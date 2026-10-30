Dân ca trở lại trong thanh âm mới

Vẻ đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam được đưa lên sân khấu của nhạc hội “Dân chơi dân ca” tại TPHCM, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ.

Nhạc hội “Dân chơi dân ca” của Phương Mỹ Chi vừa diễn ra tại sân Tao Đàn, TPHCM thu hút hàng ngàn khán giả. Trong hơn 180 phút, khán giả được dẫn dắt theo hành trình đi qua những sắc màu văn hóa Bắc - Trung - Nam bằng 16 tiết mục. Âm nhạc được đặt cạnh múa rối cạn, các loại hình nghệ thuật truyền thống được đầu tư mạnh tay.

Nhà sản xuất Phan Anh chia sẻ, thành công của “Dân chơi dân ca” không chỉ nằm ở quy mô tổ chức, mà còn ở việc hiện thực hóa, đưa những vẻ đẹp của văn hoá Việt Nam bằng trải nghiệm sân khấu quy mô lớn. Đây là kết quả của quá trình đầu tư đồng bộ từ chiến lược nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc, hình ảnh đến truyền thông và tổ chức biểu diễn. Sự đón nhận của khán giả là động lực để VMAS tiếp tục hoàn thiện hướng đi này, đồng thời nhìn nhận rõ hơn những điều cần cải thiện ở các dự án tiếp theo.

Theo anh, âm nhạc là một điểm tiếp cận tự nhiên để khán giả trẻ tìm đến văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, để sự quan tâm ấy được duy trì, nội dung văn hóa cần được chuyển tải bằng những sản phẩm có chất lượng và cách thể hiện phù hợp với công chúng đương đại.

Nhạc hội “Dân chơi dân ca” là một cột mốc nhiều cảm xúc với nhóm DTAP, bởi đây là cơ hội để các thành viên đưa những ý tưởng âm nhạc đã ấp ủ vào một không gian biểu diễn sâu khấu lớn, nơi khán giả có thể trực tiếp cảm nhận tinh thần của các bài hát. Càng có cơ hội nghiên cứu và học hỏi từ âm nhạc truyền thống, mỗi thành viên của DTAP càng nhận ra mỗi chất liệu dân gian đều có những đặc trưng riêng về giai điệu, nhịp điệu và cách biểu đạt, gắn liền với bối cảnh văn hóa đã hình thành nên nó. Với DTAP, văn hóa và âm nhạc truyền thống Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng có nhiều điều để học hỏi, đào sâu và khám phá.

Qua các phản hồi tích cực từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho rằng âm nhạc là một trong những cách tự nhiên nhất để kết nối với người trẻ, bởi âm nhạc có thể khơi gợi cảm xúc trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về một câu chuyện hay giá trị văn hóa nào đó. Khi một làn điệu dân ca được đặt trong một bản phối mới, có thể ban đầu khán giả đến với ca khúc vì giai điệu bắt tai, phần trình diễn hấp dẫn hoặc cảm xúc mà bài hát mang lại. Nhưng sau đó, khi gợi được cho các bạn tò mò về nguồn gốc của chất liệu ấy, về phong tục hay câu chuyện đằng sau nó, thì âm nhạc đã mở ra một cánh cửa để sự tìm hiểu tiếp tục diễn ra.

Với Phương Mỹ Chi, một tác phẩm hay chương trình chưa thể truyền tải tất cả giá trị văn hóa chỉ trong một lần thưởng thức. Điều cô mong muốn là khơi gợi sự quan tâm, để các bạn trẻ chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và hình thành tình yêu của riêng mình đối với văn hóa dân tộc.

Nhà sản xuất Phan Anh nhìn nhận, các đại nhạc hội là một hướng phát triển có tiềm năng khi kết nối được nghệ thuật, sản xuất, truyền thông, công nghệ và nguồn lực thương mại. Tuy nhiên, một sự kiện được đón nhận chưa đồng nghĩa với việc đã hình thành mô hình bền vững. Điều đó đòi hỏi chiến lược nội dung dài hạn, khả năng xây dựng khán giả, nguồn lực đầu tư phù hợp và năng lực tổ chức qua nhiều dự án.