điều tiết cấu trúc không gian đông - tây và phân bố dân cư được thực hiện thông qua mô hình chuỗi đô thị đa cực, phát triển đô thị TOD kết hợp phân bố các cơ sở kinh tế - kỹ thuật phù hợp. Đến năm 2050, thành phố tổ chức khoảng 30 đô thị; vùng phía tây và phía nam được định hướng phát triển các đô thị vệ tinh tại Hòa Vang, Đại Lộc, Tam Kỳ, Núi Thành…

Đồng thời lấy hạ tầng giao thông công cộng sức chở lớn làm trục kết nối, tích hợp các trung tâm dịch vụ công, hạ tầng xã hội đạt chuẩn và quỹ đất phát triển công nghệ cao, logistics… nhằm tạo lực hút tự nhiên cho lực lượng sản xuất và dân cư. Đô thị Điện Bàn được định hướng quy mô khoảng 605.000 người vào năm 2050, gia tăng các tiện ích công cộng và dịch vụ nhằm thu hút, giãn dân cư từ khu vực trung tâm đô thị Đà Nẵng ra vùng lân cận...

Sông Hàn, Công viên APEC và cầu Rồng là những điểm nhấn hiện đại của diện mạo đô thị trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG MINH TÚ

Trình bày tham luận tại hội thảo “Quy hoạch giao thông thông minh kết nối các cực tăng trưởng”, tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 23/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chia sẻ, yêu cầu phát triển của Đà Nẵng đặt ra việc tổ chức mạng lưới giao thông tích hợp để tạo khả năng tiếp cận giữa các cực tăng trưởng, đô thị trung tâm và khu vực ngoại vi.

Đồng thời áp dụng mô hình đô thị theo TOD để chuyển khả năng tiếp cận do giao thông tạo ra thành giá trị đô thị, việc làm, dịch vụ và các hạt nhân tăng trưởng mới. Cùng với đó, tích hợp sân bay, cảng biển, đường sắt, cao tốc và logistics để kết nối các cực tăng trưởng với thị trường vùng, quốc gia và quốc tế.

Nội dung: HOÀNG HIỆP - KHÁNH HÀ - NAM TRÂN

Trình bày: MINH TẠO