Khi lễ hội trở thành lịch hẹn

Vào tối 14 âm lịch hằng tháng, phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) lại bước vào một không gian khác thường ngày. Đèn điện được tắt bớt, những chiếc đèn lồng thắp sáng các tuyến phố, hoạt động bài chòi, trò chơi dân gian, thả hoa đăng trên sông Hoài cùng nhiều sinh hoạt văn hóa truyền thống được tái hiện. Với nhiều du khách, đó là một cuộc hẹn đã được định sẵn trong lịch trình: Đến Hội An vào đêm rằm để cảm nhận một phố Hội rất khác. Sau gần 30 năm kể từ khi bắt đầu, chương trình "Đêm phố cổ đã thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Từ một hoạt động phục dựng không gian văn hóa, "Đêm phố cổ" dần trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo sinh kế cho người dân qua nghề làm đèn lồng, hoa đăng, dịch vụ chèo thuyền, ẩm thực, tham quan và bán hàng lưu niệm. Điều làm nên sức sống của "Đêm phố cổ" không nằm ở sự đông vui của một đêm rằm, mà ở khả năng duy trì một trải nghiệm đặc trưng theo thời gian. Lịch tổ chức cố định giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng tour. Không gian văn hóa đặc trưng tạo nên trải nghiệm khó thay thế. Các hộ kinh doanh và cộng đồng địa phương cùng tham gia cung cấp dịch vụ.

Trải nghiệm dù lượn “Bay trên miền di sản”-sản phẩm du lịch ra mắt vào đúng dịp Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026 - Ảnh: Jungle Boss

Từ năm 2022, TP. Huế cũng bắt đầu đổi mới cách tổ chức Festival Huế: Thay cho mô hình hai năm một lần với các hoạt động tập trung trong một kỳ ngắn ngày, Festival được tổ chức thường niên, với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội trải dài trong năm. Cách làm này giúp du khách có thêm lựa chọn về thời gian, doanh nghiệp lữ hành thuận lợi xây dựng tour theo từng sự kiện.

Hai mô hình có cách tổ chức khác nhau nhưng cùng gợi mở một hướng đi: Muốn trở thành sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa cần có bản sắc, được duy trì ổn định và gắn với hệ thống dịch vụ đủ sức đáp ứng nhu cầu của du khách. Lịch tổ chức là điều kiện cần để hình thành thói quen thị trường nhưng chính chất lượng trải nghiệm và khả năng tạo ra giá trị kinh tế mới quyết định sức sống lâu dài của sản phẩm.

Bài toán tạo nhịp du lịch mới

Trở lại câu chuyện của du lịch Quảng Trị, thực tế, du lịch địa phương đang có những chuyển động tích cực. Tuy nhiên, những con số tăng trưởng vẫn đi cùng một nghịch lý: Lượng khách chưa được phân bổ đồng đều trong năm, sản phẩm du lịch còn thiếu sự đa dạng, kinh tế ban đêm chưa phát triển tương xứng, nhiều điểm đến chịu ảnh hưởng rõ rệt của thời tiết và mùa vụ. Trong khi đó, với không gian địa lý rộng, giàu bản sắc văn hóa, Quảng Trị có điều kiện để xây dựng các chủ đề du lịch theo từng vùng và từng thời điểm.

Trên cơ sở đó, Đề án số 5086/ĐA-UBND ngày 15/10/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch định kỳ hằng tháng được xác định là một trong những giải pháp nhằm tạo chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch có tính hệ thống, góp phần khắc phục tình trạng sản phẩm thiếu đa dạng và tính thời vụ còn cao. Đề án đã bước đầu định hình cấu trúc này qua bốn nhóm chuyên đề: Biển đảo và nghỉ dưỡng ven biển; di sản lịch sử và các giá trị văn hóa; đại ngàn, hang động và thể thao mạo hiểm; cửa ngõ biên mậu và nghỉ dưỡng trị liệu. Khung hoạt động 7 ngày được thiết kế theo chu trình từ khai mở, tôn vinh di sản, khám phá thực địa đến ẩm thực, kinh tế đêm, nghệ thuật và kết nối các tour tiếp theo.

