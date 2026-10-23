Con người thật của Trấn Thành

Mới đây, một người hâm mộ lâu năm của Trấn Thành chia sẻ câu chuyện gắn bó với nam nghệ sĩ suốt 15 năm, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo lời kể, năm 2011, người này lập fanpage mang tên “MC Trấn Thành”, thường xuyên đăng lại những nội dung từ trang cá nhân của thần tượng. Trang tự phát dần thu hút lượng tương tác lớn, trước khi chính Trấn Thành phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Điều khiến người hâm mộ nhớ mãi không phải là phản ứng gay gắt hay yêu cầu gỡ bỏ trang, mà là tin nhắn nam MC chủ động gửi đến. Trấn Thành viết: “Anh chưa biết em là ai, nhưng anh cảm ơn em đã yêu thương anh, tạo cho anh một trang nhiều người xem đến vậy”.

Một người hâm mộ lâu năm của Trấn Thành chia sẻ câu chuyện gắn bó với nam nghệ sĩ suốt 15 năm.

Lời nhắn ngắn gọn khiến người quản lý fanpage bất ngờ. Thay vì báo cáo vi phạm, hoặc lên tiếng đính chính gay gắt để tránh việc khán giả bị hiểu lầm bởi các trang giả mạo, Trấn Thành thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm mà người hâm mộ dành cho anh. Câu chuyện được nhắc lại sau 15 năm cũng khiến nhiều khán giả chú ý đến cách nam nghệ sĩ ứng xử với người yêu mến mình từ những ngày đầu sự nghiệp.

Theo chia sẻ của người hâm mộ, fanpage tự phát năm nào sau đó trở thành trang Facebook chính thức của Trấn Thành, hiện có khoảng 18 triệu người theo dõi. Đây là chi tiết đặc biệt trong câu chuyện, bởi một trang được lập từ tình cảm dành cho thần tượng đã gắn liền với hành trình phát triển hình ảnh của nam nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Trấn Thành cũng có động thái tương tác khi nhìn lại bức ảnh kỷ niệm cũ. Anh bình luận: “Trời! Còn hình này hả”, thể hiện sự bất ngờ khi được nhắc lại câu chuyện từ nhiều năm trước. Bình luận nhận hơn 8.800 lượt thích tại thời điểm được ghi nhận, tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Từ câu chuyện này, hình ảnh Trấn Thành hiện lên qua một góc nhìn gần gũi hơn: một nghệ sĩ không chỉ được biết đến bởi sự hoạt ngôn trên sân khấu hay những bộ phim ăn khách, mà còn có những kỷ niệm riêng với khán giả đã đồng hành từ lâu. Dù một câu chuyện đơn lẻ chưa thể đại diện toàn bộ con người của bất kỳ ai, cách ứng xử được người hâm mộ kể lại vẫn là lý do khiến nhiều người quan tâm đến Trấn Thành sau hơn một thập kỷ.

Trấn Thành đi từ diễn viên hài, MC đến diễn viên điện ảnh, đạo diễn và nhà sản xuất.

Trong sự nghiệp, Trấn Thành đi từ diễn viên hài, MC đến diễn viên điện ảnh, đạo diễn và nhà sản xuất. Anh từng tham gia các phim như Bệnh Viện Ma, Trùm Cỏ, Cua Lại Vợ Bầu, Trạng Quỳnh và Đất Rừng Phương Nam. Đặc biệt, Cua Lại Vợ Bầu đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng, góp phần củng cố sức hút của anh trên màn ảnh rộng.

Ở vai trò đạo diễn, Trấn Thành tạo dấu ấn với Bố Già (khoảng 427 tỷ đồng), Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! (gần 450 tỷ đồng). Đây là doanh thu bán vé của các tác phẩm, không phải lợi nhuận cá nhân của nam nghệ sĩ.

Năm 2026, sau khi Thỏ Ơi!! ra rạp, Trấn Thành tiếp tục chuẩn bị cho phim EM, dự kiến phát hành dịp Tết 2027, đồng thời tham gia dự án điện ảnh Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan. Bên cạnh công việc, anh vẫn thu hút sự quan tâm qua những chia sẻ đời thường cùng vợ Hari Won.

Câu chuyện fanpage từ năm 2011 vì thế mang đến một lát cắt khác trong hành trình của Trấn Thành. Sau 15 năm, điều người hâm mộ nhắc lại không chỉ là trang mạng xã hội có lượng theo dõi lớn, mà còn là lời cảm ơn từng khiến họ bất ngờ và ghi nhớ đến tận hôm nay.