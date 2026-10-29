Dân vận khéo khơi dậy sức dân

Con đường khang trang đi qua tổ 4, thôn Mỹ Nam. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Người dân đồng thuận

Về thôn Mỹ Nam (xã Phú Thuận) hôm nay dễ nhận thấy nhiều tuyến bê tông nông thôn, giao thông nội đồng khang trang, sạch đẹp. Nhất là tuyến đường qua tổ 4, thôn Mỹ Nam với chiều dài 630m, rộng 5m được thi công và hoàn thành cách đây đúng 1 tháng. Đó là kết quả của sức mạnh lòng dân, là nỗ lực của công tác “dân vận khéo” ở cơ sở.

Anh Lưu Trường Giang, một người dân thôn Mỹ Nam chia sẻ, trước kia tuyến đường này chỉ rộng 3m, xe ô tô, xe tải vào khó khăn, đường thường xuyên bị ngập úng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện tại trên con đường đó, người dân đi lại thuận lợi, không còn tình trạng “chết máy” do nước ngập sâu. Trẻ em đi học không còn trợt té lấm lem nên cha mẹ cũng yên tâm hơn…

Sau sáp nhập, thôn Mỹ Nam được UBND xã Phú Thuận phân bổ khoảng 2,2 tỷ đồng để mở rộng, chỉnh trang, bê tông hóa trở lại đoạn đường thôn đi qua tổ 4 với chiều dài tuyến 630m, rộng 5m. Để có được sự hưởng ứng của người dân thôn Mỹ Nam, nhiều đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi sâu, đi sát cơ sở vận động bà con.

Chia sẻ về kinh nghiệm “dân vận khéo” ở cơ sở, ông Lê Văn Có, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Nam chia sẻ: “Trong các cuộc vận động, người dân Mỹ Nam đồng thuận, bà con hưởng ứng rất tốt các chủ trương, chính sách. Tuy nhiên, để có được tinh thần đó, cả hệ thống chính trị tích cực làm công tác dân vận. Các đảng viên đến từng nhà vận động dân theo kiểu mưa dầm thấm lâu”.

Nhân dân cụm Hòa Mỹ, thôn Đại Nghĩa đồng thuận hiến đất để mở rộng, bê tông hóa giao thông nông thôn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Nguyễn Văn Chạy, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mỹ Nam cho biết thêm, đợt vừa qua, ước tính tổng giá trị công trình tường rào bà con đồng ý đập bỏ, tháo gỡ để làm đường lên tới 400 triệu đồng.

Theo ông Hồ Xuân Hội, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mỹ Nam, ngoài tuyến đường qua tổ 4, trên địa bàn thôn còn một số tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đang chờ vốn để triển khai.

Đó là tuyến qua tổ 6 với chiều dài 400m, rộng 5m đã được thi công một nửa. Một tuyến giao thông nội đồng đi qua tổ 1 và 2 có chiều dài gần 500m, rộng 3m, lề rộng 1m đã san lấp mặt bằng, chỉ chờ vốn là thi công. “Phải công nhận là tinh thần và sự hưởng ứng của người dân Mỹ Nam rất hăng hái và ai nấy vì cái chung”, ông Hội nói.

Chung tay làm đẹp quê hương

Tại thôn Đại Nghĩa (xã Đại Lộc), nhiều năm qua, tuyến giao thông đi qua cụm Hòa Mỹ xuống cấp, thường xuyên ngập sâu mỗi khi có mưa, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Trước thực trạng này, UBND xã Đại Lộc phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ 3m lên 5,5m, chiều dài gần 700m, với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng.

Hưởng ứng chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhất là được sự vận động theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” của chính quyền thôn, nhiều hộ dân cụm Hòa Mỹ tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, hiến đất để triển khai công trình.

Tuyến đường qua thôn Mỹ Nam, xã Phú Thuận đã hoàn thành trong niềm phấn khởi của nhân nhân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Thái Ngọc Ôi, Trưởng thôn Đại Nghĩa chia sẻ: “Để người dân hiểu, đồng thuận và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân là sự nỗ lực rất lớn của những đảng viên ở cơ sở. Chính quyền thôn đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân. Khi dân hiểu, dân tin thì mọi việc đều diễn ra thuận lợi”.

Tại tổ 9 (thôn Đại Hòa, xã Đại Lộc), tinh thần tự nguyện hiến đất, hiến công trình, hoa màu trên đất để tạo thuận lợi cho công tác mở đường cũng được lan tỏa. Từ sự đồng lòng đó, nhiều con đường được xây dựng rộng rãi, khang trang.

Theo ông Hà Bảy, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đại Hòa, đoạn đường qua tổ 9 dài hơn 200m có 17 hộ dân sinh sống, trước đây xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ sự vận động tích cực của chính quyền thôn, chỉ sau thời gian ngắn, bà con nhân dân tổ 9 tự nguyện hiến hơn 600m2 đất để mở rộng mặt đường từ 3,5m ra 6m. Công trình được xây dựng bằng bê tông, góp phần khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp, hư hỏng, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Thọ là một trong những đảng viên lớn tuổi đi đầu trong việc hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động tại thôn Đại Hòa. Ông đã tự nguyện tháo dỡ, phá bỏ tường rào, cổng ngõ mới xây dựng, hiến 30m2 đất để mở rộng đường. “Được nhìn thấy con đường khang trang, sạch đẹp, làng quê khởi sắc, tôi rất mừng vì việc làm của mình có ích cho cộng đồng”, ông Thọ nói.