Tuy nhiên, một lịch lễ hội dày đặc chưa đồng nghĩa với một thị trường du lịch hoạt động quanh năm. Nếu du khách đến dự một đêm nhạc rồi rời đi, nếu doanh nghiệp không thể xây dựng tour từ các hoạt động trong tuần lễ, hoặc nếu dịch vụ tại điểm đến không đủ sức giữ khách ở lại, hiệu quả kinh tế sẽ khó vượt ra ngoài phạm vi sự kiện. Vì vậy, điều Quảng Trị cần tính đến là khả năng khai thác các hoạt động du lịch cả trước, trong và sau mỗi tuần lễ.

Chị Phạm Ngọc Thúy, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ rằng, qua trải nghiệm nhiều lễ hội ở các địa phương, chị nhận thấy việc kết nối lễ hội với các tour tham quan, khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa sẽ giúp chuyến đi có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Tôi nghĩ Quảng Trị có nhiều lợi thế để làm điều đó. Mỗi vùng đất đều có những câu chuyện và nét hấp dẫn riêng. Nếu mỗi tháng có một chủ đề khác nhau, được kết nối với các tour tham quan, trải nghiệm phù hợp, du khách sẽ có thêm lựa chọn và có lý do để quay trở lại vào những thời điểm khác trong năm. Điều quan trọng là các hoạt động cần được tổ chức có chất lượng, thông tin rõ ràng để du khách chủ động lên kế hoạch”, chị Thúy bày tỏ.

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ đầu tiên trong chuỗi Tuần Văn hóa-Du lịch dự kiến tổ chức định kỳ hằng tháng, hướng tới hình thành những hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, hấp dẫn. Qua đó, đưa Quảng Trị trở thành điểm đến của những trải nghiệm mới trong suốt năm; đồng thời phát huy giá trị di sản, chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực và sản phẩm du lịch.

Để doanh nghiệp cùng tạo nên sản phẩm

Anh Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Netin cho biết, với doanh nghiệp lữ hành, việc Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch định kỳ hằng tháng mở ra cơ hội xây dựng những tour có lịch khởi hành cố định, thay vì phụ thuộc vào các dịp lễ hội riêng lẻ. Đây là hướng đi đáng kỳ vọng, nhất là khi Quảng Trị có lợi thế về di sản, hang động, biển đảo và văn hóa bản địa, đủ điều kiện để phát triển những sản phẩm khác nhau theo mùa. “Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể chủ động thiết kế và bán tour, điều quan trọng nhất là lịch tổ chức phải được công bố sớm, ổn định, kèm theo chương trình cụ thể của từng tháng. Chúng tôi cần biết du khách sẽ được trải nghiệm gì, hoạt động nào thực sự đặc sắc, dịch vụ nào có thể đặt trước và mức giá ra sao. Khi có những thông tin đó, doanh nghiệp mới đủ cơ sở xây dựng tour trọn gói, quảng bá và tiếp cận khách hàng từ trước vài tháng. Điều doanh nghiệp mong muốn là mỗi kỳ Tuần Văn hóa-Du lịch phải có một sản phẩm đủ sức thuyết phục du khách lên đường”, anh Cương khẳng định.

Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần được tham gia ngay từ quá trình hình thành sản phẩm. Những người trực tiếp làm du lịch có thể góp tiếng nói về nhu cầu thị trường, khả năng tổ chức tour, lựa chọn trải nghiệm và chất lượng dịch vụ. Đây cũng là cách để chương trình được xây dựng sát với nhu cầu của du khách, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, điểm tham quan và cộng đồng địa phương cùng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.

Suy cho cùng, giá trị của một tuần lễ không nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức, mà ở những gì còn lại sau khi sự kiện khép lại. Đó là khi một sản phẩm mới được hình thành, một điểm đến được biết đến nhiều hơn, một sinh kế được rộng mở hơn. Quảng Trị có lợi thế về tài nguyên và bản sắc để tạo nên những hành trình đa dạng. Vấn đề là làm thế nào để mỗi vùng đất có cơ hội kể câu chuyện riêng, mỗi mùa trong năm có một sức hút riêng và những giá trị ấy thực sự đi vào đời sống du lịch. Đó cũng là thước đo để Tuần Văn hóa-Du lịch vượt khỏi khuôn khổ một chuỗi sự kiện, trở thành động lực phát triển du lịch bền vững của địa phương.