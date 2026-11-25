Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hiền Thu

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND phường Thanh Xuân, kết nối trực tuyến tới điểm cầu 8 phường còn lại.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trước kỳ họp; nghe báo cáo kết quả bước đầu thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội ứng cử Đơn vị bầu cử số 2.

Đại biểu Dương Minh Ánh thông tin về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Hiền Thu

Các cử tri đánh giá cao tinh thần đổi mới của Quốc hội, đặc biệt là việc thông qua các luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Cử tri kiến nghị Quốc hội tháo gỡ vướng mắc về chính sách đối với cán bộ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công tác quy hoạch, tái định cư...

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Hiền Thu

Cử tri Nguyễn Thế Hùng (phường Thanh Xuân) phản ánh nhiều cán bộ quản lý giáo dục có nguyện vọng nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế nhưng còn gặp khó khăn trong xác định điều kiện áp dụng, mức hưởng và thủ tục giải quyết. Cử tri kiến nghị Chính phủ rà soát quy định về mức trợ cấp, hướng dẫn thống nhất cách xác định tiền lương và thời gian công tác làm căn cứ tính trợ cấp đối với từng chế độ nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc.

Cử tri Đồng Thị Cúc (phường Cầu Giấy) phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua căn hộ tại nhiều dự án chung cư trên địa bàn thành phố. Cử tri kiến nghị thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, sớm cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ đủ điều kiện; quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà...

Trong khi đó, cử tri phường Hồng Hà kiến nghị về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cử tri mong muốn thành phố có đánh giá đầy đủ mức độ an toàn đối với cộng đồng dân cư, có chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại chỗ, bảo đảm sinh kế, việc làm, học tập và đời sống của người dân bị ảnh hưởng...

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Hiền Thu

Cử tri kiến nghị sớm công bố thuyết minh, bản vẽ quy hoạch để người dân biết rõ khu vực nào được giữ lại, chỉnh trang, khu vực nào phải di dời; công khai, minh bạch mục đích sử dụng đất, phân định rõ quỹ đất phục vụ hạ tầng công cộng với quỹ đất thương mại, dịch vụ...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2, đại biểu Huỳnh Quyết Thắng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề được quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Quyết Thắng phát biểu tiếp thu. Ảnh: Hiền Thu

Theo đó, các đại biểu sẽ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn thống nhất chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhà giáo dôi dư sau sắp xếp; đồng thời đề nghị thành phố rà soát, giải quyết đầy đủ quyền lợi cho những trường hợp đủ điều kiện.

Về an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản trị cơ sở, đại biểu cho biết sẽ kiến nghị hoàn thiện kết nối dữ liệu đất đai, thuế, khắc phục sai sót để người dân không phải đi lại nhiều lần; đồng thời giám sát việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tại địa bàn dân cư.

Đại biểu Huỳnh Quyết Thắng khẳng định, các đại biểu sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tiếp thu, chuyển tải đầy đủ kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm quyền; chủ động kiến nghị tháo gỡ bất cập về chính sách, pháp luật; kiên trì giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết và phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các phường thông tin kết quả đến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc tiếp theo.