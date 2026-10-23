Để những cuộc đợi chờ không còn dang dở

Thân nhân mong mỏi tìm được liệt sĩ Nguyễn Văn Châu.

Ông Tô Văn Thành (80 tuổi), ngụ ấp Công Sự, xã U Minh Thượng là anh ruột liệt sĩ Tô Văn Đời, hy sinh năm 1970 tại chiến trường Giồng Riềng. Ông Thành cho biết trong trận đánh đồn, liệt sĩ Đời cùng hai đồng đội anh dũng hy sinh nhưng không tìm được thi thể, bị địch chôn tập thể sau đồn.

“Sau giải phóng có nhiều nguồn tin là quy tập hài cốt em tôi ở Giồng Riềng rồi Gò Quao, cũng có nguồn tin là chưa lấy được hài cốt. Tôi nhiều lần đi tìm, hỏi nhiều nơi nhưng chưa có thông tin. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là tìm được hài cốt của em đưa về quê nhà. Tôi hy vọng thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Đảng, Nhà nước, gia đình sẽ tìm thấy hài cốt của em”, ông Thành nói.

Bà Võ Thị Oanh (88 tuổi), ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình và con trai vừa đi lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Bà Oanh có em trai là liệt sĩ Võ Văn Hài hy sinh năm 1966 đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Bà chỉ biết em hy sinh ở chiến trường miền Đông.

“Hài là con trai duy nhất và là con út trong gia đình nên được cha mẹ, các chị thương lắm. Ngày em nhập ngũ, gia đình tôi lo lắng vì trước đó cha tôi hoạt động cách mạng cũng bị địch bắt rồi sát hại tại rừng tràm Bang Biện Phú năm 1955. Vì lý tưởng, vì độc lập dân tộc và vì cha, em tôi lên đường theo cách mạng rồi cũng hy sinh. Mấy chục năm qua dù tôi hỏi thăm, tìm kiếm nhiều nhưng không có thông tin về em. Đây là niềm canh cánh lớn nhất cuộc đời tôi”, bà Oanh cho biết.

Bà Oanh xúc động khi Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. “Gia đình tôi mong sẽ tìm thấy hài cốt của em đưa về an táng tại quê nhà. Tâm nguyện cuối đời của tôi chỉ có thế”, bà Oanh nói.

Ông Bùi Quang Yến, ngụ ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình đau đáu mong chờ kết quả của 2 anh ruột là liệt sĩ Bùi Hồng Sơn hy sinh năm 1961 ở chiến trường miền Đông và liệt sĩ Bùi Văn Hải hy sinh năm 1972 ở An Biên. “Thông tin gia đình nhận được là anh Sơn được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cũ; còn anh Hải thì về Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Thuận nhưng quá trình quy tập bị lạc thông tin nên giờ không rõ các anh nằm ở đâu. Giờ Nhà nước triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, gia đình hy vọng sẽ tìm thấy hài cốt của các anh”, ông Yến nói.

Ông Nguyễn Việt Trung, ngụ ấp Lê Minh Bằng là em ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Châu hy sinh năm 1970 tại xã Ngọc Chúc cho biết: “Lúc đầu anh tôi có thông tin, địa chỉ rõ ràng nhưng quá trình quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Giồng Riềng bị thất lạc thông tin nên thành liệt sĩ vô danh. Tôi mong Đảng, Nhà nước sẽ sớm đưa nhiều liệt sĩ trở về với gia đình”.

Gia đình bà Võ Thị Oanh, ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình, bên bàn thờ liệt sĩ Võ Văn Hài.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều gia đình, nỗi đau mất người thân chưa thể khép lại. Trong những mái nhà, di ảnh liệt sĩ vẫn được gìn giữ trang trọng trên bàn thờ. Những câu chuyện về người con, người anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ vẫn được nhắc lại qua lời kể của người lớn tuổi.

Có gia đình vẫn cất giữ cẩn thận tấm ảnh của liệt sĩ, giấy báo tử và những kỷ vật từ thời chiến như một phần máu thịt cùng nỗi mong chờ khắc khoải. Và đến nay, khi cha mẹ của những liệt sĩ dần qua đời chỉ còn lại anh, chị, em liệt sĩ tóc đã bạc vẫn chờ đợi với niềm hy vọng tìm được hài cốt, biết nơi liệt sĩ yên nghỉ.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là việc cần làm đối với những người đã hy sinh mà còn là trách nhiệm với những người đang sống. Sau tất cả, điều các gia đình mong mỏi không chỉ là tìm thấy phần mộ mà là tìm lại tên tuổi, tìm lại người thân đã đi xa và thực hiện trọn vẹn lời hẹn đoàn tụ còn dang dở suốt bao năm…

“Chúng tôi tự hào vì có hai anh anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc, nhưng chúng tôi cũng buồn khi chưa biết được người thân nằm lại nơi nào. Chúng tôi hy vọng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình để các anh hùng, liệt sĩ được trả lại tên, để những ký ức lịch sử được gìn giữ trọn vẹn”, ông Thành nói.