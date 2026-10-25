Để chuyển đổi số đi vào thực chất

Trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26-10, nhiều hội nghị, hội thảo đã diễn ra, phân tích những khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình chuyển đổi số (CĐS), đồng thời giới thiệu các mô hình, nền tảng và giải pháp công nghệ phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số, xã hội số. Qua đó, góp phần định hướng cách làm đồng bộ, thiết thực, lấy hiệu quả ứng dụng và lợi ích của người dân, doanh nghiệp (DN) làm thước đo.

Hoàn thiện nền tảng, nâng cao hiệu quả quản trị

Tại Hội nghị Giải pháp CĐS tại địa phương với chủ đề “CĐS cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa: Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân” diễn ra chiều 23-10, ông Đinh Quang Hưng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh đã chia sẻ chuyên đề về giải pháp bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu số tại cấp cơ sở. Theo đó, trong năm 2026, Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với 161 hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, bên cạnh những chuyển biến tích cực, nhiều hệ thống vẫn còn hạn chế về cấu hình, cập nhật phần mềm, quản lý tài khoản, bảo vệ thiết bị và kiểm soát truy cập. Một số hệ thống có dấu hiệu bị tấn công, xâm nhập cần được xác minh, xử lý theo quy trình chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và đại biểu tham quan gian hàng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Từ thực tiễn công tác, Công an tỉnh xác định 4 vấn đề cần quan tâm tại cấp cơ sở, gồm: Hạ tầng, thiết bị chưa đồng đều; nguy cơ lộ, lọt dữ liệu trong quá trình xử lý công việc; năng lực phát hiện, ứng phó sự cố còn hạn chế; người dân đối mặt với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Để khắc phục, Công an tỉnh đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, quản lý hệ thống, thiết bị và dữ liệu; khắc phục các điểm yếu về kỹ thuật; bảo vệ dữ liệu số theo quy định; vận hành nền tảng số thống nhất, tăng cường giám sát cảnh báo và hỗ trợ từ cấp tỉnh; xây dựng quy trình xử lý sự cố; nâng cao kỹ năng an toàn số cho cán bộ và người dân.

Tại Hội nghị thúc đẩy CĐS, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng diễn ra chiều 24-10, ông Đặng Tùng Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Chính phủ số, Cục CĐS quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã giới thiệu Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0. Theo đó, khung kiến trúc được ban hành theo Quyết định số 1425 ngày 29-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ, đóng vai trò là “bản thiết kế tổng thể”, định hướng tổ chức, kết nối và vận hành các nền tảng, hệ thống, dữ liệu số trên phạm vi cả nước, hướng đến phục vụ liền mạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin - Chính phủ số khuyến nghị Khánh Hòa rà soát khung kiến trúc số cấp tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai mô hình, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã; hướng dẫn các địa phương rà soát, đăng ký nhu cầu, từ đó tổng hợp, xác định danh mục và triển khai theo lộ trình. Cùng với đó, cần quán triệt 3 thông điệp: Không đầu tư trùng lặp, ưu tiên dùng chung và lấy người dân làm trung tâm.

Ở góc độ DN công nghệ, ông Huỳnh Ngọc Thương - Giám đốc Viettel Khánh Hòa cho rằng, quá trình CĐS hiện nay còn 3 vấn đề cần quan tâm. Đó là người dân phải sử dụng quá nhiều ứng dụng cho các nhu cầu khác nhau; nhiều nền tảng chủ yếu phục vụ công tác quản lý của chính quyền nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thường xuyên của người dân, DN; môi trường số còn thiếu sự kết nối thống nhất, chính danh và tin cậy giữa chính quyền, nhà trường, tổ dân phố và DN. Theo lãnh đạo Viettel Khánh Hòa, đưa ứng dụng đến với người dân mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là tạo ra tiện ích thiết thực để người dân sử dụng thường xuyên. Vì vậy, CĐS cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu phục vụ quản lý sang phát triển các dịch vụ đáp ứng nhu cầu hằng ngày, hướng tới nền tảng số thống nhất, an toàn, tin cậy và do DN Việt Nam làm chủ.

Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Khánh Hòa đang tập trung nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia. Quan điểm nhất quán của tỉnh là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực và đối tượng thụ hưởng; đưa CĐS vào từng nếp nhà, từng ngõ xóm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

CĐS không chỉ được đánh giá qua số lượng phần mềm, nền tảng hay dữ liệu được số hóa, mà quan trọng hơn là những chuyển biến cụ thể trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đó là khi người dân được phục vụ tốt hơn, DN hoạt động hiệu quả hơn, chính quyền điều hành chủ động, minh bạch hơn. Dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, các nền tảng số và AI mở ra cơ hội đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ.

Kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn

Không chỉ tập trung vào quản trị địa phương, chuỗi hoạt động còn hướng đến hỗ trợ DN, hộ kinh doanh và cộng đồng tham gia sâu hơn vào môi trường số. Tại Hội nghị thúc đẩy CĐS, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng, ông Phạm Trung Kiên - Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) giới thiệu hệ thống đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp (BDX). Công cụ giúp DN tự đánh giá hiện trạng, nhận diện hạn chế, xác định lĩnh vực cần ưu tiên và lựa chọn giải pháp phù hợp. Để triển khai hiệu quả hệ thống cần phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong tiếp cận DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tìm hiểu những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn DN tự đánh giá trên hệ thống BDX và kết nối với đơn vị tư vấn, nhà cung cấp giải pháp.

Du khách trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Đại diện Vụ Kinh tế số và Xã hội số nhận định, khi ngày càng nhiều DN xác định được mức độ CĐS của mình, chính sách hỗ trợ sẽ có cơ sở để sát với nhu cầu thực tiễn hơn. Kết quả đánh giá cũng có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ địa phương xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp. Đại diện vụ cũng kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ những nội dung cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ DN vừa và nhỏ CĐS từ cơ sở.

Trong khuôn khổ Hội thảo “Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số - Cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại” diễn ra sáng 25-10, các chuyên gia cũng trình bày, tư vấn nhiều giải pháp công nghệ như: Nền tảng quản trị chuỗi cung ứng nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản; hiện đại hóa hạ tầng số và quản lý đa đám mây nhằm thúc đẩy ứng dụng AI, tối ưu vận hành; phát triển kinh tế không gian tầm thấp - động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Các đại biểu trao đổi, thảo luận về khả năng ứng dụng những giải pháp này trong quá trình chuyển đổi số tại Khánh Hòa. Chiều cùng ngày, hội nghị phối hợp triển khai Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn” tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh được tổ chức, góp phần thúc đẩy chương trình hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn cho giới trẻ, xây dựng kỹ năng số thực hành.

Thông qua các hội nghị, hội thảo, Khánh Hòa có thêm cơ sở để rà soát những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, kết nối nhu cầu của địa phương với các giải pháp công nghệ và định hướng triển khai phù hợp. Đây là tiền đề để CĐS không dừng ở đầu tư hạ tầng hay đưa các ứng dụng vào vận hành, mà từng bước tạo ra những thay đổi cụ thể trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, DN.