Dân vận khéo, tạo đồng thuận

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đi qua địa phận xã Quảng Ninh với tổng chiều dài 8,2km, trên diện tích 140,73ha. Ngay khi có chủ trương triển khai dự án, xã đã khẩn trương rà soát hiện trạng, thống kê các trường hợp bị ảnh hưởng, đồng thời xây dựng kế hoạch GPMB theo từng giai đoạn. Qua khảo sát, có khoảng 720 hộ bị ảnh hưởng, 1.400 ngôi mộ phải di dời.

Ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh cho biết: Khi có chủ trương triển khai dự án, xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân các thôn liên quan về vị trí quy hoạch các khu nghĩa trang, phục vụ công tác GPMB. Tại hội nghị, xã đã thông tin về chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch tuyến đường đi qua địa bàn, cũng như phương án bố trí các khu nghĩa trang. Phương án về vị trí, diện tích, điều kiện hạ tầng khu nghĩa trang được công bố công khai để Nhân dân đóng góp ý kiến.

Đa số người dân đều bày tỏ đồng thuận với chủ trương triển khai dự án và có nhiều lượt ý kiến lựa chọn phương án phù hợp, đồng thời đề xuất xây dựng, mở rộng khu nghĩa trang, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, diện tích đáp ứng nhu cầu...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, 100% hộ dân đồng ý với phương án di dời - Ảnh: Đ.N

Để công tác dân vận đạt hiệu quả, xã Quảng Ninh phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Từ đó, nhiều mô hình thiết thực được triển khai, tiêu biểu là mô hình "Dân vận khéo" của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã. Tại thôn Trúc Ly, mô hình tập trung vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB trong vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, phấn đấu vận động 100% gia đình hội viên CCB và Nhân dân trên địa bàn thôn Trúc Ly có tuyến đường sắt đi qua tự nguyện kê khai, kiểm đếm, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng hoặc trước thời hạn quy định. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Ninh cho biết: Hội đã phân công hội viên phụ trách từng nhóm hộ dân, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, phổ biến các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình GPMB. Hội cũng xác định lấy sự gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB làm hạt nhân lan tỏa, tạo niềm tin và đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Việc ra mắt mô hình "Dân vận khéo" tại thôn Trúc Ly thể hiện quyết tâm của Hội CCB xã Quảng Ninh trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam được triển khai đúng tiến độ.

"Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, 100% hộ dân cơ bản đã đồng ý với phương án di dời. Chính quyền xã cũng đã hoàn thiện quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật của 3 khu tái định cư gồm thôn Trúc Ly, Lệ Kỳ, Vĩnh Tuy; quy hoạch hạ tầng khu nghĩa trang của 2 thôn Vĩnh Tuy, Lệ Kỳ và thôn Hàm Hòa, hiện đang chờ sở, ngành liên quan phê duyệt", ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh cho hay.

Với cách làm dân chủ, công khai và gần dân, xã Quảng Ninh đang từng bước tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy vai trò của công tác dân vận trong thực hiện GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.